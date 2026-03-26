Dlaczego warto mieć ptaki w ogrodzie?

Ptaki to jedni z najcenniejszych sprzymierzeńców każdego ogrodnika. Nie tylko ożywiają przestrzeń swoim śpiewem i ruchem, ale przede wszystkim pomagają w naturalnej ochronie roślin. Sikorki, drozdy, rudziki czy szpaki zjadają ogromne ilości gąsienic, mszyc, ślimaków i pędraków. Jedna rodzina sikor bogatek jest w stanie zjeść w ciągu sezonu nawet około 70–75 kg owadów i ich larw. Dzięki temu ogród staje się zdrowszy, a potrzeba stosowania chemicznych oprysków wyraźnie maleje. Dodatkowo ptaki rozsiewają nasiona i wspierają bioróżnorodność. Im więcej skrzydlatych gości w ogrodzie, tym mniej pracy dla nas i tym przyjemniej spędzamy czas wśród zieleni.

Autor: CreativeNature_nl/ Getty Images Drozd śpiewak (Turdus philomelos)

Drozd śpiewak – wirtuoz powtarzanych melodii

Drozd śpiewak (Turdus philomelos) to średniej wielkości ptak, nieco mniejszy od szpaka (ok. 21–23 cm). Ma ciepły, brązowy wierzch ciała i kremowy spód gęsto nakrapiany ciemnymi plamkami w kształcie grotów lub kropek – to jego najbardziej charakterystyczna cecha. Samce i samice wyglądają bardzo podobnie.

Jego śpiew to prawdziwy koncert – donośny, melodyjny i bardzo urozmaicony. Samiec śpiewa zwykle z wysokiego, odsłoniętego miejsca, najczęściej z czubka drzewa lub najwyższej gałęzi, dzięki czemu jego głos niesie się daleko po ogrodzie. Każdą frazę powtarza zazwyczaj 2–4 razy („pipi-piu-piu… tiu-tiu…”), tworząc energiczny, wesoły koncert. Najchętniej koncertuje o świcie i zmierzchu, a czasem zdarza mu się śpiewać nawet wieczorem.

W polskim ogrodzie drozd śpiewak czuje się dobrze wśród gęstych krzewów, żywopłotów, w sadach i na trawnikach bogatych w dżdżownice. Jest pospolity w całej Polsce. Część populacji wędruje na zimę na zachód Europy, choć niektóre osobniki zostają.

Ciekaw

buduje bardzo solidne gniazdo wzmocnione błotem i śliną – przypomina miniaturowy, wytrzymały koszyk. Lubi wilgotniejsze zakątki ogrodu, dlatego w suchych, mocno wypielęgnowanych przestrzeniach pojawia się rzadziej. Jak zaprosić go do ogrodu? Zostaw kupki liści i gałęzi na ziemi, posadź gęste krzewy (berberys, ligustr, irga, głóg) oraz drzewa owocowe. Na zimę możesz podać jabłka, jarzębinę lub rodzynki. Budki nie są konieczne – drozd woli naturalne zakamarki.

Autor: birdsonline/ Getty Images Dzwoniec (Chloris chloris)

Dzwoniec – zielono-żółty bywalec karmników

Dzwoniec (Chloris chloris) jest nieco większy i bardziej krępy od wróbla (ok. 14–16 cm). Ma oliwkowo-zielone upierzenie z wyraźnymi żółtymi akcentami na skrzydłach i ogonie – samce są znacznie intensywniejsze i jaskrawsze niż samice. Krótki, mocny dziób świetnie nadaje się do rozłupywania nasion.

Śpiewa przyjemne, melodyjne trele i świsty, często z czubka drzewa lub krzewu. W zimie tworzy małe, hałaśliwe grupki, które chętnie odwiedzają karmniki.

żywi się nasionami chwastów, traw i drzew liściastych, dlatego zimą chętnie zagląda do karmników. Ciekawostka: potrafi otwierać dziobem dość twarde nasiona, a w zimowych grupkach jest bardzo towarzyski.

potrafi otwierać dziobem dość twarde nasiona, a w zimowych grupkach jest bardzo towarzyski. Jak zaprosić dzwońca, by był częstszym gościem? Powieś lub postaw w bezpiecznym miejscu karmnik z łuskanym słonecznikiem, owsem i nasionami chwastów. Pozostaw suche kwiatostany jeżówek, rudbekii czy ostów. Gęste żywopłoty zapewnią miejsce na gniazdo.

Autor: Franz Schallmeiner/ Getty Images Dzięcioł duży (Dendrocopos major)

Dzięcioł duży – perkusista i lekarz drzew

Dzięcioł duży (Dendrocopos major) to najbardziej pospolity dzięcioł w naszych ogrodach – średniej wielkości (21–25 cm), o kontrastowym czarno-białym upierzeniu i wyraźnej czerwonej plamie na karku u samca. W locie widać biały pasek na skrzydłach.

Charakterystyczne pukanie w pień drzewa słychać wiosną na sporą odległość – to sposób samca na zaznaczanie terytorium i zaloty. Poza pukaniem wydaje głośne "kiks" lub "tchik".

Sam wykuwa dziuple lęgowe, które później służą innym ptakom (sikorkom, szpakom, muchołówkom). Jest prawdziwym strażnikiem zdrowia drzew owocowych i liściastych.

żywi się larwami owadów spod kory, pająkami i nasionami. Ciekawostka: jedna para może znacząco zmniejszyć liczbę korników i innych larw w kilku drzewach w sezonie, choć nie zastąpi to profesjonalnej pielęgnacji chorych drzew.

jedna para może znacząco zmniejszyć liczbę korników i innych larw w kilku drzewach w sezonie, choć nie zastąpi to profesjonalnej pielęgnacji chorych drzew. Jak zaprosić dzięcioła do ogrodu? Zostaw stare lub spróchniałe drzewa (jeśli są bezpieczne) albo powieś dużą budkę typu D (otwór ok. 50–55 mm). Karmnik z orzechami, słoniną i nasionami słonecznika. Unikaj chemii w ogrodzie – dzięcioły są bardzo wrażliwe na środki ochrony roślin.

Autor: MriyaWildlife/ Getty Images Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes)

Grubodziób – mistrz potężnego dzioba

Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) to masywny, krępy ptak o wyjątkowo potężnym, stożkowatym dziobie – jednym z najsilniejszych wśród polskich ptaków. Upierzenie jest brązowo-różowawe z czarnymi akcentami i niebieskawymi lusterkami na skrzydłach. Gnieździ się wysoko w koronach drzew liściastych, budując solidne gniazdo.

twarde nasiona, pestki, owoce, orzechy. Ciekawostka: siła nacisku jego dzioba sięga nawet 45–70 kg, dzięki czemu bez problemu rozłupuje pestki czereśni, wiśni czy orzechy laskowe – pokarm niedostępny dla większości innych ptaków. Dawniej nazywano go "pestkojadem".

siła nacisku jego dzioba sięga nawet 45–70 kg, dzięki czemu bez problemu rozłupuje pestki czereśni, wiśni czy orzechy laskowe – pokarm niedostępny dla większości innych ptaków. Dawniej nazywano go "pestkojadem". Jak zaprosić? Sadź wiśnie, czereśnie, głóg i irgę. Karmnik z orzechami laskowymi, słonecznikiem i pestkami.

Autor: Janny2/ Getty Images Grzywacz (Columba palumbus)

Grzywacz – największy i najspokojniejszy gołąb

Grzywacz (Columba palumbus) to największy polski gołąb (41–45 cm), o popielatym upierzeniu z białymi paskami na skrzydłach i pięknym zielono-fioletowym połyskiem na szyi.

Gnieździ się wysoko w drzewach na luźnych, niedbałych platformach z gałązek. Jego gruchanie jest głębokie, spokojne i melodyjne – często słychać je o świcie. W locie robi charakterystyczne klaśnięcia skrzydłami.

nasiona, pędy i owoce. Ciekawostka: coraz częściej spotykany w miastach i na przedmieściach – adaptuje się do bliskości człowieka lepiej niż gołąb miejski.

coraz częściej spotykany w miastach i na przedmieściach – adaptuje się do bliskości człowieka lepiej niż gołąb miejski. Jak zaprosić? Drzewa liściaste i krzewy jagodowe (np. borówka amerykańska, jagoda kamczacka, żurawina, malina). Rozsyp ziarno na ziemi w bezpiecznym, odsłoniętym miejscu – grzywacz jest ostrożny i lubi mieć dobrą widoczność.

Autor: mirceax/ Getty Images Jerzyk (Apus apus)

Jerzyki – czarne strzały latające nad dachem

Jerzyki (Apus apus) to smukłe, całkowicie czarne ptaki o długich, sierpowatych skrzydłach i krótkim, rozwidlonym ogonie. Spędzają niemal całe życie w locie – nigdy nie siadają na ziemi ani na gałęziach. Ich przenikliwe „śriii-śriii” to charakterystyczny dźwięk letnich wieczorów. Gnieżdżą się wyłącznie w szczelinach budynków i specjalnych budkach. Przylatują do Polski w maju i odlatują już w sierpniu.

potrafią pokonywać setki kilometrów dziennie i unoszą się w locie na dużych wysokościach, drzemiąc z jedną półkulą mózgu w spoczynku. Niektóre osobniki potrafią pozostawać w locie bez lądowania nawet przez kilka miesięcy. Jak zaprosić? Zamontuj grupy budek jerzykowych wysoko na ścianie domu (otwór wąski, budka długa, nie maluj ich). Jeśli planujesz remont dachu lub elewacji w okresie maj–sierpień bądź czujny – w tym czasie gniazda jerzyków są pod ochroną.

Autor: Watcha/ Getty Images Kawka (Coloeus monedula)

Kawka – szara, inteligentna towarzyszka

Kawka (Coloeus monedula) to niewielka wrona o szarym karku i ciemnym upierzeniu. Bardzo inteligentna, żyje w koloniach, potrafi naśladować dźwięki. Gnieździ się w dziuplach, kominach, szczelinach budynków i budkach. Kawki są często mylone z innymi ptakami z rodziny krukowatych, zwłaszcza gdy obserwujemy je z daleka lub w dużych stadach mieszanych: gawronami i wronami siwymi. W praktyce większość ludzi, widząc małego, ciemnego ptaka z szarym karkiem, mówi "wrona", a to właśnie kawka.

owady i owoce. Ciekawostka: kawki należą do jednych z najbardziej inteligentnych ptaków, potrafią rozpoznawać twarze konkretnych ludzi i uczyć się od siebie nawzajem, kto jest "bezpieczny", a kto stanowi zagrożenie.

kawki należą do jednych z najbardziej inteligentnych ptaków, potrafią rozpoznawać twarze konkretnych ludzi i uczyć się od siebie nawzajem, kto jest "bezpieczny", a kto stanowi zagrożenie. Jak zaprosić? Budki typu D lub duże szczeliny – owoce i karmnik z mieszanką ziaren. Kawki lubią towarzystwo, więc łatwiej je przyciągnąć w pobliże innych ptaków.

i Autor: Dee Carpenter Photography/ Getty Images Kos (Turdus merula)

Kos – czarny śpiewak zmierzchu i świtu

Kos (Turdus merula) to średniej wielkości ptak. Samiec jest cały czarny z żółtym dziobem i żółtą obrączką wokół oka, samica ciemnobrązowa z delikatnymi plamkami. Jego melodyjny śpiew o zmierzchu i świcie należy do najpiękniejszych w ogrodzie – słychać go już od lutego. Według jednego z kompozytorów kos, to najbardziej utalentowany ptak w Europie Środkowej.

Gnieździ się nisko w gęstych krzewach. W Polsce kos jest objęty ścisłą ochroną gatunkową.

żywi się dżdżownicami, ślimakami, owocami i jagodami. Ciekawostka: w miastach samce często śpiewają też nocą przy sztucznym oświetleniu. Potrafi naśladować różne dźwięki, w tym alarmy samochodowe czy dzwonki telefonów.

w miastach samce często śpiewają też nocą przy sztucznym oświetleniu. Potrafi naśladować różne dźwięki, w tym alarmy samochodowe czy dzwonki telefonów. Jak zaprosić? Gęste żywopłoty, trawnik koszony niezbyt nisko i drzewa owocowe. Kupki liści na zimę są mile widziane.

i Autor: CreativeNature_nl/ Getty Images Kowalik (Sitta europaea)

Kowalik – akrobata biegający głową w dół

Kowalik (Sitta europaea) to niebiesko-szary ptak z rudym brzuchem i czarną pręgą przez oko, długość ciała 13-15 cm. To jedyny w Polsce ptak, który swobodnie biega po pniu głową w dół. Sam nie wykuwa dziupli, często zakleja otwór dziupli gliną, żeby zmniejszyć wejście (co czasem uniemożliwia gniazdowanie innym gatunkom). Gatunek chroniony

owady i nasiona. Ciekawostka : jego akrobacje to nie tylko pokaz zręczności – dzięki nim dociera do pokarmu ukrytego pod korą, niedostępnego dla konkurencji.

: jego akrobacje to nie tylko pokaz zręczności – dzięki nim dociera do pokarmu ukrytego pod korą, niedostępnego dla konkurencji. Jak zaprosić? Budki typu A (otwór 32–35 mm) i karmnik z orzeszkami, słonecznikiem i słoniną. Stare drzewa z dobrą, chropowatą korą są kluczowe.

Autor: Carolus_Aves/ Getty Images Kwiczoł (Turdus pilaris)

Kwiczoł – wędrowny krewny drozda

Kwiczoł (Turdus pilaris) to duży ptak (dł. 24-27 cm), ma szarą głowę, brązowe plecy i wyraźnie kreskowany spód ciała. To hałaśliwe ptaki, odzywające się często czkającym głosem. Żyje w małych, luźnych koloniach – rzadziej spotykany samotnie. Gnieździ się w drzewach i krzewach.

Kwiczoły mają dość nietypowy wśród śpiewających ptaków zwyczaj zbiorowego atakowania intruzów – nawet tych znacznie od nich większych. Kiedy coś zagraża kolonii, kilka lub kilkanaście ptaków jednocześnie rzuca się na napastnika, głośno "krzycząc". Jedną z ich skutecznych broni jest kał – celowo obryzgują nim wroga, co jest wyjątkowo nieprzyjemne i skutecznie zniechęca do dalszego zbliżania się.

ślimaki, robaki i jagody. Ciekawostka: jest bardziej wędrowny niż drozd śpiewak czy kos – polskie populacje regularnie przemieszczają się w poszukiwaniu pokarmu, zwłaszcza jesienią i zimą.

jest bardziej wędrowny niż drozd śpiewak czy kos – polskie populacje regularnie przemieszczają się w poszukiwaniu pokarmu, zwłaszcza jesienią i zimą. Jak zaprosić? Trawniki bogate w dżdżownice i krzewy jagodowe. Najchętniej w otwartych przestrzeniach z drzewami.

Autor: Piotr Krzeslak/ Getty Images Mazurek (Passer montanus)

Mazurek – cynamonowa czapeczka zamiast szarej

Mazurek (Passer montanus) bardzo przypomina wróbla domowego, ale jest mniejszy, ma rdzawocynamonową czapeczkę, białe policzki z czarną plamką i czarną plamę na brodzie. Głos mazurka jest podobny do głosu wróbla, jednak trochę łagodniejszy, mniej "krzykliwy". Samce i samice wyglądają podobnie. Mazurek gniazduje w dziuplach i budkach. W przeciwieństwie do wróbla unika dużych miast, pochodzi z Azji Wschodniej, gdzie był związany z polami ryżowymi.

Mazurki łączą się w pary na całe życie, które jest niestety bardzo krótkie, większość nie żyje dłużej niż rok.

nasiona chwastów i owady. Większą zdobycz mazurek chwyta i zabija energicznym uderzaniem o gałąź. Nie pogardzi odrzuconym ogonem jaszczurki. Ciekawostka: w wielu miastach i ogrodach stopniowo zyskuje na znaczeniu kosztem wróbla domowego, szczególnie tam, gdzie jest więcej zieleni i budek

w wielu miastach i ogrodach stopniowo zyskuje na znaczeniu kosztem wróbla domowego, szczególnie tam, gdzie jest więcej zieleni i budek Jak zaprosić? Budki typu A, karmnik z proso, łuskanym słonecznikiem i kaszą. Suche kwiatostany bylin na zimę są bardzo atrakcyjne.

Autor: Getty Images/ Getty Images Modraszka (Cyanistes caeruleus)

Modraszka – mała niebieska księżniczka

Modraszka (Cyanistes caeruleus) to jedna z najładniejszych sikor, ma niebieską czapeczkę i skrzydła, białą głowę z czarną pręgą i żółty brzuszek. Jest mniejsza i zwinniejsza od sikorki bogatki. Bardzo ruchliwa, chętnie zajmuje budki.

owady i nasiona. Pisklęta karmione są przede wszystkim gąsienicami. Ciekawostka: jedna para w sezonie lęgowym może przynieść pisklętom setki, a w bardzo sprzyjających warunkach nawet kilka tysięcy larw owadów – realna pomoc w sadzie i warzywniku.

jedna para w sezonie lęgowym może przynieść pisklętom setki, a w bardzo sprzyjających warunkach nawet kilka tysięcy larw owadów – realna pomoc w sadzie i warzywniku. Jak zaprosić? Powieś budkę A1 (otwór 26–28 mm), karmnik z tłuszczem (tylko zimą!), nasionami i orzeszkami. Lubi krzewy i drzewa liściaste.

Podsumowanie części 1

Wypróbuj nasze porady, jeżeli marzy ci się ogród pełen skrzydlatych gości. Posadź kilka krzewów jagodowych i zostaw "dzikie" zakątki z liśćmi i chrustem. Zacznij od jednej, dwóch budek lęgowych typu A lub A1 i karmnika z różnymi pokarmami.

Najważniejsze wskazówki przy wyborze budki

Typ A, średnica otworu wlotowego 32-35 mm – mazurki, wróble, sikory bogatki i sikory modraszki

mazurki, wróble, sikory bogatki i sikory modraszki Typ A1, średnica otworu wlotowego 26-28 mm – tylko sikory modraszki

– tylko sikory modraszki Typ B, średnica otworu wlotowego 45-50 mm – jeśli chcesz szpaki (bardzo pożyteczne)

– jeśli chcesz szpaki (bardzo pożyteczne) Typ D, średnica otworu wlotowego 80-85 mm – kawka, dudek (przy mniejszym otworze 55-60), rzadziej szpak

– kawka, dudek (przy mniejszym otworze 55-60), rzadziej szpak Typ P półotwarte z prostokątnym otworem – dla rudzika, kosa i pleszki (nie lubią małych okrągłych otworów)

Budki powinny być wykonane z surowego drewna iglastego o grubości min. 2 cm (najlepiej 2,5 cm). Nie maluj ich i nie impregnuj chemicznie. Otwór wlotowy najlepiej okuty blachą (ochroną przed kunami i dzięciołami). W dnie powinny być małe otwory odpływowe (wentylacja + odprowadzanie wody). Budki czyść raz w roku, na jesieni lub zima. Pamiętaj o kotach – największym zagrożeniu dla ptaków w ogrodach (siatka lub kolczatki na płocie pomagają).

Unikaj karmienia tłuszczem i słoniną latem – może szkodzić pisklętom. Zanim zamontujesz budki na budynku lub planujesz remont – sprawdź przepisy ochrony gatunkowej.

Część 2 (m.in. rudzik, sikora bogatka, szpak, pliszka siwa, szczygieł) ukaże się niebawem.