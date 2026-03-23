Spis treści
- Jak wygląda nornica?
- Czym żywią się nornice i dlaczego są szkodnikami?
- Jakich roślin nie lubią nornice? Sięgnij po naturalne sposoby
- Jak pozbyć się nornic z ogrodu? Dzielimy się domowymi sposobami na wyproszenie niechcianych gości
- Skuteczny odstraszacz na nornice? Zrób go sam!
- Gdzie można spotkać nornicę rudą?
- Jak szybko rozmnaża się nornica?
Jak wygląda nornica?
Nornica ruda (Myodes glareolus) jest niewielkim gryzoniem nornikowatym. Długość głowy i wałeczkowatego tułowia wynosi do 11 cm. Sierść na grzbiecie jest szaroruda, żółtaworuda lub czerwonawordzawa. Boki są jaśniejsze, a brzuch biały lub popielaty, niekiedy o odcieniu kremowym. Oczy ma duże, a uszy wyraźnie wystają z sierści, są przygięte do przodu i sięgają oczu. Ogon jest skąpo owłosiony, stosunkowo długi (do 5 cm), z wierzchu ciemny, spodem jasny. Jasne są też stopy.
Czym żywią się nornice i dlaczego są szkodnikami?
Nornice są aktywne cały rok, nie zapadają w sen zimowy.
- Wiosną i latem nornice zjadają liście roślin, owady i ich larwy, nasiona, pąki drzew, korę, porosty. Lubią ogryzać karpy i cebulki roślin ozdobnych, korzenie świeżo posadzonych drzew lub bulwy warzyw.
- Jesienią i zimą żywią się owocami, nasionami, nadziemnymi częściami roślin zielonych, a także kłączami oraz różnymi bezkręgowcami, w tym dżdżownicami.
- Na zimę gromadzą zapasy nasion, jagód i młodych pędów drzew. Przy niedoborze pożywienia żerują na korze młodych drzew i krzewów liściastych, w tym róż.
- W sadach zjadają owoce i ogryzają korę z cienkich gałęzi starszych drzew oraz pnia i kątów gałęzi młodych drzewek.
Jeśli zauważymy w ogrodzie duże szkody wyrządzone przez nornice, czyli powyjadane nasiona, bulwy, kłącza i cebule kwiatowe, uszkodzona korę drzew i krzewów, to warto pomyśleć o wypłoszeniu nornic z ogrodu.
Jakich roślin nie lubią nornice? Sięgnij po naturalne sposoby
Skuteczną metodą pozbycia się nornic z ogrodu jest posadzenie w nim roślin, których gryzonie te nie lubią. Są to przede wszystkim rozmaite gatunki i odmiany czosnku (czosnek pospolity, czosnki ozdobne, czosnek niedźwiedzi), szachownicę cesarską i szachownicę kostkową, wilczomlecz, nostrzyk, rącznik pospolity, inkarwillę, wilczomlecze, miętę, czarny bez, gorczycę, miętę, rumianek pospolity (lekarski), hyzop lekarski oraz krzewy czarnej porzeczki.
W sierpniu można wysiać jako poplon gorczycę i grykę, wiosną ściąć i przekopać (czyli wymieszać z wierzchnią warstwą gleby). Suszone roztarte pędy i kwiaty mięty i rumianku warto rozsypywać na rabatach. Do nor można wtykać liście orzecha włoskiego, czarnego bzu, pędy żywotnika zachodniego (czyli popularnej tui), ząbki czosnku. Można wlewać do nor wyciąg z przefermentowanych liści bzu czarnego lub z zalanych ciepłą wodą ząbków czosnku.
Jak pozbyć się nornic z ogrodu? Dzielimy się domowymi sposobami na wyproszenie niechcianych gości
Aby pozbyć się nornic z ogrodu, warto zastosować jednocześnie kilka metod, ponieważ zazwyczaj żadna z nich stosowana osobno nie jest w 100 procentach skuteczna. Starajmy się jednak, by skupić się na wypłoszeniu nornic z naszego ogrodu, a nie ich zabijaniu! Warto zapobiegać występowaniu nornic w sposób naturalny.
Sprawdzone sposoby na nornice:
- usuwanie z ogrodu resztek roślin
- regularne odchwaszczanie rabat i grządek
- profilaktyczne przekopywanie i odchwaszczanie rabat oraz utrzymywanie ich w porządku
- unikanie ściółkowania grubą warstwą – choć ściółkowanie ziemi wokół roślin jest korzystne, to nie stosujmy zbyt grubej warstwy ściółki na rabatach i grządkach warzywnych, ponieważ może się ona stać doskonałym schronieniem dla nornic
- wykaszanie roślinności zielnej wokół ogrodów i usuwanie pokosu
- stworzenie właściwych warunków siedliska dla naturalnych wrogów gryzoni; zakładanie żywopłotów i skupisk drzew i krzewów, czyli miejsc, w których znajdą dla siebie ostoje drapieżniki gryzoni: jeże, łasice, kuny, tchórze, ptaki drapieżne
- uprawianie roślin odstraszających nornice (czosnek, nostrzyk, wilczomlecz i korona cesarska) i wykładanie części tych roślin do nor gryzoni
- utrudnianie nornicom dostępu do pni drzewek owocowych – warto przed zimą szczelnie owinąć je słomą albo zastosować osłonki sadownicze z tworzywa sztucznego. Ten sposób jest szczególnie ważny w przypadku młodych drzewek, które zostały niedawno posadzone (ich miękka kora jest przysmakiem nornic)
- sadzenie cebulek kwiatowych w specjalnych koszyczkach i osłonkach, które utrudniają dostęp nornicy
Skuteczny odstraszacz na nornice? Zrób go sam!
Kolejną polecaną metodą na pozbycie się nornic z ogrodu jest wykorzystanie odstraszaczy dźwiękowych. Część z nich możesz wykonać samodzielnie, np. wkopując w ziemię skośnie butelkę – wpadający w nią wiatr będzie wydawać zawodzący dźwięk odstraszający nornice. Możesz również sięgnąć po gotowe rozwiązanie – w sklepach znajdziesz specjalne odstraszacze akustyczne przeciw gryzoniom, które emitują niesłyszalne dla ludzi sygnały dźwiękowe oraz wibracje, które odstraszają m.in. nornice.
Dobrym pomysłem na pozbycie się nornic z ogrodu czy działki jest także:
- stosowanie bezpiecznego dla ogrodu koncentratu do odstraszania nornic zawierającego naturalne substancje otrzymywane z roślin (olej rycynowy, olejek lawendowy i ekstrakt z czosnku pospolitego) oraz mieszaniny alkoholi
- wyłapywanie gryzoni do umieszczanych w norach pułapek (np. w postaci wydłużonego cylindra z zapadającymi się po obu stronach wejściami)
Gdzie można spotkać nornicę rudą?
Nornica ruda jest pospolita w całej Polsce, zamieszkuje wilgotne lasy liściaste i mieszane, zarośla nadwodne, parki, ogrody i działki. Przebywa w bezpośredniej bliskości kopców, gniazda chętnie zakłada pod leżącymi pniami drzew. W miejscach odsłoniętych przebywa rzadziej. Żeruje głównie nocą, ale można ją też spotkać w dzień. Jej rewir wynosi około 1600 m². Doskonale skacze i dobrze wspina się po gałązkach drzewek owocowych, z których ogryza korę. Kopie nory płytko, w wierzchniej warstwie ziemi, tworząc skomplikowaną sieć korytarzy z wieloma otworami wejściowymi. Kuliste gniazda z mchu i traw zakłada w spróchniałych drzewach, pod kłodami, między korzeniami starych pni oraz głębiej w ziemi.
Jak szybko rozmnaża się nornica?
Tempo rozrodu nornicy rudej jest ściśle związane z okresem największej dostępności pożywienia. Ciąża trwa około 21 dni. Samica rodzi 3–4 razy w roku po 3–5 (do 7) młodych. Młode przychodzą na świat ślepe i nieowłosione. Szybko rosną i po 12–14 dniach otwierają oczy, po około 25 dniach życia przestają się odżywiać mlekiem matki i opuszczają gniazdo. Młode uzyskują pełną dojrzałość płciową w wieku 8–9 tygodni. Nornica ruda w ciągu jednego roku może wyprowadzić 4 mioty, co daje średnio 20 potomstwa rocznie. Nornice żyją 2–3 lata, ale zwykle krócej w warunkach naturalnych.
Opracowanie: na podstawie tekstu prof. Stanisława Ignatowicza
