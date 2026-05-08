Mszyce to jedne z najgroźniejszych szkodników roślin ogrodowych. Mszyce na różach pojawiają się bardzo często.

Jakie mszyce można spotkać na różach?

Na różach w ogrodzie najczęściej pojawiają się:

mszyca różano-szczeciowa,

mszyca różano-rutewkowa,

mszyca różano-trawowa.

Mszyce różano-szczeciowe są małe (3–4 mm) zielone lub różowawe. Pierwsze pokolenie mszyc żeruje na krzewach róż na przełomie kwietnia i maja. Od czerwca pojawiają się pierwsze osobniki uskrzydlone przelatujące na inne krzewy róż oraz rośliny zielne.

Jak mszyce szkodzą różom?

Mszyce na różach zawsze występują w licznych koloniach, najczęściej uszkadzają liście, pąki kwiatowe oraz młode pędy - wysysają soki, powodując deformacje liści, zahamowanie rozwoju rośliny, a w konsekwencji żółknięcie i opadanie liści oraz zniekształcenia kwiatów.

Poza uszkadzaniem rośliny, mszyce wydzielają lepką rosę miodową, na której często pojawiają się czarne grzyby sadzakowe – szpecą one roślinę, utrudniając jej jednocześnie proces fotosyntezy.

Jak zwalczać mszyce na różach?

Zwalczanie mszyc na różach należy rozpocząć od razu po zauważeniu pierwszych szkodników, dlatego bardzo ważna jest regularna obserwacja krzewów róż. Niewielkie kolonie mszyc są stosunkowo łatwe do zwalczenia, jednak im dłużej będziemy zwlekać, tym szkodniki szybciej będą się rozmnażać i w krótkim czasie stworzą nowe kolonie, opanowując wszystkie róże w okolicy.

Jeśli mszyc nie jest jeszcze dużo, spróbować warto zebrać je ręcznie albo spłukać z rośliny strumieniem wody. Po jakimś czasie sprawdzamy, czy przyniosło to rezultaty i jeśli to konieczne, czynność powtarzamy.

Czym opryskać róże na mszyce?

Po pojawieniu się pierwszych mszyc na różach stosujemy opryski jednym z selektywnych preparatów do zwalczania mszyc dostępnych w sprzedaży. Pamiętajmy, że preparaty na mszyce należy stosować naprzemiennie, przestrzegając zaleceń i dawek podanych przez producenta na etykiecie-instrukcji stosowania dołączonej do opakowania.

Domowe sposoby zwalczania mszyc na różach

Mszyce na różach można tez zwalczać naturalnymi metodami wykorzystującymi rośliny, których mszyce nie znoszą - z nich można przygotować skuteczne opryski.

