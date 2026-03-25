Ryjówka w ogrodzie – pomaga czy szkodzi? Kiedy ją zostawić, a kiedy działać

Ryjówka (najpopularniejszym gatunkiem odwiedzającym polskie ogrody jest ryjówka aksamitna (Sorex araneus)), wygląda jak mysz, ale to jedno z najczęstszych ogrodowych nieporozumień. Ma zwykle 5–10 cm długości, wydłużony pyszczek i bardzo drobne oczy. Ryjówka nie jest gryzoniem, tylko drapieżnikiem, który żywi się bezkręgowcami. Dla właściciela ogrodu to duża różnica – bo oznacza, że zamiast niszczyć uprawy, najczęściej pomaga.

Nie zawsze jednak jej obecność jest całkowicie obojętna. Najważniejsze co musisz wiedzieć o działalności ryjówki w ogrodzie? Nie podgryza kabli, nie niszczy drewna i nie zjada zapasów ani warzyw. Jej tryb życia jest intensywny – musi jeść niemal bez przerwy. I właśnie dlatego trafia tam, gdzie w glebie dużo się dzieje.

Co robi ryjówka w ogrodzie?

Ulubiona dieta ryjówki składa się z:

pędraków i larw owadów

drobnych owadów

dżdżownic

czasem małych ślimaków (ale nie rozwiąże problemu ślimaków)

Jedna ryjówka potrafi zjeść dziennie tyle, ile sama waży. To oznacza jedno: jeśli się pojawiła, to dlatego, że ma co jeść. W praktyce ryjówka jest więc często objawem problemu w glebie, a nie jego przyczyną.

Czy ryjówka niszczy ogród?

Ryjówka nie jest szkodnikiem, nie niszczy roślin ani korzeni, ale nie jest też całkowicie "niewidzialna". Ryjówka może rozgrzebywać ściółkę i rabaty w poszukiwaniu pokarmu, zostawiać drobne otwory w trawniku, korzystać z tuneli kretów i nornic (czasem je poszerza).

Jak rozpoznać, że w naszym ogrodzie gościła ryjówka? Ten mały drapieżnik zostawi po sobie ślady w postaci kilka małych dziurek – jeśli są niewielkie, nie ma sensu reagować, ale jeżeli zaniepokoją cię ich rozmiary, większe fragmenty trawnika będą rozkopane, sprawdź, czy nie masz pędraków albo nornic

Czy może być problemem przy domu?

Zdarza się, że ryjówka wejdzie do garażu, altany albo piwnicy. Nie tworzy kolonii jak myszy, ale bywa uciążliwa. Najczęstszy problem to intensywny zapach, gdy zwierzę padnie w trudno dostępnym miejscu. Dlatego jej obecność blisko domu warto kontrolować.

Zobacz, jak wygląda ryjówka aksamitna, to ona najczęściej gości w twoim ogrodzie

Kiedy zostawić ją w spokoju, a kiedy reagować?

Zostaw ryjówkę w spokoju, jeśli:

pojawia się sporadycznie w ogrodzie

nie wchodzi do budynków

nie powoduje widocznych szkód

Zacznij działać, jeśli:

regularnie pojawia się w garażu lub piwnicy,

wyczuwasz nieprzyjemny zapach,

rozkopuje większe fragmenty trawnika lub rabat.

Jak zabezpieczyć się przed ryjówką?

Jeśli ryjówka zaczyna pojawiać się zbyt blisko domu albo wchodzi do garażu czy piwnicy, nie warto od razu sięgać po radykalne metody. W praktyce najskuteczniejsze są proste działania porządkowe i ograniczenie dostępu do budynku.

Przede wszystkim trzeba zadbać o szczelność. Nawet niewielkie otwory wentylacyjne czy szczeliny przy fundamentach mogą stać się wejściem dla małego zwierzęcia. Sprawdza się montaż kratek o drobnych oczkach oraz dokładne uszczelnienie wszelkich szpar.

Równie ważne jest usunięcie tego, co przyciąga ryjówki w pobliże domu. Nie zostawiaj na noc karmy dla zwierząt – to łatwe źródło pożywienia. Warto też uporządkować przestrzeń przy ścianach: stosy desek, drewna czy liści to dla nich idealne kryjówki.

Kluczowa jest też sama gleba. Ryjówka pojawia się tam, gdzie ma co jeść, czyli gdzie występują larwy i inne bezkręgowce. Jeśli widzisz, że trawnik jest rozgrzebywany, sprawdź jego stan – to często sygnał większego problemu, np. z pędrakami.

Trzeba też uważać na popularne „ekologiczne” rozwiązania. Zostawianie stert liści tuż przy domu rzeczywiście sprzyja bioróżnorodności, ale w praktyce przyciąga nie tylko ryjówki, lecz także nornice i ślimaki. Lepiej zachować dla nich miejsce dalej od budynku.

Ważne: nie zwalczaj pochopnie

W Polsce większość gatunków ryjówek jest objęta ochroną, dlatego stosowanie trutek czy agresywnych metod zwalczania nie tylko nie ma sensu, ale może być niezgodne z przepisami. Tym bardziej że w typowym ogrodzie obecność ryjówki rzadko wymaga interwencji.

Wniosek? Ryjówka jest pożyteczna, ale pod kontrolą, ponieważ nie jest typowym szkodnikiem. Najczęściej działa na korzyść ogrodu, ograniczając populację larw i owadów. Jej obecność to sygnał, że gleba jest bogata w życie – czasem aż za bardzo. Najlepsze podejście to zdrowy rozsądek: nie zwalczać jej na zapas, tylko obserwować. Reagować dopiero wtedy, gdy zaczyna realnie przeszkadzać, zwłaszcza w bezpośrednim otoczeniu domu.

Jak odróżnić ryjówkę od myszy? Najważniejsze różnice widać od razu

Na pierwszy rzut oka ryjówka i mysz wyglądają podobnie, ale w praktyce łatwo je odróżnić, jeśli zwrócisz uwagę na kilka szczegółów. Ryjówka ma charakterystyczny, bardzo wydłużony i spiczasty pyszczek przypominający "ryjek", podczas gdy u myszy jest on krótki i bardziej tępy. Różnica widoczna jest też w oczach i uszach – u ryjówki są one drobne i mało widoczne, natomiast mysz ma wyraźnie duże oczy i odstające uszy. Inaczej wygląda również ogon: u ryjówki jest krótszy i mniej rzucający się w oczy, a u myszy długi, często niemal równy długości ciała.

Widać to także po zachowaniu – ryjówka jest bardzo szybka, nerwowa i cały czas w ruchu, rzadko wychodzi na otwartą przestrzeń i nie interesują jej resztki jedzenia, bo żywi się owadami, natomiast mysz porusza się spokojniej, chętnie pojawia się w domu czy garażu i szuka pożywienia. Dodatkową wskazówką może być zapach – ryjówka wydziela intensywny, ostry zapach, szczególnie gdy padnie, czego zwykle nie obserwuje się w przypadku myszy.