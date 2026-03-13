Kuna domowa – jak wygląda? Jak ją rozpoznać?

Kuna domowa to niewielki (ok. 50 cm bez ogona) puszysty drapieżnik o brązowym lub szarym umaszczeniu. Ma ostre zęby, silne łapki, doskonale się wspina i potrafi skakać na wysokość 3 metrów!

Od kuny leśnej odróżnia ją biała plama na piersi (kuna leśna ma plamę w kolorze żółtym). Przyjemnie wyglądający ssak uwielbia urządzać się na naszych poddaszach, strychach i w ogrodach, czyniąc duże szkody.

Jak rozpoznać, że kuna mieszka na poddaszu lub w garażu?

Bardzo łatwo ocenić, czy na naszym strychu zadomowiła się kuna. Ten mały szkodnik zazwyczaj bardzo hałasuje, zwłaszcza w nocy, budząc wszystkich domowników. Ponadto kuna na strychu zostawia za sobą bałagan – np. resztki pożywienia (gryzonie, żaby, a nawet domowe ptactwo) i odchody o bardzo nieprzyjemnym zapachu.

Jakie szkody może wyrządzić kuna w domu i samochodzie?

Kuna domowa może wyrządzić ogromne szkody na poddaszu – do najczęstszych należą m.in. przegryzione kable, zniszczona izolacja cieplna oraz folia dachowa. Kunę ze strychu bezzwłocznie należy przepędzić, w innym przypadku po 2-3 latach nasze poddasze i sam dach mogą wymagać gruntownego remontu.

Kuny mogą dostać się też do komory silnika i powodować uszkodzenia mechaniczne. Najczęściej wskazuje się na przegryzanie przewodów, elementów izolacyjnych oraz kabli, co może prowadzić do poważnych usterek pojazdu. Szkody tego typu bywają kosztowne w naprawie, dlatego zaleca się stosowanie środków odstraszających.

Jak pozbyć się kuny z domu? Co odstrasza kuny z ogrodu? Oto kilka skutecznych sposobów na puszystego szkodnika.

To jajko to niezbity dowód na to, że pod maską naszego samochodu buszowała kuna

Jak odstraszyć kunę z poddasza, garażu i ogrodu – skuteczne sposoby

Jeśli kuna zadomowiła się w naszym ogrodzie, odstraszyć ją może pies przebywający ciągle na zewnątrz. Pies pilnujący posesji nie tylko kunę wypłoszy, ale powstrzyma ja przed próbą przedostania się na poddasze lub strych. A co zrobić, gdy kuna domowa już uwiła sobie tam gniazdko? Wykorzystajmy:

SUBSTANCJE ZAPACHOWE – bardzo często walkę z kuną domową zaczynamy od zapachów, które zwierzątko o doskonałym węchu nie może znieść. Takie substancje zapachowe możemy kupić w internecie lub sklepach ogrodniczych czy budowlanych. Dobrym pomysłem jest także rozrzucenie na strychu sierści kota lub psa. Pamiętajmy, by nie robić tego gołymi rękami, ponieważ kuna szybko wyczuje ludzki zapach i nie da się nabrać na nasz podstęp. Możemy także posłużyć się kostką do WC – najlepiej wymieniać zapachy regularnie tak, by kuna nie przyzwyczaiła się do żadnego z nich. Niestety, substancje zapachowe szybko wietrzeją, co może zachęcić kunę do powrotu na naszą posesję ODSTRASZACZE ULTRADŹWIĘKOWE – w sklepach możemy kupić specjalne urządzenia emitujące odgłosy naturalnych wrogów kuny, np. borsuka. Wadą tej metody jest powtarzalność dźwięków, które inteligentna kuna szybko uzna za sztuczne i niegroźne SIATKI ZABEZPIECZAJĄCE- montowane na otworach wentylacyjnych, na strzechach PLEKTRANTUS (Komarzyca) – zasadzenie tej byliny o fioletowoniebieskich kwiatach wokół domu może pomóc w trzymaniu kuny z dala od naszej posesji. Komarzyca wydziela zapach podobny do oregano, który jest drażniący dla niektórych zwierząt, w tym kun domowych ELEKTRYCZNY PASTUCH – chcąc uchronić się przed inwazją kun domowych w przyszłości, możemy zawczasu pomyśleć o uzbrojeniu dachu. Pastuch umieszcza się wzdłuż krawędzi dachu, najczęściej przy rynnach. Gdy kuna dotknie instalacji, uwolni ona prąd o niewielkim napięciu, który da jej do zrozumienia, że nie jest tu mile widziana PUŁAPKA ŻYWOŁOWNA – to najbardziej skuteczny sposób na pozbycie się kuny domowej. Pułapka działa, gdy jest odpowiednio wykorzystana. Pamiętajmy, żeby nie dotykać jej gołymi rękoma, ponieważ kuna z łatwością wyczuje ludzki zapach (i podstęp). Przez pierwszych kilka dni należy wkładać do pułapki przysmaki, które mogą zainteresować kunę, na przykład jajka.

Skuteczne jest też uszczelnianie szczelin w dachu oraz montaż elementów uniemożliwiających wejście pod pokrycie dachowe. W praktyce najczęściej rekomenduje się łączenie kilku metod jednocześnie, ponieważ pojedyncze rozwiązanie nie zawsze jest wystarczające.

Czy kunę można złapać lub zabić? Co mówią przepisy?

Kiedy kuna oswoi się z pułapką, możemy odblokować pułapkę i złapać kunę. Co zrobić, gdy już schwytamy kunę? Należy ja wywieźć jak najdalej, najlepiej do lasu i ją wypuścić. Kuny domowe są pod ochroną, dlatego nie wolno ich krzywdzić ani zabijać.

Jak zabezpieczyć dom przed kuną?

Jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony przed kunami jest prawidłowe wykończenie dachu i poddasza. Dzięki temu kuna nie będzie miała szans, by przedostać się do środka. Wszystkie otwory wentylacyjne, wloty pod pokrycie, kominki wentylacyjne na poddaszu i dachówki powinny być zabezpieczone stalowymi kratkami i taśmą metalową perforowaną.

Ponadto warto wzmocnić zabezpieczenia wzdłuż szczeliny kalenicowej, a podbitkę dachową wykonać z drewna, a nie z plastiku. Ocieplenie nakrokwiowe będzie lepszym zabezpieczeniem przed szkodnikami pokroju kuny domowej, ponieważ układane jest na sztywnym poszyciu i izolowane papą. W efekcie poddasze jest szczelne i żaden gryzoń nie dostanie się do środka.

Co ciekawe, kuny uwielbiają miękką wełnę mineralną. Materiałem, którego nie znoszą jest styropian.

Sposobów na wypłoszenie kuny domowej z naszego ogrodu czy strychu jest wiele. Nie bagatelizujmy obecności tego szkodnika. Pamiętajmy, że możemy zawczasu zabezpieczyć się przed kuną, dlatego sprawdźmy stan naszego dachu i rozważmy wzmocnienie jego warstwy izolacyjnej.

Najczęstsze błędy przy walce z kuną

ograniczenie się wyłącznie do jednego sposobu odstraszania

brak dokładnego uszczelnienia dachu i otworów

pozostawianie łatwego dostępu do poddasza lub garażu

opóźnione reagowanie na pierwsze sygnały obecności zwierzęcia

stosowanie metod niezgodnych z prawem lub niehumanitarnych

Czy kuna sama odejdzie z poddasza?

Czasem zwierzę opuszcza miejsce, jeśli nie znajduje tam pożywienia ani bezpiecznego schronienia. Jednak w wielu przypadkach kuna przyzwyczaja się do przestrzeni i może wracać, zwłaszcza jeśli nie zostaną usunięte przyczyny jej obecności (np. dostęp przez nieszczelności). Dlatego kluczowe jest jednoczesne odstraszanie i trwałe zabezpieczenie budynku.