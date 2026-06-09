Ziemiórka - jak wygląda?

Ziemiórka pleniówka (łac. Sciara militaris) to drobna (2-4 mm długości), ciemna muchówka o długich nogach i czułkach oraz smukłym ciele. Z wyglądu przypomina nieco muszkę owocówkę. Postać dorosła nie jest dla roślin zagrożeniem, szkodliwe są natomiast żarłoczne larwy ziemiórki: długie (około 7 mm) i cienkie, mają przezroczyste ciało poza czarną głową. Samica ziemiórki składa jaja w wilgotnej glebie. Larwy wylegają się po kilku dniach.

Co sprzyja pojawieniu się ziemiórek?

Ziemiórkom sprzyja ciepło w pomieszczeniach i nadmierna wilgoć w podłożu. To idealne warunki do rozwoju ziemiórek oraz składania przez nie jaj. Przy temperaturze zbliżonej do 24 st. C, cykl życiowy szkodnika trwa zaledwie trzy tygodnie. Ziemiórki rozmnażają się więc bardzo szybko i mogą doprowadzić do całkowitego zniszczenia cennych roślin. Co ciekawe, w wilgotnym podłożu dochodzi do szybkiego rozwoju larw, ale takie warunki nie powodują jeszcze zamierania roślin.

Jak ziemiórki szkodzą roślinom?

Larwy żerują wtedy korzystając z materii organicznej zawartej w glebie. Problem pojawia się, gdy po okresie dużej wilgoci dochodzi do przesuszenia bryły korzeniowej. Wystarczy, że okres suszy trwa 1-2 dni. Ziemiórki natychmiast poszukują pożywienia, które będzie zawierało wodę – najczęściej natrafiają na młode korzenie, szyjki korzeniowe i niezdrewniałe pędy. W skrajnych przypadkach ziemiórki mogą doprowadzić do całkowitego zniszczenia systemu korzeniowego.

Najbardziej zagrożone są młode rośliny, u których dopiero dochodzi do drewnienia korzeni. Uszkodzone organy roślin są podatne na porażenie przez patogeny grzybowe, bakterie i wirusy. Dlatego nawet zwalczenie owadów nie powoduje rozwiązania problemu. Rośliny, które zostały zaatakowane, w przyszłości warto dokarmiać nawozami z fosforem (powoduje nie tylko lepsze kwitnienie, ale przyśpiesza wzrost systemu korzeniowego), ograniczając natomiast azot.

Jak wygląda roślina zaatakowana przez ziemiórki?

Występowanie ziemiórek najłatwiej rozpoznać lustrując rośliny i donice w poszukiwaniu owadów dorosłych - ich obecność to w zasadzie pewnik, że w podłożu znajdują się już larwy. Samo poszukiwanie larw jest mało efektywne – trudno je zobaczyć gołym okiem (a potem odłowić) i w dodatku każdą roślinę trzeba wyjmować z donicy. Objawy żerowania na roślinach nie są charakterystyczne – można pomylić je m.in. z wystąpieniem chorób grzybowych na korzeniach. Po prostu dochodzi do zżółknienia, brązowienia i zamierania fragmentów lub całej rośliny z powodu utraty zdolności do pobierania wody i składników pokarmowych.

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i Autor: Getty Images Żółte tablice lepowe umieszczane przy roślinach są przydatne w wyłapywaniu owadów dorosłych ziemiórek

Domowe sposoby na ziemiórki

Zarówno owady dorosłe, jak i larwy ziemiórek można zwalczać domowymi sposobami. W pierwszym przypadku skuteczne jest ustawienie pułapek w pobliżu roślin. Można je wykonać rozrabiając 1 łyżkę octu winnego w pół szklanki wody. Do tego dodaje się łyżkę płynu do naczyń (najlepiej o mało intensywnym zapachu) oraz żółty barwnik (np. kurkumę). Zapach octu i żółta barwa roztworu przyciągają owady, a płyn przyśpiesza utonięcie szkodników.

Oczywiście samo zlikwidowanie osobników dorosłych nie wystarczy. Trzeba jednocześnie zniszczyć żarłoczne larwy. Dość skuteczne jest podlewanie roślin roztworem z czosnku lub roztworem z wody utlenionej (w proporcji 1:4 z odstałą wodą z kranu).

W walce z ziemiórkami warto wypróbować też wykorzystać rumianek. Należy zaparzyć silny napar z rumianku (około 8 torebek herbaty na 1/2 litra wrzątku). Zostawić pod przykryciem do ostygnięcia. Następnie podlać rośliny. Zabieg należy powtórzyć 2-3 razy w odstępach 10-14 dni.

Przydatne w wyłapywaniu owadów dorosłych są żółte tablice lepowe umieszczane przy roślinach.

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Nicienie w walce z ziemiórkami

Ekologicznie ziemiórki można zwalczać wykorzystując nicienie Steinernema feltiae. Niestety, dostępne na rynku preparaty z nicieniami zazwyczaj są dedykowane uprawom profesjonalnym (w dużych opakowaniach przeznaczonych na większą powierzchnię – i tym samym drogie). Z preparatów chemicznych warto stosować Dimilin do podlewania.

Jak prawidłowo czyścić liście roślin? Domowe sposoby na czyszczenie roślin doniczkowych Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

warto wiedzieć Skuteczny domowy preparat z czosnku na ziemiórki Aby pozbyć się ziemiórek, proszę najpierw wypróbować sposób domowy: ząbek czosnku zalać litrem ciepłej wody i pozostawić na 4-5 godzin. Uzyskanym płynem (wyciągiem) podlać roślinę. Zabieg warto powtarzać kilkakrotnie, bo dorosły osobnik składa jaja w ziemi po 4-7 dniach z jaj wylęgają się larwy, które żerują w podłożu żywiąc się martwą materią, po 2 tygodniach larwy przekształcają się w poczwarki, a po kolejnych 3-4 dniach przepoczwarczają się w dorosłe owady. Żyją one kilka dni. W tym czasie składają w podłożu jaja. Larwy najlepiej funkcjonują w wilgotnym środowisku – gdy jest zbyt sucho uszkadzają korzenie, powodując więdnięcie i żółknięcie roślin. Tekst: Anna Skórkowska

i Autor: Getty Images Larwa i postać dorosła ziemiórki - powszechnego szkodnika domowych ozdobnych roślin doniczkowych

Dobre podłoże ogranicza występowanie ziemiórek

Zwykle do sadzenia większości roślin pokojowych używa się ziemi torfowej. Dla szkodnika to idealne warunki. Profilaktycznie – już na etapie sadzenia – podłoże warto więc mieszać z piaskiem. Proporcje są różne – zależą od preferencji poszczególnych gatunków. Piasek nie tylko pomaga regulować odczyn, ale przede wszystkim zwiększa przepuszczalność ziemi, zmniejszając jej zdolność zatrzymywania wody i składników pokarmowych. W nadmiarze byłoby to oczywiście niekorzystne, w dobrej proporcji może być pozytywne zarówno dla ograniczenia występowania szkodników glebowych jak i zdrowotności samej rośliny.

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