Ptaki to pożyteczne zwierzęta, mile widziane w ogrodzie. Kiedy jednak postanawiają urozmaicić swoją dietę o uprawiane przez nas owoce, ze sprzymierzeńców stają się naszymi wrogami, dlatego jak najszybciej chcemy się pozbyć. Do ich przysmaków należą głównie czereśnie. Największymi amatorami tych owoców są szpaki. Kiedy na drzewach dojrzewają pierwsze owoce, szpaki nie potrafią się im oprzeć, przez co powodują spore straty w plonach. Trudno się wiec dziwić, że pojawiające się w porze owocowania czereśni szpaki bardzo nas irytują, jednak nie powinniśmy zapominać, że mimo wszystko to zwierzęta bardzo pożyteczne, których typowa dieta składa się głównie z owadów i szkodników roślin, a nie czereśni. Poza tym w Polsce szpak jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Jakie są sposoby, by uchronić owoce czereśni przed szpakami?

Wizualne odstraszacze szpaków

Próby utrzymania szpaków z dala od naszych czereśni, możemy rozpocząć od zastosowania w ogrodzie odstraszaczy wizualnych, mających postać sów lub ptaków drapieżnych, wykonanych z odblaskowej, hologramowej lub błyszczącej folii (dostępne są też taśmy odblaskowe, zawieszki odblaskowe w kształcie dużego oka i połyskliwe, wiszące spirale w srebrnym lub jaskrawym kolorze), czasami wyposażone dodatkowo w hałaśliwe dzwoneczki, potęgujące efekt odstraszania. Takie odblaskowe sylwetki groźnych ptaków wiesza się na gałęziach drzewa na sznureczkach lub elastycznych gumkach, dzięki czemu poruszają się na wietrze, błyszcząc w słońcu i płosząc pierzastych amatorów naszych owoców.

Inną wersją odstraszaczy wizualnych są realistyczne sylwetki ptaków drapieżnych (np. sokoła, jastrzębia), które umieszcza się na gałęziach drzewa, a także latawce z ich wizerunkiem, montowane na płocie lub drążku w pobliżu drzew owocowych.

Prostym, a przy okazji oryginalnym odstraszaczem ptaków są również stare, dobre strachy na wróble, które obecnie mogą mieć formę zabawnych, kolorowych pacynek na kiju lub prawdziwych straszydeł, np. czarownic, upiorów lub postaci rodem z koszmarów, idealnych dla miłośników horrorów (można zakupić je m.in. w sklepach internetowych).

Niestety, ponieważ szpaki to ptaki bystre i inteligentne, szybko przyzwyczają się do odstraszaczy wizualnych i przestają na nie reagować, dlatego albo będziemy stosować zamiennie kilka z nich, albo będziemy zmuszeni poszukać dodatkowych sposobów na ochronę naszych czereśni.

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Dźwiękowe odstraszacze szpaków

Do ciekawych i dość skutecznych odstraszaczy należą urządzenia dźwiękowe, dostępne na rynku w różnych wersjach. Najprostsze z nich wydają odstraszające dźwięki po wykryciu ruchu ptaka, natomiast bardziej zaawansowane (np. odstraszacze solarne z czujnikiem ruchu), emitują odgłosy różnych ptaków drapieżnych (np. sokoła, jastrzębia itp.), będących śmiertelnymi wrogami szpaków. Ponieważ jednak wydawane przez takie urządzenia dźwięki są zwykle bardzo donośne, mogą zakłócać odpoczynek w ogrodzie nam, a nawet naszym sąsiadom, dlatego warto poszukać odstraszaczy ultradźwiękowych, które emitują nieznośne dla ptaków, ale niesłyszalne przez człowieka fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości (np. ultradźwiękowy, solarny, wodoodporny odstraszacz ptaków). Takie urządzenia są skuteczne i przyjazne dla człowieka, ale niestety, zwykle dość kosztowne.

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Siatki zabezpieczające drzewa czereśni przed szpakami

Mimo iż nowoczesne technologie przychodzą nam z pomoc,ą oferując różne przydatne urządzenia do odstraszania ptaków, nie ma chyba bardziej skutecznej metody ochrony czereśni przed szpakami od klasycznej siatki, którą okrywa się drzewa czereśni (a także krzewy owocowe, np. borówki, porzeczek lub truskawki). Szpaki z siatką sobie nie radzą, dzięki czemu okryte owoce pozostają poza ich zasięgiem. Wprawdzie siatka najlepiej sprawdzi się w przypadku małych drzew i krzewów (na duże, rozłożyste czereśnie trudno ją założyć), ale ponieważ coraz częściej decydujemy się na uprawę karłowych lub kolumnowych form drzew owocowych, dla których łatwiej znaleźć miejsce w ogrodzie, warto rozważyć ich ochronę za pomocą siatki.

Jeśli już zdecydujemy się na takie rozwiązanie, postarajmy się jednak poszukać stosunkowo mocnej i jak najbardziej gęstej siatki np. mocnej siatki stosowanej na moskitiery bądź trampoliny lub siatki z materiału przypominającego organzę (jest delikatniejsza od typowej siatki, ale ptakom trudniej się z nią rozprawić, a jej dodatkową zaletą jest ochrona drzew i krzewów przed owadami np. osami). Możemy też wykorzystać jako siatkę starą firankę.

Trzeba pamiętać, aby siatki miały na tyle małe oczka, aby ptaki się w nie nie zaplątały (i nie zginęły).

Zapachowe odstraszacze szpaków

Najmniej skuteczną i dość kontrowersyjną metodą jest odstraszanie szpaków oraz innych ptaków za pomocą środków zapachowych, np. w sprayu lub aerozolu. Takie preparaty opierają się głównie na silnym zapachu drażniących olejków eterycznych lub ich chemicznych odpowiedników, dlatego są nietrwałe (zmywa je deszcz, dlatego wymagają wielokrotnych aplikacji), a czasem też szkodliwe dla ludzi i środowiska (chemiczne środki mogą wnikać do wnętrza owoców, a następnie trafiać wraz z nimi na nasze stoły).

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Konieczność rotacji metod i utrzymania elementu zaskoczenia

Inteligencja szpaków sprawia, że statyczne odstraszacze działają jedynie przez krótki czas. Ptaki szybko orientują się, że nieruchoma makieta sowy czy taśma odblaskowa, która od dawna wisi w tym samym miejscu, nie stanowi realnego zagrożenia. Zjawisko to sprawia, że po kilku dniach zaczynają one po prostu ignorować "straszaki".

Aby utrzymać element zaskoczenia i skutecznie chronić swoje plony, kluczowe jest regularne zmienianie stosowanych metod. Najlepiej co kilka dni przestawiać odstraszacze wizualne w inne miejsce lub zamieniać je na inne modele. Dobrym pomysłem jest także łączenie różnych technik – na przykład wizualnych z dźwiękowymi – aby ptaki nie mogły przywyknąć do jednego, stałego bodźca w twoim ogrodzie.

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