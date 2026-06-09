Szerszeń europejski (łac. Vespa crabro), zwany po prostu szerszeniem, to gatunek owada z rodziny osowatych, największy z osowatych występujących w Europie Środkowej, pospolity na terenie całej Polski. W przyrodzie znajduje swoje miejsce, gdyż m.in. zapyla kwiaty i ogranicza populację mniejszych owadów.

Szerszenie w ogrodzie

Nikt nie chce mieć gniazda szerszeni w swoim ogrodzie czy na balkonie. Owady często wlatują przez okna do mieszkań.

W ogrodzie przyciągają je (podobnie jak osy) opadłe gnijące owoce, np. jabłka czy śliwki. Dlatego nie powinno się pozostawiać na ziemi takich owoców - trzeba je zbierać na bieżąco - te opadłe, np. uszkodzone mechanicznie ale nie zgniłe, wciąż można wykorzystać do przetworów. Ewentualnie nadają się do przeróbki na nawóz w kompostowniku. Owoce porażone i ze śladami szkodników niszczy się, np. zakopuje się.

Czego nie lubią szerszenie? Jak pozbyć się szerszeni?

Szerszenie europejskie nie lubią zapachu:

lawendy,

czosnku (także ozdobnego),

pelargonii.

Właśnie te grupy roślin warto przede wszystkim uprawiać na balkonie, tarasie i w obiektach małej architektury, np. altanach. Oczywiście – podobnie jak w przypadku roślin odstraszających komary – to tylko „zniechęcacze”. Nawet przy gęstej obsadzie roślinnej nie można oczekiwać stuprocentowej ochrony przed przypadkowymi nalotami szerszeni. To przykładowe działania, które zmniejszają ryzyko nalotów szerszeni do ogrodu, wciąż jednak nie rozwiązują problemu, gdy owady założą gniazda. Są różne sposoby na ich zniszczenie. Najlepsza i najbezpieczniejsza metoda pozbycia się gniazda szerszeni, to wezwanie profesjonalnej firmy, która jest wyspecjalizowana w usuwaniu gniazd szerszeni i os. Warto z niej korzystać.

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Czym żywią się szerszenie?

Szerszenie są aktywne niemal przez całą dobę. Żywią się zarówno szkodnikami roślin jak i owadami pożytecznymi, np. pszczołami i złotookami. Polują również na pająki. Szerszenie reagują na ruch, ale mają bardzo słaby wzrok.

Jak wygląda szerszeń europejski?

Szerszeń europejski z wyglądu przypomina nieco osę, ale jest znacznie większy - osa ma długość ciała ok. 15 mm, dorosłe szerszenie europejskie mają ciało o długości do 24-25 mm (choć w porównaniu z szerszeniem azjatyckim są i tak mikre, bowiem ten egzotyczny kuzyn ma dwukrotnie większe rozmiary!).

Gdzie i jak szerszenie budują gniazdo?

Szerszeń europejski żywi się drobnymi owadami, owocami, a także sokami z drzew. Tworzy duże, owalne gniazda ze starego, spróchniałego drewna oraz śliny. Zasiedla je przez rok, później buduje nowe „domki”. W dziuplach drzew szerszenie mogą przebywać przez kilka lat, ale i tak corocznie budują tam gniazda. Potencjalne miejsca zasiedlenia w ogrodzie oprócz starych drzew to poddasza, elementy małej architektury, garaże, wiaty, a nawet ściany budynków, np. szczeliny muru. Z braku odpowiedniej lokalizacji szerszenie mogą budować gniazda w ziemi, np. norach wykonanych przez gryzonie, a nawet w budkach lęgowych.

Kolonię szerszeni zapoczątkowuje królowa (większa od typowych szerszeni), która wiosną wychodzi z zimowej kryjówki. Potrzebuje dużo energii, dlatego poluje na drobniejsze owady, a ponadto żywi się sokami z drzew. Szuka dobrego miejsca na gniazdo, a po znalezieniu zaczyna je samodzielnie budować. W pierwszych komórkach składa jaja. Larwy wykluwają się po kilku dniach i wymagają opieki królowej. Gdy staną się samodzielne przejmują obowiązki, a królowa już wtedy nie wychodzi z gniazda. Jej jedynym zadaniem pozostaje składanie jaj.

i Autor: Getty Images Szerszeń europejski

Czy szerszeń jest niebezpieczny?

Szerszenie latające poza gniazdem raczej nie stanowią niebezpieczeństwa, jeśli nie są niepokojone. Drażniąco – jak w przypadku os – działa na nie odganianie, zamaszyste ruchy rąk, itp. W przypadku spotkania trzeba więc zachować spokój i powoli wycofać się. Jak większość owadów żyjących w koloniach bronią swojego gniazda za cenę życia. Dlatego w przypadku prób usunięcia go mogą atakować.

Pojedyncze użądlenie szerszenia jest bolesne (zawarta w jadzie acetylocholina powoduje m.in. pieczenie), ale zazwyczaj nie jest niebezpieczne. Szerszeń jednorazowo wstrzykuje do 0,2 mg jadu. Dla przeciętego człowieka kilka użądleń (chociaż do przyjemnych doznań to nie należy) również nie jest zagrożeniem. Problem pojawia się, gdy dana osoba ma alergię na jad szerszenia. Wtedy w grę wchodzi groźba utraty życia (wstrząs anafilaktyczny) przy jednorazowym użądleniu.

Ugryzienie szerszenia - jakie objawy?

Typowe objawy użądlenia szerszenia:

przeszywający ból i pieczenie;

świąd i opuchlizna;

zaczerwienienie skóry w miejscu użądlenia;

stan zapalny.

Co robić w przypadku użądlenia szerszenia?

Nieprzyjemne symptomy utrzymują się do 24 godzin od użądlenia. Najczęstsze działanie w takim wypadku to podawanie wapna i stosowanie maści na użądlenia/ukąszenia owadów. Trzeba wziąć także pod uwagę wizytę lekarza. Osoby uczulone powinny posiadać w domu zastrzyki z adrenaliną.

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Zwalczanie os - jak się pozbyć gniazda os w ogrodzie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.