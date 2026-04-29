Dlaczego majowa pielęgnacja jest ważna dla trawnika?

W maju, gdy temperatura powietrza i gleby rośnie, trawy zaczynają silnie rozwijać system korzeniowy i intensywnie tworzyć nowe źdźbła. W tym czasie trawnik jest najbardziej narażony na niedobór wody oraz konkurencję ze strony chwastów, które w sprzyjających warunkach szybko się rozprzestrzeniają.Prawidłowa pielęgnacja w maju buduje odporność trawnika na letnie upały i susze, minimalizuje ryzyko wystąpienia chorób grzybowych oraz pozwala na utrzymanie soczyście zielonej barwy źdźbeł. Zaniedbania w maju odbiją się negatywnie na kondycji trawnika i będą trudne do nadrobienia latem.

Nawożenie trawnika w maju

Nawożenie to ważny zabieg w majowej pielęgnacji trawnika. Intensywnie rosnące trawy potrzebują dostarczenia im odpowiednich składników odżywczych, przede wszystkim azotu, fosforu i potasu (NPK). Brak zasilania nawozami w tym okresie może skutkować osłabieniem trawy, żółknięciem źdźbeł oraz zwiększoną podatnością na choroby. Maj to zazwyczaj już drugie nawożenie (lub pierwsze opóźnione). W tym miesiącu najlepiej sprawdzą się nawozy wieloskładnikowe z nieco niższą zawartością azotu niż wczesną wiosną, bo trawa już mocno rośnie.

Nawóz rozsypuje się na trawniku po koszeniu, na suchą murawę, równomiernie na całej powierzchni (warto użyć siewnika), a po nawożeniu trawnik należy obficie podlać.Należy zawsze przestrzegać zaleceń dotyczących dawek nawozu, podanych przez producenta nawozu na opakowaniu. Zbyt duża ilość nawozu, zwłaszcza azotowego, może „spalić” trawę.

Autor: Getty Images Podczas nawożenia należy zwrócić uwagę na to, aby nawóz był równomiernie rozrzucony na trawniku

Koszenie trawnika w maju

Trawa w maju rośnie bardzo szybko, dlatego wymaga częstszego koszenia niż w innych miesiącach. Regularne koszenie stymuluje trawę do zagęszczania i lepszego wzrostu. W maju trawę należy kosić co 4–7 dni (w ciepłe i wilgotne tygodnie nawet co 3–4 dni). Nigdy nie usuwaj więcej niż 1/3 wysokości źdźbeł za jednym razem. Optymalna wysokość koszenia wynosi zazwyczaj 5–7 cm. Krótsze koszenie może osłabić system korzeniowy i sprawić, że trawnik będzie bardziej podatny na suszę i chwasty. Pozostawienie dłuższych źdźbeł lepiej zacienia glebę, co ogranicza parowanie wody i rozwój chwastów.Wraz z nadejściem cieplejszych i suchszych dni warto rozważyć podniesienie wysokości koszenia do 6-8 cm.

Autor: Getty Images Systematyczne koszenie trawnika po podstawa jego pielęgnacji

Podlewanie trawnika w maju

Równie istotnym zabiegiem jest podlewanie. Intensywnie rosnąca trawa ma duże zapotrzebowanie na wodę, a jej niedobór szybko doprowadzić może do przesuszenia i żółknięcia źdźbeł.

Częstotliwość podlewania zależy od wielu czynników, m.in. rodzaju gleby, nasłonecznienia, panujących temperatur oraz opadów deszczu. Ogólna zasada mówi: trawnik podlewamy, gdy wierzchnia warstwa gleby (5-10 cm) jest sucha.

W maju wystarczy nawadniać trawnik 2-3 razy w tygodniu, ale za to obficie. Warto pamiętać, że lepiej podlewać rzadziej, ale dostarczając większą ilość wody, która przeniknie głęboko w glebę, pobudzając trawy do rozwoju silnego systemu korzeniowego. Częste podlewanie niewielką ilością wody sprzyja rozwojowi płytkich korzeni, co sprawia, że trawnik jest mniej odporny na suszę.

