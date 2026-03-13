Aksamitki, zwane także turkami, są w naszym klimacie uprawiane jako rośliny jednoroczne (nie przetrwają naszej zimy). Dlatego co roku w ogrodach wysiewamy ich nasiona albo sadzimy sadzonki.

Kiedy siać nasiona aksamitek?

Aksamitki można wysiewać wprost do gruntu w maju, gdy minie już niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków. Nie można robić tego wcześniej, ponieważ rośliny są bardzo wrażliwe na mróz. Znacznie częściej sadzi się w ogrodzie gotowe sadzonki aksamitek, które możemy kupić gotowe w centrach, sklepach ogrodniczych czy na targu, albo wyprodukować je samodzielnie, przygotowując wcześniej ich rozsadę.

Nasiona aksamitek na rozsadę wysiewa się najczęściej w marcu lub kwietniu, ale można się pokusić o wcześniejszy siew - już w lutym. Wtedy kwitnącymi aksamitkami będziemy mogli cieszyć się już w maju! Aksamitki wysiane wprost do gruntu zakwitną dużo później (te rośliny rozpoczynają kwitnienie po około 3 miesiącach od siewu). Jeśli wysiewamy nasiona wcześniej niż w kwietniu dobrze jest zapewnić rozsadzie doświetlanie sztucznym światłem.

Nasiona aksamitek wysiewamy do skrzyneczek albo multiplatów

W jakie pojemniki siać nasiona aksamitek?

Do wysiewu nasion aksamitek wykorzystać można doniczki, kuwety, skrzyneczki lub multiplaty (wielodoniczki). Wysiewać nasiona można też w rozmaite pojemniki z recyklingu (np. plastikowe pojemniczki po jogurtach czy serkach, tekturowe rolki po papierze toaletowym). Ważne, by wybrany pojemnik miał w dnie otwory umożliwiające odpływ nadmiaru wody.

Jak wysiewać nasiona aksamitek?

Wybrane pojemniki wypełniamy najlepiej specjalnym gotowym podłożem przeznaczonym do wysiewu i pikowania. Możemy również przygotować je samodzielnie. Pamiętajmy, że powinno być ono lekkie i dobrze przepuszczalne, dzięki czemu nasiona będą miały optymalne warunki do skiełkowania, a siewki do wzrostu.

W kuwetach, skrzyneczkach czy większych doniczkach nasiona wysiewamy rzutowo (potem konieczne będzie przepikowanie siewek), natomiast w multiplatach czy małych pojemnikach (różnego rodzaju) nasiona wysiewamy pojedynczo. Nasiona aksamitek są dość duże i siew pojedynczy nie sprawia problemu. Jeśli obawiamy się, że niektóre nasiona nie wzejdą, można wysiewać po 2-3 sztuki do jednej komory, a potem siewki przerwać, pozostawiając w komorze najsilniejszą.

Jak długo kiełkują nasiona aksamitki?

Aksamitki wschodzą od 1 do 2 tygodni. Kiełkowanie będzie przebiegało wolniej jeśli w pomieszczeniu jest za chłodno i za ciemno.

Jak przygotować rozsadę aksamitek?

Wysiane nasiona przykrywamy około 1-centymetrową warstwą podłoża i delikatnie zraszamy. Aby utrzymać stałą wilgotność podłoża, najlepiej przykryć pojemnik z wysianymi nasionami folią bądź szybą. Pojemniki stawiamy w ciepłym miejscu - temperatura nie może być niższa niż 20 st. C.

Aksamitki kiełkują szybko - zwykle już po 3-5 dniach pojawiają się młode pędy. Wtedy usuwamy przykrycie i dbamy o regularne podlewanie, pamiętając o tym, by ziemia była tylko wilgotna (nie może być mokra).

Po około dwóch tygodniach, kiedy siewki wykształcą już 2-3 liście właściwe, należy je przepikować do osobnych doniczek albo większych skrzynek. Siewki sadzimy wtedy nieco głębiej niż rosły dotychczas. Oczywiście pikujemy tylko siewki z nasion wysianych w dużych pojemnikach. Jeśli sialiśmy nasiona pojedynczo, ten zabieg nie jest konieczny. Nadal pilnujemy wilgotności podłoża.

Kiedy sadzić aksamitki do gruntu?

Ponieważ aksamitki nie są odporne na mróz, sadzonki sadzimy do gruntu w ogrodzie dopiero po zimnej Zośce (czyli po 15-tym maja). aby miały wystarczająco miejsca na rozwój, najlepiej sadzić je w rozstawie 20 cm x 30 cm.

