Ściółkowanie grządek warzywnych pozwala znacząco ograniczyć zużycie wody, skutecznie hamować rozwój chwastów oraz poprawiać kondycję gleby. Dzięki temu zabiegowi właściciele ogrodów warzywnych zyskują czas, który przeznaczyliby na pielęgnację roślin. Czym i jak prawidłowo ściółkować, aby osiągnąć najlepsze rezultaty?

Dlaczego ściółkowanie jest tak ważne w warzywniku?

Ściółkowanie to zabieg polegający na okrywaniu powierzchni wokół roślin warstwą materiału. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się jedynie dodatkową czynnością, korzyści płynące z tej praktyki dla zdrowia uprawianych warzyw są nie do przecenienia.

Oszczędność wody i rzadsze podlewanie

Jedną z najważniejszych zalet ściółkowania jest znaczne zmniejszenie parowania wody z gleby. Warstwa ściółki chroni podłoże przed bezpośrednim działaniem słońca i wiatru. Dzięki temu wilgoć zatrzymuje się w glebie znacznie dłużej, co sprawia, że rosnące warzywa potrzebują rzadszego i mniej obfitego podlewania. Jest to szczególnie cenne w okresach suszy oraz dla osób, które nie mogą codziennie doglądać swojego ogrodu.

Skuteczna walka z chwastami

Ściółka to naturalna bariera, która blokuje dostęp światła do nasion chwastów, uniemożliwiając im kiełkowanie i wzrost. Nawet jeśli pojedyncze chwasty zdołają się przebić, ich korzenie są słabsze i łatwiejsze do usunięcia z luźnej warstwy ściółki. To pozwala ograniczyć, a nawet całkowicie wyeliminować uciążliwe ręczne pielenie.

Poprawa struktury i żyzności gleby

Zastosowane ściółki organiczne (np. kompost czy skoszona trawa) stopniowo rozkładają się, wzbogacając glebę w cenną materię organiczną. Poprawia to strukturę gleby, która staje się bardziej przepuszczalna dla wody i powietrza, a jednocześnie zdolna do zatrzymywania składników odżywczych. Stwarza to również idealne warunki dla rozwoju pożytecznych mikroorganizmów i dżdżownic, które dodatkowo przyczyniają się do użyźniania podłoża.

Stabilizacja temperatury gleby

Ściółka działa jak termostat dla gleby: latem chroni korzenie roślin przed przegrzewaniem, utrzymując niższą i bardziej stabilną temperaturę, a wiosną izoluje glebę przed nagłymi spadkami temperatury, co jest szczególnie ważne dla młodych sadzonek i warzyw wrażliwych na przymrozki. Taka stabilizacja sprzyja równomiernemu wzrostowi roślin.

Ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami

Warstwa ściółki zapobiega bezpośredniemu kontaktowi owoców i liści warzyw z glebą, co znacząco zmniejsza ryzyko chorób grzybowych, które często przenoszone są przez rozpryskiwaną wodę. Dodatkowo, niektóre rodzaje ściółek mogą odstraszać szkodniki lub tworzyć niekorzystne dla nich środowisko.

Autor: MementoImage/ Getty Images Ściółkowanie warzywnika

Czym ściółkować warzywnik? Materiały organiczne do ściółkowania upraw warzyw

W warzywniku najlepiej stosować ściółki z materiałów organicznych.

Słoma

Skutecznie hamuje rozwój chwastów, doskonale izoluje glebę, utrzymuje wilgoć, jest lekka i łatwa w użyciu. Rozkłada się powoli, więc nie wymaga częstego uzupełniania. Jest idealna do truskawek, ogórków, dyni czy pomidorów. Trzeba mieć na uwadze, że jeśli nie jest czysta, to może być źródłem nasion zbóż, co może prowadzić do niechcianych "chwastów zbożowych". W początkowej fazie rozkładu może zużywać azot z gleby, dlatego warto zastosować niewielką dawkę nawozu azotowego przed ściółkowaniem. Słomę rozkłada się wokół roślin warstwą o grubości 10-15 cm.

Skoszona trawa

To ściółka łatwo dostępna, darmowa i bogata w azot, który stopniowo uwalnia się do gleby, nawożąc rośliny. Szybko się rozkłada, wzbogacając glebę. Warto pamiętać, że ułożona zbyt grubo może fermentować i zagniwać, wydzielając nieprzyjemny zapach i szkodząc roślinom. Może też zawierać nasiona chwastów, jeśli trawnik nie był pielony. Dlatego najlepiej układać ją cienką warstwą (maksymalnie 2-3 cm) i pozwolić im przeschnąć, zanim dołożymy kolejną oraz unikać pokosu z chwastami z nasionami.

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Kompost

To doskonałe źródło materii organicznej i składników odżywczych. Poprawia strukturę gleby, zwiększa jej zdolność do zatrzymywania wody i wspomaga rozwój mikroorganizmów. To uniwersalny materiał, odpowiedni dla większości warzyw. Wymaga jednak wcześniejszego przygotowania (dojrzały kompost) lub zakupu. Rozkłada się go warstwą o grubości 3-5 cm.

Rozdrobnione zrębki drzewne

Skutecznie hamują rozwój chwastów i utrzymują wilgoć. Nadają się do ścieżek między grządkami, ale również wokół roślin o dłuższym cyklu wegetacyjnym. W początkowej fazie rozkładu mogą zużywać azot z gleby i lekko zakwaszać glebę, co nie zawsze jest korzystne dla wszystkich warzyw. Stosuje się warstwą o grubości 5-10 cm. Należy uważać, aby nie stykały się bezpośrednio z łodygami młodych roślin.

Gazety i kartony

Bardzo skutecznie blokują wzrost chwastów. Doskonałe jako warstwa bazowa pod inną ściółkę organiczną. Mogą wyglądać nieestetycznie. Uwaga! Należy unikać gazet z kolorowymi, błyszczącymi nadrukami ze względu na potencjalnie szkodliwe tusze. Układa się kilka warstw gazet lub pojedynczą warstwę kartonu, a następnie przykrywa je inną, bardziej estetyczną ściółką (np. słomą czy kompostem).

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Kiedy i jak ściółkować warzywnik?

Najlepszy czas na ściółkowanie warzywnika to wiosna, po posadzeniu młodych roślin, gdy gleba jest już ogrzana, ale jeszcze nie mocno nagrzana.

Przygotowanie gleby przed ściółkowaniem

Przed rozłożeniem ściółki należy grządki warzywne dokładnie odchwaścić (najlepiej ręcznie, aby nie pozostawić korzeni) oraz obficie podlać. Gleba pod ściółką powinna być dobrze nawodniona - ściółka pomoże utrzymać tę wilgoć. Jeśli gleba jest uboga, można przed ściółkowaniem zastosować kompost lub inny nawóz organiczny.

Grubość warstwy ściółki

Grubość warstwy ściółki z materiałów organicznych powinna mieć od 5 do 15 cm grubości. Zbyt cienka warstwa będzie nieskuteczna w walce z chwastami i zatrzymywaniu wilgoci. Zbyt gruba, szczególnie z materiałów szybko rozkładających się (np. świeża trawa), może prowadzić do zagniwania.

Odległość ściółki od łodyg roślin

Ściółka nie powinna stykać się bezpośrednio z łodygami roślin - należy pozostawić 2-5 cm wolnej przestrzeni wokół każdej rośliny. Bezpośredni kontakt może prowadzić do zagniwania łodyg, rozwoju chorób grzybowych, a także stanowić schronienie dla szkodników.

Uzupełnianie ściółki

Ściółki organiczne z czasem się rozkładają, dlatego wymagają uzupełniania. Zwykle wystarczy dołożyć nową warstwę raz w sezonie (wiosną).

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Autor: zlikovec/ Getty Images Ściółkowanie słomą

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