Czy warto ściółkować pomidory? Co daje ściółkowanie pomidorów?
Podobnie, jak w przypadku większości roślin, w tym pomidorów uprawianych w ogrodzie, przykrywanie powierzchni gleby różnego rodzaju ściółkami poprawia warunki glebowe, a więc także wzrost, rozwój oraz plony.
Regularne ściółkowanie pomidorów to przede wszystkim:
- poprawa jakości i struktury gleby,
- ograniczanie parowania (ubytków wilgoci) oraz nadmiernego nagrzewania się gleby,
- ograniczenie wzrostu chwastów,
- poprawa przepuszczalności i dostępu powietrza do gleby (zapobieganie zbrylaniu się gleby po deszczu),
- pobudzanie rozwoju mikroorganizmów glebowych pożytecznych w uprawie roślin (warzyw),
- izolacja liści w dolnej części krzaczków od gleby (ograniczenie ryzyka występowania chorób grzybowych).
Jaka ściółka pod pomidory?
Ściółkowanie pomidorów jest pożyteczne zarówno w uprawach pomidorów pod osłonami (szklarnie, tunele), jak i w gruncie na zewnątrz. Warto stosować ściółkę podczas całego sezonu oraz każdego etapu uprawy i rozwoju pomidorów.
Do ściółkowania (okrywania gleby) można stosować:
- materiały organiczne (naturalne),
- materiały sztuczne (agrowłókniny, folie ogrodnicze),
- nieorganiczne materiały (tektura, karton).
Sztuczne okrycia gleby (choć trwalsze od naturalnych) stosuje się raczej głównie po to, by zabezpieczyć glebę przed wychłodzeniem, ubytkiem wilgoci i chwastami. Częściej stosowane i bardziej pożyteczne są organiczne (naturalne) ściółki w postaci kompostu, słomy, liści, trocin, kory, wysuszonej ściętej trawy czy kartonów. Rozsypane (ułożone) wokół krzaczków pomidorów, pod wpływem mikroorganizmów zawartych w materii organicznej rozkładają się i przekształcają w próchnicę, czego nie dają sztuczne materiały do okrywania gleby.
Kiedy najlepiej ściółkować pomidory?
Ściółkowanie pomidorów w szklarni lub na otwartym polu odbywa się podczas całego okresu uprawy tych warzyw. Warto jednak pamiętać, że ściółkowanie pomidorów najlepiej przeprowadzić dopiero po ich posadzeniu i ukorzenieniu, a dodatkowo, gdy już gleba zdąży się wystarczająco dobrze nagrzać, minimum do 15°C (przykrycie ściółką zimnej gleby uniemożliwi jej ogrzanie przez słońce, co może zaszkodzić pomidorom!). Najlepiej więc zrobić to pod koniec maja lub na początku czerwca.
Z kolei w czasie gorącego lata, największym pożytkiem ściółkowania pomidorów jest zapobieganie przegrzewania się wierzchniej warstwy gleby. Zanim rozsypiemy ściółkę (zwykle grubości minimum 3-5 cm) warto też rozluźnić i spulchnić wierzchnią warstwę gleby i usunąć chwasty.
W uprawach pomidorów w szklarni lub w tunelu, gdzie panują inne warunki cieplne niż na zewnątrz i gleba szybciej się nagrzewa, pomidory można wyściółkować nawet zaraz po posadzeniu, aby utrzymywać stałą wilgotność i chronić przed chwastami.
Popularne ściółki w uprawie pomidorów
W sezonie do ściółkowania pomidorów najczęściej stosuje się ściółki naturalne (organiczne) albo nieorganiczne, aby hamować rozwój chwastów i zminimalizować ubytki wilgoci, ale też poprawić jakość i zasobność gleby. Do tego celu świetnie nadają się: kompost, ścinki wysuszonej trawy, suche liście, kora drzew, słoma, trociny, włókna kokosowe, ale też pożyteczne kartony. Pamiętajmy, że do ściółkowania nie nadają się kolorowe i zadrukowane gazety, ponieważ związki chemiczne zawarte w tuszu są szkodliwe.
- Najkorzystniejsze jest ściółkowanie kompostem, ale trzeba stosować go z umiarem, a także oczyścić wcześniej z ewentualnych chwastów.
- W przypadku stosowania słomy (lub siana) jako ściółki, zyskujemy świetny materiał organiczny i termoizolacyjny, ale trzeba zwrócić uwagę na gryzonie, które mogą zadomowić się w ułożonej słomie.
- Dość często stosowaną ściółką są trociny, kora czy nawet igły drzew, ale w tym przypadku również warto zachować ostrożność. Do ściółkowania (mulczowania) pomidorów nie należy stosować świeżych trocin i kory, aby procesy ich rozkładu nie zubożały gleby (np. o azot).
- Najlepiej zakupić już przekompostowaną korę (trociny), a jeśli mamy świeżą przechować ją w ogrodzie na osobnej pryzmie przez co najmniej jeden sezon.
Przeczytaj też: Kora do ogrodu – rodzaje i zastosowanie kory w ogrodzie