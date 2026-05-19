Czy warto ściółkować pomidory? Co daje ściółkowanie pomidorów?

Podobnie, jak w przypadku większości roślin, w tym pomidorów uprawianych w ogrodzie, przykrywanie powierzchni gleby różnego rodzaju ściółkami poprawia warunki glebowe, a więc także wzrost, rozwój oraz plony.

Regularne ściółkowanie pomidorów to przede wszystkim:

poprawa jakości i struktury gleby,

ograniczanie parowania (ubytków wilgoci) oraz nadmiernego nagrzewania się gleby,

ograniczenie wzrostu chwastów,

poprawa przepuszczalności i dostępu powietrza do gleby (zapobieganie zbrylaniu się gleby po deszczu),

pobudzanie rozwoju mikroorganizmów glebowych pożytecznych w uprawie roślin (warzyw),

izolacja liści w dolnej części krzaczków od gleby (ograniczenie ryzyka występowania chorób grzybowych).

Jaka ściółka pod pomidory?

Ściółkowanie pomidorów jest pożyteczne zarówno w uprawach pomidorów pod osłonami (szklarnie, tunele), jak i w gruncie na zewnątrz. Warto stosować ściółkę podczas całego sezonu oraz każdego etapu uprawy i rozwoju pomidorów.

Do ściółkowania (okrywania gleby) można stosować:

materiały organiczne (naturalne),

materiały sztuczne (agrowłókniny, folie ogrodnicze),

nieorganiczne materiały (tektura, karton).

Sztuczne okrycia gleby (choć trwalsze od naturalnych) stosuje się raczej głównie po to, by zabezpieczyć glebę przed wychłodzeniem, ubytkiem wilgoci i chwastami. Częściej stosowane i bardziej pożyteczne są organiczne (naturalne) ściółki w postaci kompostu, słomy, liści, trocin, kory, wysuszonej ściętej trawy czy kartonów. Rozsypane (ułożone) wokół krzaczków pomidorów, pod wpływem mikroorganizmów zawartych w materii organicznej rozkładają się i przekształcają w próchnicę, czego nie dają sztuczne materiały do okrywania gleby.

Kiedy najlepiej ściółkować pomidory?

Ściółkowanie pomidorów w szklarni lub na otwartym polu odbywa się podczas całego okresu uprawy tych warzyw. Warto jednak pamiętać, że ściółkowanie pomidorów najlepiej przeprowadzić dopiero po ich posadzeniu i ukorzenieniu, a dodatkowo, gdy już gleba zdąży się wystarczająco dobrze nagrzać, minimum do 15°C (przykrycie ściółką zimnej gleby uniemożliwi jej ogrzanie przez słońce, co może zaszkodzić pomidorom!). Najlepiej więc zrobić to pod koniec maja lub na początku czerwca.

Z kolei w czasie gorącego lata, największym pożytkiem ściółkowania pomidorów jest zapobieganie przegrzewania się wierzchniej warstwy gleby. Zanim rozsypiemy ściółkę (zwykle grubości minimum 3-5 cm) warto też rozluźnić i spulchnić wierzchnią warstwę gleby i usunąć chwasty.

W uprawach pomidorów w szklarni lub w tunelu, gdzie panują inne warunki cieplne niż na zewnątrz i gleba szybciej się nagrzewa, pomidory można wyściółkować nawet zaraz po posadzeniu, aby utrzymywać stałą wilgotność i chronić przed chwastami.

Popularne ściółki w uprawie pomidorów

W sezonie do ściółkowania pomidorów najczęściej stosuje się ściółki naturalne (organiczne) albo nieorganiczne, aby hamować rozwój chwastów i zminimalizować ubytki wilgoci, ale też poprawić jakość i zasobność gleby. Do tego celu świetnie nadają się: kompost, ścinki wysuszonej trawy, suche liście, kora drzew, słoma, trociny, włókna kokosowe, ale też pożyteczne kartony. Pamiętajmy, że do ściółkowania nie nadają się kolorowe i zadrukowane gazety, ponieważ związki chemiczne zawarte w tuszu są szkodliwe.

Najkorzystniejsze jest ściółkowanie kompostem, ale trzeba stosować go z umiarem, a także oczyścić wcześniej z ewentualnych chwastów.

W przypadku stosowania słomy (lub siana) jako ściółki, zyskujemy świetny materiał organiczny i termoizolacyjny, ale trzeba zwrócić uwagę na gryzonie, które mogą zadomowić się w ułożonej słomie.

Dość często stosowaną ściółką są trociny, kora czy nawet igły drzew, ale w tym przypadku również warto zachować ostrożność. Do ściółkowania (mulczowania) pomidorów nie należy stosować świeżych trocin i kory, aby procesy ich rozkładu nie zubożały gleby (np. o azot).

Najlepiej zakupić już przekompostowaną korę (trociny), a jeśli mamy świeżą przechować ją w ogrodzie na osobnej pryzmie przez co najmniej jeden sezon.

