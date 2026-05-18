Pierwsze nawożenie hortensji to przygotowanie podłoża przed sadzeniem krzewów

Hortensje wymagają podłoża żyznego, próchniczego, umiarkowanie wilgotnego, o lekko kwaśnym lub kwaśnym odczynie. Dlatego przeciętne gleby ogrodowe zaleca się użyźnić i dostosować przed sadzeniem. Zarówno lekkie, piaszczyste, jak i ciężkie, gliniaste podłoża w roku poprzedzającym sadzenie hortensji zaleca się wymieszać z obornikiem (np. 2-3 kg/m2) oraz kompostem (w dowolnej ilości). Dzięki nawożeniu organicznemu nie tylko dostarcza się krzewom hortensji niezbędnych składników pokarmowych, lecz również zwiększa aktywność mikrobiologiczną gleby i poprawia wiele innych parametrów. Obornik i kompost zwiększają zwięzłość oraz zdolność do zatrzymywania wody gleb lekkich, a także przepuszczalność gleb ciężkich.

Kiedy sypać nawóz pod hortensje?

W przypadku uprawy hortensji na glebach żyznych, wystarczy zastosowanie 1-2 dawek nawozu w sezonie (np. wczesną wiosną i na początku lata). W uprawie w podłożach mało zasobnych, np. piaszczystych, warto zwiększyć nawożenie o jedną dawkę (wczesna wiosna, koniec wiosny, środek lata).

Nawożenie hortensji jesienią

Choć intensywne dokarmianie hortensji kończy się w środku lata, nie można zapominać o odpowiednim przygotowaniu krzewów do nadchodzącej zimy. Kluczowe jest ostatnie nawożenie, które powinno odbyć się najpóźniej do końca sierpnia. W tym okresie należy bezwzględnie unikać nawozów azotowych, które pobudzają roślinę do wzrostu, narażając nowe, delikatne pędy na przemarznięcie. Zamiast tego, warto sięgnąć po specjalistyczne nawozy jesienne, ubogie w azot, a bogate w fosfor i potas.

Dostarczenie tych pierwiastków wspiera proces drewnienia pędów i wzmacnia system korzeniowy. Dzięki temu hortensje stają się znacznie bardziej odporne na niskie temperatury i lepiej przygotowane do wejścia w stan zimowego spoczynku, co ma bezpośredni wpływ na ich kondycję oraz obfitość kwitnienia w kolejnym sezonie.

Jaki nawóz do hortensji?

Hortensje dokarmia się nawozami specjalistycznymi przeznaczonymi dla tej grupy krzewów, bądź dla roślin kwasolubnych. Nawóz mineralny w tym wypadku ma na celu dodatkowo utrzymać odpowiednie dla hortensji, niskie pH gleby. Dlatego unika się nawozów, które mają odwrotne działanie, np. zawierających dużo wapnia.

Co do składu NPK nawozów można przyjąć, że wczesną wiosną aplikuje się hortensjom nawóz z przewagą azotu, zaś w późniejszych terminach odpowiedniejszy jest nawóz z wyższą zawartością fosforu i potasu. Te dwa ostatnie pierwiastki m.in. wspomagają kwitnienie. Potas dodatkowo zwiększa odporność roślin na suszę.

Jak nawozić hortensje?

W uprawie ogrodowej najczęściej do nawożenia hortensji stosuje się nawozy mineralne granulowane. Są wygodne do aplikacji i przechowywania.

Nawożenie należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie. Krzewy nie powinny być mokre (granulki mogą przykleić się do liści czy pędów powodując poparzenia).

Jeśli to możliwe, nawóz można bardzo płytko przekopać z ziemią (z wierzchnią warstwą) lub przyłożyć materiałem ściółkującym. Dzięki temu składniki pokarmowe zawarte w granulkach są szybciej uwalnianie.

Hortensje po nawożeniu zaleca się podlać.

Zawsze należy stosować dawki zalecane przez producenta nawozu. Częstym błędem jest nadmierne nawożenie, np. wysypywanie „kopców” granulatów.

Granulki powinny być wyłożone równomiernie wokół krzewów, np. w promieniu do 50 cm od głównego pędu.

Kiedy nawożenie dolistne dla hortensji?

W przypadku pojawienia się symptomów niedoboru danych składników pokarmowych (rzadkie zjawisko u roślin ozdobnych), warto wykonać nawożenie dolistne. Przykłady niekorzystnych objawów to blednięcie liści i żółte przebarwienia pomiędzy unerwieniem. Nawóz rozrabia się z wodą i aplikuje za pomocą opryskiwacza. Nawożenie dolistne działa szybciej od doglebowego.

Jak nawozić hortensje uprawiane w donicach?

Hortensje uprawiane w donicach na balkonie bądź tarasie z reguły dokarmia się inaczej niż te rosnące w ogrodzie. Zazwyczaj korzysta się z nawozów w płynie (opcjonalnie żelów), aplikowanych podczas podlewania. W tym wypadku również można kupić specjalistyczne nawozy, np. do hortensji, wrzosów i wrzośców, azali i różaneczników. Oprócz tego używa się organicznych nawozów humusowych.

Nawóz aplikuje się co 2-3 tygodnie od wiosny do lata. Warto stosować podobną zasadę względem składu nawozu co w uprawie ogrodowej, tj. wiosną więcej azotu, latem więcej fosforu i potasu.

Domowe sposoby zasilania hortensji

Hortensje można zasilać domowymi preparatami. Dobrym sposobem na zwiększenie odporności jest podlewanie hortensji rozcieńczoną gnojówką ze skrzypu (np. w proporcji 1:5 z wodą). Roztwór jest bogatym źródłem krzemionki, która wzmacnia ściany komórkowe roślin, przez co są mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne i szkody powodowane przez szkodniki. Z kolei podlewanie hortensji gnojówką z pokrzywy wzbogaca glebę m.in. w azot.

Z resztek kuchennych warto wykorzystywać (jako ściółkę) fusy z kawy i herbaty. Są źródłem składników pokarmowych, a jednocześnie zakwaszają glebę.

Z mączki bazaltowej warto usypywać bariery wokół krzewów hortensji. Chronią czasowo (zanim deszcze je zmyją) przed ślimakami, a przy tym są dobrym źródłem potasu.

Prawidłowo nawożona hortensja, uprawiana w odpowiednich warunkach, odwdzięcza się corocznym, obfitym i długim kwitnieniem.

