Niedobór azotu u borówki amerykańskiej

Azot (N) jest głównym pierwiastkiem budulcowym roślin. Pobudza je do wzrostu i bierze udział w wielu procesach fizjologicznych. Niedobór azotu u borówki objawia się „niezdrową” barwą liści, które są jasnozielone bądź zielono-czerwone. Najpierw zauważa się symptomy na starszych liściach, usytuowanych w dolnej części krzewu. „Zmiany” stopniowo idą w górę. Przy długotrwałym niedoborze pędy są słabe i wiotkie, a wykształcane owoce twarde, drobne i niesmaczne.

Potencjalne przyczyny niedoboru azotu to brak nawożenia, zbyt wczesne nawożenie przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego, uszkodzenie systemu korzeniowego lub zastosowanie w międzyrzędziach ściółki charakteryzującej się wysokim stosunkiem węgla względem azotu.

Niedobór potasu u borówki amerykańskiej

Przy niedoborze potasu (K) na brzegach liści występują przebarwienia, które szybko przybierają formę nekroz. Następnie obrzeża liści mogą zawijać się do góry. Liście zwijają na krzewach, ale nie opadają. Zmiany pojawiają się najpierw na starszych liściach. Owoce są zdrobniałe i dojrzewają nierównomiernie. Częściej problemy z niedoborem potasu u borówki występują na lekkich, mało próchniczych glebach. Za problemy z pobieraniem tego pierwiastka może odpowiadać zbyt intensywne nawożenie magnezem.

Niedobór fosforu u borówki amerykańskiej

Symptomy niedoboru fosforu (P) są łatwe do rozpoznania u borówek amerykańskich. Dochodzi wtedy do przebarwiania liści na bordowo. Czasem liście mają fioletowy połysk. Przy niewielkim niedoborze fosforu u borówki przebarwienia występują jedynie na nerwach na dolnej stronie blaszek liściowych. Liście są kruche i sztywne, a pąki kwiatowe słabe. Owoce dojrzewają nierównomiernie. Niedobór fosforu najczęściej występuje u młodych borówek, które nie weszły jeszcze w symbiozę z grzybami. Czasem za problemy odpowiadają bardzo niskie temperatury wiosną i zbyt duża wilgotność podłoża.

i Autor: Getty Images Podstawowe błędy w wiosennym nawożeniu borówki amerykańskiej to zbyt wczesne lub zbyt późne podanie nawozu

Niedobór wapnia u borówki amerykańskiej

Wydawać się może, że borówka amerykańska źle reaguje na dostępność wapnia (Ca) w glebie, w końcu to pierwiastek, który wpływa na zwiększenie pH. Jednakże jest to makroelement, który buduje ściany komórkowe, ma wpływ na trwałość owoców i odporność na niekorzystne czynniki. Niedobór wapnia u borówki objawia się zamieraniem najmłodszych pędów oraz deformacją owoców. Na liściach i owocach mogą występować szkliste plamy. Kwiaty nie zawsze rozwijają się. Krzewy stają się podatne na suchą zgniliznę wierzchołkową.

Niedobór magnezu u borówki amerykańskiej

Niedobór magnezu (Mg) jest dobrze widoczny na liściach. Pomiędzy nerwami występuje chloroza. Liście przedwcześnie zasychają i opadają, a na pędach pozostają jedynie liście wierzchołkowe. Przy niedoborze magnezu u borówki owoce są drobniejsze, przedwcześnie dojrzewają. Do problemów z pobieraniem magnezu przez rośliny najczęściej dochodzi w glebach przenawożonych potasem.

Niedobór żelaza u borówki amerykańskiej

Symptomem niedoboru żelaza u borówki (Fe) jest żółknięcie najmłodszych liści. Liście przedwcześnie zasychają. Przy dużym i długotrwałym niedoborze dochodzi do żółknięcia wszystkich liści na krzewi. Plon owoców jest niższy - owoce są drobne i niesmaczne. Borówki słabo pobierają żelazo przy zbyt wysokim pH gleby (powyżej 5,5), dlatego w pierwszej kolejności zaleca się wykonać pomiary, a w razie potrzeby zastosować nawozy wapniowe odkwaszające i siarkę.

Niedobory boru, manganu i cynku u borówki amerykańskiej

Borówki mogą cierpieć także na niedobory innych, rzadziej diagnozowanych pierwiastków. Niedobór manganu (Mn) objawia się podobnie do braku żelaza, jednak chloroza na młodych liściach jest łagodniejsza, a na blaszce liściowej mogą pojawić się drobne, oliwkowe plamki. Z kolei niedostatek cynku (Zn) również może powodować żółknięcie młodych liści. Oba te problemy często nasilają się przy zbyt wysokim pH gleby, które blokuje przyswajanie tych mikroelementów.

Wyjątkowo groźny jest niedobór boru (B), który prowadzi do zamierania stożków wzrostu, a liście stają się karłowate, grube i kruche. Może to również skutkować deformacją owoców i słabym ich zawiązywaniem. Objawy te bywają mylone z uszkodzeniami mrozowymi. Uzupełnianie boru wymaga dużej ostrożności, ponieważ jego nadmiar jest toksyczny dla rośliny. W przypadku podejrzenia niedoboru najbezpieczniej jest zastosować nawożenie dolistne minimalnymi dawkami preparatów borowych, najlepiej tuż przed kwitnieniem.

Jak uzupełnić braki niedoborów składników pokarmowych u borówki?

W przypadku jakichkolwiek niedoborów, które są już łatwo rozpoznawalne na krzewach (a więc zmiany są znaczne) należy wykonać nawożenie dolistne krzewów borówki. Opryskiwanie roślin roztworem z wymieszanym nawozem jest skuteczniejsze od typowego nawożenia doglebowego. Składniki pokarmowe są taką drogą szybciej wchłaniane i tym samym można zahamować dalsze zmiany.

W sprzedaży można dostać m.in. nawozy, które zawierają jeden pierwiastek lub są bogate w mikroelementy. Na potrzeby przydomowego ogrodu raczej wybiera się małe opakowania.

Oczywiście samo „leczenie” skutków, czyli symptomów nie jest wystarczające. Należy dotrzeć i wyeliminować źródło problemu, np. regulując odczyn pH czy aplikując szczepionki mikoryzowe.

Borówki amerykańskie są wymagające pod względem nawożenia. Nie można ograniczać się jedynie do stosowania typowych nawozów NPK, nawet w przydomowym ogrodzie. Bardziej zbilansowane dokarmianie wpływa nie tylko na wysokość plonu, lecz również na trwałość i smak owoców.

Murator Ogroduje #2: Borówki amerykańskie - jak mieć owocujące krzaki!