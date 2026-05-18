Lawenda wąskolistna zachwyca odurzająco pachnącymi fioletowobłękitnymi kwiatami. Jeśli chcemy cieszyć się jej urokiem, musimy wybrać dla rośliny odpowiednie miejsce w ogrodzie, a potem umiejętnie ją pielęgnować. Pamiętajmy, że do uprawy w naszej strefie klimatycznej należy wybierać mrozoodporne odmiany lawendy.

Gdzie posadzić lawendę w ogrodzie?

Do prawidłowego wzrostu i obfitego kwitnienia lawenda wymaga ciepłego, słonecznego miejsca w ogrodzie i przepuszczalnego podłoża, najlepiej z dużą zawartością wapnia. Znakomitym miejsce do uprawy lawendy będą m.in. skalniaki.

Ponieważ lawenda potrzebuje dobrej cyrkulacji powietrza wokół roślin, dlatego lepiej nie sadzić jej w zagłębieniach – lepsze dla lawendy będą skarpy albo podwyższone rabaty.

Stanowisko dla lawendy powinno mieć wystawę południową lub zachodnią, choć lawenda dobrze poradzi sobie również w nieocienionych miejscach wystawionych na wschód.

Pamiętaj o przygotowaniu ziemi pod uprawę lawendy!

Lawenda wymaga gleby dobrze zdrenowanej i przepuszczalnej, najlepiej o dużej zawartości wapnia (gleba zasadowa o pH 6,5–7,5).

Jeśli w ogrodzie mamy ziemię zbyt kwaśną, wtedy zanim posadzimy rośliny, konieczne będzie jej zwapnowanie (kredą lub dolomitem).

Jeśli ziemia jest słabo przepuszczalna, to sadząc lawendę, na dnie dołków trzeba usypać drenaż z drobnych kamieni, keramzytu bądź fragmentów potłuczonych doniczek ceramicznych.

Lawenda nie lubi gleb gliniastych - źle na nich rośnie. Dlatego zanim posadzimy w takim podłożu krzaczki lawendy, należy ziemię rozluźnić, na przykład przekopując ją z piaskiem i dobrze rozłożonym kompostem.

Lawenda nie znosi też gleb podmokłych, nie sadźmy jej więc w miejscach, gdzie jest mokro.

Sadzenie lawendy w ogrodzie

Kiedy się sadzi lawendę do gruntu?

Lawendę najlepiej sadzić w dwóch terminach - oba zapewniają dobre przyjęcie się roślin:

wiosną - już od początku kwietnia,

jesienią - we wrześniu lub na początku października.

Sadzenie lawendy krok po kroku

Gdy już wybierzemy dla lawendy miejsce w ogrodzie i odpowiednio je przygotujemy (zgodnie z wymaganiami rośliny), zabieramy się do jej sadzenia.

Krzaczki lawendy wyjmujemy z doniczek, w których rosły, i umieszczamy w misce z wodą, aby korzenie dobrze nią nasiąkły.

Wykopujemy pod każdą roślinę dołek o głębokości około 45 cm i szerokości około 30 cm.

Odstępy miedzy dołkami powinny wynosić 40-50 cm.

Na dno każdego dołka wsypujemy 5-10-centymetrową warstwę drenażu.

Wyjmujemy rośliny z miski, rozluźniamy bryłę korzeniową, usuwamy suche i uszkodzone liście.

Na warstwę drenażu wsypujemy ziemię, układamy na niej roślinę i zasypujemy pozostałą, wolną przestrzeń podłożem, delikatnie dociskając do bryły korzeniowej.

Rośliny sadzimy na takiej samej głębokości, na jakiej rosły w doniczce.

Wokół posadzonej rośliny robimy niezbyt głęboką nieckę, aby po podlaniu woda nie rozlewała się na boki, ale wsiąkała w najbliższym sąsiedztwie korzeni.

Po posadzeniu rośliny podlewamy.

Kiedy siać lawendę wprost do gruntu?

Lawendę można wysiewać wprost do gruntu, oczywiście wcześniej przygotować odpowiednie miejsce. Najlepiej wysiewać lawendę jesienią, bowiem zimą nasiona przejdą w glebie proces stratyfikacji. Możemy też siać lawendę wiosną, ale wtedy warto nasiona przez miesiąc przechowywać w lodówce. Po wysiewie grządkę dobrze jest na początku okryć, np. agrowłókniną.

Jak pielęgnować posadzoną lawendę?

Rabaty z lawendą trzeba systematycznie odchwaszczać - lawenda źle znosi konkurencję chwastów.

Lawendę w okresie suszy należy regularnie podlewać (jest to szczególnie ważne w przypadku nowo posadzonych roślin). Zadbajmy o to, by podlewając nie zraszać liści i kwiatów - wodę lejemy bezpośrednio do ziemi.

Lawendę należy systematycznie przycinać - cięciu lawendy przeczytasz w artykule: Cięcie lawendy na wiosnę - kiedy i jak przycinać lawendę po zimie?

Co roku wiosną dobrze jest rozłożyć wokół roślin kilkucentymetrową warstwę kompostu.

Aby zimą lawenda nie przemarzła, warto jesienią dół roślin warto obłożyć słomą lub suchymi liśćmi, ewentualnie usypać kopczyk z ziemi, a części nadziemne okryć stroiszem (ale dopiero po pierwszych przymrozkach, gdy ziemia zmarznie).

Nawożenie lawendy – klucz do zdrowia, nie bujności

Lawenda naturalnie rośnie na glebach ubogich w składniki odżywcze, dlatego nie wymaga intensywnego nawożenia. Zbyt duża dawka nawozu, zwłaszcza bogatego w azot, może wręcz zaszkodzić, prowadząc do słabszego kwitnienia i mniejszej odporności na choroby. Nawożenie powinno być umiarkowane i dostosowane do pory roku, aby wspierać naturalny cykl rozwojowy rośliny.

Najważniejsze jest nawożenie wiosenne, które wspiera roślinę w okresie intensywnego wzrostu i przygotowania do kwitnienia. Wystarczy rozłożyć wokół krzewinki cienką warstwę kompostu lub zastosować niewielką dawkę mineralnego nawozu wieloskładnikowego, który ma w składzie więcej potasu i fosforu niż azotu. W sezonie letnim, jeśli roślina tego wymaga, można ją zasilić delikatnym nawozem organicznym. Jesienią natomiast unikamy już nawozów azotowych, a zamiast nich możemy zastosować preparaty bogate w potas, które wzmocnią lawendę i pomogą jej przygotować się do zimy.

Sadzenie lawendy - pytania i odpowiedzi

Radzi ekspert: Anna Skórkowska

Przesadzanie lawendy - kiedy i do jakiej ziemi?

Lawendę najlepiej przesadzać wczesną wiosną lub po kwitnieniu (koniec sierpnia - początek września). Roślina pochodzi z rejonu basenu Morza Śródziemnego, więc podłoże dla lawendy powinno być przepuszczalne, dość suche, o pH 6,5–7,5). Jeśli ziemia w ogrodzie jest zbyt kwaśna, wtedy koniecznie przed posadzeniem lawendy trzeba ja zwapnować (kredą lub dolomitem). Gdy gleba jest słabo przepuszczalna, po wykopaniu dołka na jego dnie trzeba ułożyć drenaż z drobnych kamieni lub keramzytu.

Czy lawendę przesadzić po przelaniu?

Najlepiej pozwolić lawendzie wrócić do równowagi - za jakiś czas, podlewana z wyczuciem, wypuści nowe pędy. Przesadzanie może dodatkowo roślinę osłabić.

Czy lawendę przed sadzeniem trzeba zahartować i przyciąć?

Jeżeli lawenda w punkcie sprzedaży stała w pomieszczeniu, rzeczywiście warto rośliny zahartować przed wysadzeniem do ogrodu lub pojemnika stojącego na zewnątrz. Jeśli jest już dość ciepło, można wystawiać rośliny na zewnątrz lub ustawić w otwartym oknie (nie w pełnym słońcu). Pierwszego dnia na godzinę, potem coraz dłużej. Jeżeli boczne pędy są gęsto rozgałęzione, nie trzeba ich przycinać, bo tniemy właśnie po to, żeby osiągnąć efekt zagęszczenia – lawenda kwitnie na pędach jednorocznych. To, że niektóre liście brązowieją może być spowodowane zmianą warunków w jakich rośliny rosną, albo błędami w pielęgnowaniu w punkcie sprzedaży, albo też zbyt ciasną doniczką. A najprawdopodobniej wszystkie przyczyny się skumulowały. Korzenie wychodzące przez otwory w doniczkach wskazują, że należy w najbliższym czasie lawendę przesadzić na miejsce stałe lub do większych pojemników (a potem trzeba pozwolić jej spokojnie się zaaklimatyzować w nowym miejscu). Lawenda potrzebuje stanowiska słonecznego i suchego oraz dobrze zdrenowanej, przepuszczalnej gleby, najlepiej z zawartością wapnia. Nie toleruje zbyt mokrego podłoża, a tym bardziej zalewania – szkodzi jej nadmiar wody. Podłoże powinno zawierać sporo piasku. Można też dodać do niego nieco marmurowego żwirku lub sadzić rośliny obok kamieni wapiennych. Jeżeli mają rosnąć w pojemnikach, na dno trzeba dać jako drenaż warstwę 5-10 cm keramzytu.

Murator Ogroduje #2: Najlepsze byliny na balkon i taras