Zapach Prowansji w twoim ogrodzie! Posadź lawendę według tych zasad, a będzie rosła jak szalona

Magdalena Michalak
2026-05-18 12:17

Lawenda to wyjątkowo ceniona roślina, urzekająca intensywnie pachnącymi kwiatami. Zastanawiasz się, kiedy i w jaki sposób należy sadzić lawendę, aby bujnie rosła i obficie kwitła? Chcesz wiedzieć, jaka gleba jest dla niej najkorzystniejsza i gdzie najlepiej umieścić ją w ogrodzie? Poniższy artykuł stanowi kompletny poradnik dotyczący sadzenia lawendy.

Lawenda wąskolistna zachwyca odurzająco pachnącymi fioletowobłękitnymi kwiatami. Jeśli chcemy cieszyć się jej urokiem, musimy wybrać dla rośliny odpowiednie miejsce w ogrodzie, a potem umiejętnie ją pielęgnować. Pamiętajmy, że do uprawy w naszej strefie klimatycznej należy wybierać mrozoodporne odmiany lawendy.

Gdzie posadzić lawendę w ogrodzie?

Do prawidłowego wzrostu i obfitego kwitnienia lawenda wymaga ciepłego, słonecznego miejsca w ogrodzie i przepuszczalnego podłoża, najlepiej z dużą zawartością wapnia. Znakomitym miejsce do uprawy lawendy będą m.in. skalniaki. 

Ponieważ lawenda potrzebuje dobrej cyrkulacji powietrza wokół roślin, dlatego lepiej nie sadzić jej w zagłębieniach – lepsze dla lawendy będą skarpy albo podwyższone rabaty.

Stanowisko dla lawendy powinno mieć wystawę południową lub zachodnią, choć lawenda dobrze poradzi sobie również w nieocienionych miejscach wystawionych na wschód.

Pamiętaj o przygotowaniu ziemi pod uprawę lawendy!

Lawenda wymaga gleby dobrze zdrenowanej i przepuszczalnej, najlepiej o dużej zawartości wapnia (gleba zasadowa o pH 6,5–7,5).

  • Jeśli w ogrodzie mamy ziemię zbyt kwaśną, wtedy zanim posadzimy rośliny, konieczne będzie jej zwapnowanie (kredą lub dolomitem). 
  • Jeśli ziemia jest słabo przepuszczalna, to sadząc lawendę, na dnie dołków trzeba usypać drenaż z drobnych kamieni, keramzytu bądź fragmentów potłuczonych doniczek ceramicznych.

Lawenda nie lubi gleb gliniastych - źle na nich rośnie. Dlatego zanim posadzimy w takim podłożu krzaczki lawendy, należy ziemię rozluźnić, na przykład przekopując ją z piaskiem i dobrze rozłożonym kompostem.

Lawenda nie znosi też gleb podmokłych, nie sadźmy jej więc w miejscach, gdzie jest mokro.

Sadzenie lawendy

Sadzenie lawendy w ogrodzie

Kiedy się sadzi lawendę do gruntu?

Lawendę najlepiej sadzić w dwóch terminach - oba zapewniają dobre przyjęcie się roślin:

  • wiosną - już od początku kwietnia,
  • jesienią - we wrześniu lub na początku października.

Sadzenie lawendy krok po kroku

Gdy już wybierzemy dla lawendy miejsce w ogrodzie i odpowiednio je przygotujemy (zgodnie z wymaganiami rośliny), zabieramy się do jej sadzenia.

  • Krzaczki lawendy wyjmujemy z doniczek, w których rosły, i umieszczamy w misce z wodą, aby korzenie dobrze nią nasiąkły.
  • Wykopujemy pod każdą roślinę dołek o głębokości około 45 cm i szerokości około 30 cm.
  • Odstępy miedzy dołkami powinny wynosić 40-50 cm.
  • Na dno każdego dołka wsypujemy 5-10-centymetrową warstwę drenażu.
  • Wyjmujemy rośliny z miski, rozluźniamy bryłę korzeniową, usuwamy suche i uszkodzone liście.
  • Na warstwę drenażu wsypujemy ziemię, układamy na niej roślinę i zasypujemy pozostałą, wolną przestrzeń podłożem, delikatnie dociskając do bryły korzeniowej.
  • Rośliny sadzimy na takiej samej głębokości, na jakiej rosły w doniczce.
  • Wokół posadzonej rośliny robimy niezbyt głęboką nieckę, aby po podlaniu woda nie rozlewała się na boki, ale wsiąkała w najbliższym sąsiedztwie korzeni.
  • Po posadzeniu rośliny podlewamy.

Kiedy siać lawendę wprost do gruntu?

Lawendę można wysiewać wprost do gruntu, oczywiście wcześniej przygotować odpowiednie miejsce. Najlepiej wysiewać lawendę jesienią, bowiem zimą nasiona przejdą w glebie proces stratyfikacji. Możemy też siać lawendę wiosną, ale wtedy warto nasiona przez miesiąc przechowywać w lodówce. Po wysiewie grządkę dobrze jest na początku okryć, np. agrowłókniną.

Jak pielęgnować posadzoną lawendę?

  • Rabaty z lawendą trzeba systematycznie odchwaszczać - lawenda źle znosi konkurencję chwastów.
  • Lawendę w okresie suszy należy regularnie podlewać (jest to szczególnie ważne w przypadku nowo posadzonych roślin). Zadbajmy o to, by podlewając nie zraszać liści i kwiatów - wodę lejemy bezpośrednio do ziemi.
  • Co roku wiosną dobrze jest rozłożyć wokół roślin kilkucentymetrową warstwę kompostu.
  • Aby zimą lawenda nie przemarzła, warto jesienią dół roślin warto obłożyć słomą lub suchymi liśćmi, ewentualnie usypać kopczyk z ziemi, a części nadziemne okryć stroiszem (ale dopiero po pierwszych przymrozkach, gdy ziemia zmarznie).

Nawożenie lawendy – klucz do zdrowia, nie bujności

Lawenda naturalnie rośnie na glebach ubogich w składniki odżywcze, dlatego nie wymaga intensywnego nawożenia. Zbyt duża dawka nawozu, zwłaszcza bogatego w azot, może wręcz zaszkodzić, prowadząc do słabszego kwitnienia i mniejszej odporności na choroby. Nawożenie powinno być umiarkowane i dostosowane do pory roku, aby wspierać naturalny cykl rozwojowy rośliny.

Najważniejsze jest nawożenie wiosenne, które wspiera roślinę w okresie intensywnego wzrostu i przygotowania do kwitnienia. Wystarczy rozłożyć wokół krzewinki cienką warstwę kompostu lub zastosować niewielką dawkę mineralnego nawozu wieloskładnikowego, który ma w składzie więcej potasu i fosforu niż azotu. W sezonie letnim, jeśli roślina tego wymaga, można ją zasilić delikatnym nawozem organicznym. Jesienią natomiast unikamy już nawozów azotowych, a zamiast nich możemy zastosować preparaty bogate w potas, które wzmocnią lawendę i pomogą jej przygotować się do zimy.

Sadzenie lawendy - pytania i odpowiedzi

Radzi ekspert: Anna Skórkowska

  • Przesadzanie lawendy - kiedy i do jakiej ziemi?

Lawendę najlepiej przesadzać wczesną wiosną lub po kwitnieniu (koniec sierpnia - początek września). Roślina pochodzi z rejonu basenu Morza Śródziemnego, więc podłoże dla lawendy powinno być przepuszczalne, dość suche, o pH 6,5–7,5). Jeśli ziemia w ogrodzie jest zbyt kwaśna, wtedy koniecznie przed posadzeniem lawendy trzeba ja zwapnować (kredą lub dolomitem). Gdy gleba jest słabo przepuszczalna, po wykopaniu dołka na jego dnie trzeba ułożyć drenaż z drobnych kamieni lub keramzytu.

  • Czy lawendę przesadzić po przelaniu?

Najlepiej pozwolić lawendzie wrócić do równowagi - za jakiś czas, podlewana z wyczuciem, wypuści nowe pędy. Przesadzanie może dodatkowo roślinę osłabić.

  • Czy lawendę przed sadzeniem trzeba zahartować i przyciąć?

Jeżeli lawenda w punkcie sprzedaży stała w pomieszczeniu, rzeczywiście warto rośliny zahartować przed wysadzeniem do ogrodu lub pojemnika stojącego na zewnątrz. Jeśli jest już dość ciepło, można wystawiać rośliny na zewnątrz lub ustawić w otwartym oknie (nie w pełnym słońcu). Pierwszego dnia na godzinę, potem coraz dłużej. Jeżeli boczne pędy są gęsto rozgałęzione, nie trzeba ich przycinać, bo tniemy właśnie po to, żeby osiągnąć efekt zagęszczenia – lawenda kwitnie na pędach jednorocznych. To, że niektóre liście brązowieją może być spowodowane zmianą warunków w jakich rośliny rosną, albo błędami w pielęgnowaniu w punkcie sprzedaży, albo też zbyt ciasną doniczką. A najprawdopodobniej wszystkie przyczyny się skumulowały. Korzenie wychodzące przez otwory w doniczkach wskazują, że należy w najbliższym czasie lawendę przesadzić na miejsce stałe lub do większych pojemników (a potem trzeba pozwolić jej spokojnie się zaaklimatyzować w nowym miejscu). Lawenda potrzebuje stanowiska słonecznego i suchego oraz dobrze zdrenowanej, przepuszczalnej gleby, najlepiej z zawartością wapnia. Nie toleruje zbyt mokrego podłoża, a tym bardziej zalewania – szkodzi jej nadmiar wody. Podłoże powinno zawierać sporo piasku. Można też dodać do niego nieco marmurowego żwirku lub sadzić rośliny obok kamieni wapiennych. Jeżeli mają rosnąć w pojemnikach, na dno trzeba dać jako drenaż warstwę 5-10 cm keramzytu.

