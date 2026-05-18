Spis treści
- Gdzie posadzić lawendę w ogrodzie?
- Pamiętaj o przygotowaniu ziemi pod uprawę lawendy!
- Kiedy się sadzi lawendę do gruntu?
- Sadzenie lawendy krok po kroku
- Kiedy siać lawendę wprost do gruntu?
- Jak pielęgnować posadzoną lawendę?
- Nawożenie lawendy – klucz do zdrowia, nie bujności
- Sadzenie lawendy - pytania i odpowiedzi
Lawenda wąskolistna zachwyca odurzająco pachnącymi fioletowobłękitnymi kwiatami. Jeśli chcemy cieszyć się jej urokiem, musimy wybrać dla rośliny odpowiednie miejsce w ogrodzie, a potem umiejętnie ją pielęgnować. Pamiętajmy, że do uprawy w naszej strefie klimatycznej należy wybierać mrozoodporne odmiany lawendy.
Gdzie posadzić lawendę w ogrodzie?
Do prawidłowego wzrostu i obfitego kwitnienia lawenda wymaga ciepłego, słonecznego miejsca w ogrodzie i przepuszczalnego podłoża, najlepiej z dużą zawartością wapnia. Znakomitym miejsce do uprawy lawendy będą m.in. skalniaki.
Ponieważ lawenda potrzebuje dobrej cyrkulacji powietrza wokół roślin, dlatego lepiej nie sadzić jej w zagłębieniach – lepsze dla lawendy będą skarpy albo podwyższone rabaty.
Stanowisko dla lawendy powinno mieć wystawę południową lub zachodnią, choć lawenda dobrze poradzi sobie również w nieocienionych miejscach wystawionych na wschód.
Pamiętaj o przygotowaniu ziemi pod uprawę lawendy!
Lawenda wymaga gleby dobrze zdrenowanej i przepuszczalnej, najlepiej o dużej zawartości wapnia (gleba zasadowa o pH 6,5–7,5).
- Jeśli w ogrodzie mamy ziemię zbyt kwaśną, wtedy zanim posadzimy rośliny, konieczne będzie jej zwapnowanie (kredą lub dolomitem).
- Jeśli ziemia jest słabo przepuszczalna, to sadząc lawendę, na dnie dołków trzeba usypać drenaż z drobnych kamieni, keramzytu bądź fragmentów potłuczonych doniczek ceramicznych.
Lawenda nie lubi gleb gliniastych - źle na nich rośnie. Dlatego zanim posadzimy w takim podłożu krzaczki lawendy, należy ziemię rozluźnić, na przykład przekopując ją z piaskiem i dobrze rozłożonym kompostem.
Lawenda nie znosi też gleb podmokłych, nie sadźmy jej więc w miejscach, gdzie jest mokro.
Kiedy się sadzi lawendę do gruntu?
Lawendę najlepiej sadzić w dwóch terminach - oba zapewniają dobre przyjęcie się roślin:
- wiosną - już od początku kwietnia,
- jesienią - we wrześniu lub na początku października.
Sadzenie lawendy krok po kroku
Gdy już wybierzemy dla lawendy miejsce w ogrodzie i odpowiednio je przygotujemy (zgodnie z wymaganiami rośliny), zabieramy się do jej sadzenia.
- Krzaczki lawendy wyjmujemy z doniczek, w których rosły, i umieszczamy w misce z wodą, aby korzenie dobrze nią nasiąkły.
- Wykopujemy pod każdą roślinę dołek o głębokości około 45 cm i szerokości około 30 cm.
- Odstępy miedzy dołkami powinny wynosić 40-50 cm.
- Na dno każdego dołka wsypujemy 5-10-centymetrową warstwę drenażu.
- Wyjmujemy rośliny z miski, rozluźniamy bryłę korzeniową, usuwamy suche i uszkodzone liście.
- Na warstwę drenażu wsypujemy ziemię, układamy na niej roślinę i zasypujemy pozostałą, wolną przestrzeń podłożem, delikatnie dociskając do bryły korzeniowej.
- Rośliny sadzimy na takiej samej głębokości, na jakiej rosły w doniczce.
- Wokół posadzonej rośliny robimy niezbyt głęboką nieckę, aby po podlaniu woda nie rozlewała się na boki, ale wsiąkała w najbliższym sąsiedztwie korzeni.
- Po posadzeniu rośliny podlewamy.
Kiedy siać lawendę wprost do gruntu?
Lawendę można wysiewać wprost do gruntu, oczywiście wcześniej przygotować odpowiednie miejsce. Najlepiej wysiewać lawendę jesienią, bowiem zimą nasiona przejdą w glebie proces stratyfikacji. Możemy też siać lawendę wiosną, ale wtedy warto nasiona przez miesiąc przechowywać w lodówce. Po wysiewie grządkę dobrze jest na początku okryć, np. agrowłókniną.
Jak pielęgnować posadzoną lawendę?
- Rabaty z lawendą trzeba systematycznie odchwaszczać - lawenda źle znosi konkurencję chwastów.
- Lawendę w okresie suszy należy regularnie podlewać (jest to szczególnie ważne w przypadku nowo posadzonych roślin). Zadbajmy o to, by podlewając nie zraszać liści i kwiatów - wodę lejemy bezpośrednio do ziemi.
- Lawendę należy systematycznie przycinać - cięciu lawendy przeczytasz w artykule: Cięcie lawendy na wiosnę - kiedy i jak przycinać lawendę po zimie?
- Co roku wiosną dobrze jest rozłożyć wokół roślin kilkucentymetrową warstwę kompostu.
- Aby zimą lawenda nie przemarzła, warto jesienią dół roślin warto obłożyć słomą lub suchymi liśćmi, ewentualnie usypać kopczyk z ziemi, a części nadziemne okryć stroiszem (ale dopiero po pierwszych przymrozkach, gdy ziemia zmarznie).
Nawożenie lawendy – klucz do zdrowia, nie bujności
Lawenda naturalnie rośnie na glebach ubogich w składniki odżywcze, dlatego nie wymaga intensywnego nawożenia. Zbyt duża dawka nawozu, zwłaszcza bogatego w azot, może wręcz zaszkodzić, prowadząc do słabszego kwitnienia i mniejszej odporności na choroby. Nawożenie powinno być umiarkowane i dostosowane do pory roku, aby wspierać naturalny cykl rozwojowy rośliny.
Najważniejsze jest nawożenie wiosenne, które wspiera roślinę w okresie intensywnego wzrostu i przygotowania do kwitnienia. Wystarczy rozłożyć wokół krzewinki cienką warstwę kompostu lub zastosować niewielką dawkę mineralnego nawozu wieloskładnikowego, który ma w składzie więcej potasu i fosforu niż azotu. W sezonie letnim, jeśli roślina tego wymaga, można ją zasilić delikatnym nawozem organicznym. Jesienią natomiast unikamy już nawozów azotowych, a zamiast nich możemy zastosować preparaty bogate w potas, które wzmocnią lawendę i pomogą jej przygotować się do zimy.
Sadzenie lawendy - pytania i odpowiedzi
Radzi ekspert: Anna Skórkowska
- Przesadzanie lawendy - kiedy i do jakiej ziemi?
Lawendę najlepiej przesadzać wczesną wiosną lub po kwitnieniu (koniec sierpnia - początek września). Roślina pochodzi z rejonu basenu Morza Śródziemnego, więc podłoże dla lawendy powinno być przepuszczalne, dość suche, o pH 6,5–7,5). Jeśli ziemia w ogrodzie jest zbyt kwaśna, wtedy koniecznie przed posadzeniem lawendy trzeba ja zwapnować (kredą lub dolomitem). Gdy gleba jest słabo przepuszczalna, po wykopaniu dołka na jego dnie trzeba ułożyć drenaż z drobnych kamieni lub keramzytu.
- Czy lawendę przesadzić po przelaniu?
Najlepiej pozwolić lawendzie wrócić do równowagi - za jakiś czas, podlewana z wyczuciem, wypuści nowe pędy. Przesadzanie może dodatkowo roślinę osłabić.
- Czy lawendę przed sadzeniem trzeba zahartować i przyciąć?
Jeżeli lawenda w punkcie sprzedaży stała w pomieszczeniu, rzeczywiście warto rośliny zahartować przed wysadzeniem do ogrodu lub pojemnika stojącego na zewnątrz. Jeśli jest już dość ciepło, można wystawiać rośliny na zewnątrz lub ustawić w otwartym oknie (nie w pełnym słońcu). Pierwszego dnia na godzinę, potem coraz dłużej. Jeżeli boczne pędy są gęsto rozgałęzione, nie trzeba ich przycinać, bo tniemy właśnie po to, żeby osiągnąć efekt zagęszczenia – lawenda kwitnie na pędach jednorocznych. To, że niektóre liście brązowieją może być spowodowane zmianą warunków w jakich rośliny rosną, albo błędami w pielęgnowaniu w punkcie sprzedaży, albo też zbyt ciasną doniczką. A najprawdopodobniej wszystkie przyczyny się skumulowały. Korzenie wychodzące przez otwory w doniczkach wskazują, że należy w najbliższym czasie lawendę przesadzić na miejsce stałe lub do większych pojemników (a potem trzeba pozwolić jej spokojnie się zaaklimatyzować w nowym miejscu). Lawenda potrzebuje stanowiska słonecznego i suchego oraz dobrze zdrenowanej, przepuszczalnej gleby, najlepiej z zawartością wapnia. Nie toleruje zbyt mokrego podłoża, a tym bardziej zalewania – szkodzi jej nadmiar wody. Podłoże powinno zawierać sporo piasku. Można też dodać do niego nieco marmurowego żwirku lub sadzić rośliny obok kamieni wapiennych. Jeżeli mają rosnąć w pojemnikach, na dno trzeba dać jako drenaż warstwę 5-10 cm keramzytu.