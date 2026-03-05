Wiosenne opryski drzew owocowych

Wiele oprysków drzew owocowych wykonuje się wczesną wiosną – jeszcze w stanie bezlistnym. W ten sposób zwalcza się m.in. kędzierzawość liści brzoskwini, rak bakteryjny, torbiel śliw, miodówki oraz kwieciaka jabłkowca. Dużą uwagę trzeba jednak poświęcić zabiegom na drzewach w okresie kwitnienia i zawiązywania owoców. Zbagatelizowanie sprawy w tym czasie może bezpośrednio wpłynąć na znaczne obniżenie wielkości i jakości plonów. Warto skorzystać ze wskazówek informujących o tym kiedy, jak i czym opryskiwać najpopularniejsze drzewa owocowe.

Zabiegi ochronne w uprawie drzew owocowych są konieczne – chociaż często można wybierać pomiędzy metodą chemiczną, ekologiczną lub łączoną. Dużo zależy od doboru środków i szybkiej reakcji zależnej od fazy rozwoju, a także obserwacji niekorzystnych objawów na drzewach. Pewnym rozwiązaniem, które ograniczy potrzebę wykonywania częstych zabiegów, jest dobór odmian odpornych na danego patogena.

Nie przegap: Samopylne i obcopylne drzewa owocowe: które drzewa wymagają zapylacza, a które zapylają się same

i Autor: Getty Images Oprysk przeciw kędzierzawości liści brzoskwini nalezy wykonać, gdy drzewo jest w okresie bezlistnym

Jak wykonywać wiosenne opryski?

Środki ochrony roślin dobiera się nie tylko pod kątem choroby/szkodnika oraz uprawianej rośliny. Ich skuteczność w dużej mierze zależy od aktualnej temperatury powietrza, dlatego przy zakupie zaleca się zwrócić uwagę także na ten aspekt.

Podczas sezonu środki ochrony roślin warto stosować naprzemiennie, tzn. kolejno stosowane preparaty powinny zawierać substancje aktywnie czynne należące do innych grup. To ograniczy sytuację, gdy patogen lub następne pokolenia szkodników wykształcą w sobie mechanizmy obronne i w rezultacie kolejne działania będą coraz mniej skuteczne.

Zabiegi opryskiwania drzew owocowych powinno się wykonywać w bezdeszczowe, umiarkowanie ciepłe, bezwietrzne dni. To ograniczy straty preparatu i przenoszenie się substancji na inne uprawy. Pracę wykonuje się wieczorem, po oblocie pszczół.

Najważniejsze opryski na drzewach owocowych w okresie kwitnienia

Opryski na parch jabłoni. U jabłoni i grusz w okresie kwitnienia kluczowy jest oprysk przeciwko parchowi jabłoni. Zabiegi wykonuje się od początku kwitnienia. W razie potrzeby można je ponawiać co 7-14 dni, aż do początku dojrzewania owoców.

Opryski na szara pleśń. U jabłoni dodatkowo potrzebny może być zabieg na szarą pleśń oraz owocnicę jabłkową (Mospilan pod koniec kwitnienia – w fazie opadania płatków).

Opryski na mączniaka prawdziwego. Czasem jabłonie pryska się także na mączniaka prawdziwego (jeśli wystąpił w poprzednim roku). Tutaj poza chemią (Nimrod, Siarkol Extra) przydatna może być ekologiczna gnojówka, np. ze skrzypu.

Wiśnie powinno się chronić przed brunatną zgnilizną drzew pestkowych wykonując jeden zabieg w czasie kwitnienia (Score, Miedzian Extra), gorzką zgnilizną (Malvin – w fazie opadania pąków) i rakiem bakteryjnym (Miedzian po okresie długo utrzymującej się deszczowej pogody). Ostatnio wymieniona choroba poraża także czereśnie.

Śliwy zaleca się pryskać przeciwko owocówce śliwkóweczce. Insektycydy (np. Mospilan) stosuje się w ostatnim etapie kwitnienia, gdy opadają płatki.

Opryski na choroby i szkodniki w fazie zawiązywania owoców

U jabłoni i grusz należy ponowić opryski przeciwko parchowi (nie więcej niż trzy zabiegi w sezonie). W tym wypadku stosuje się już inny fungicyd niż poprzednio. Jabłonie warto ponadto potraktować preparatami przeciwko mączniakowi prawdziwemu (Nimrod, Siarkol) oraz przędziorkom (Sanmite).

U wiśni i śliwy zaleca się zastosować Scorpion lub Score. U śliwy zapobiega to wystąpieniu brunatnej zgnilizny, u wiśni brunatnej zgnilizny oraz drobnej plamistości drzew pestkowych. W ciągu sezonu wykonuje się nie więcej niż 2-3 zabiegi. Zagrożeniem dla wiśni jest także gorzka zgnilizna. W tej fazie optymalnym rozwiązaniem będzie skorzystanie z preparatu Sadoplon. Należy go stosować w okresie wilgotnej pogody.

Przeczytaj też: Przerzedzanie zawiązków owoców jabłoni, śliw, moreli, grusz, brzoskwiń

Zobacz galerię zdjęć: Najpopularniejsze drzewa i krzewy owocowe do ogrodu

17

Murator Ogroduje #2: Domowe opryski do roślin - przepisy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.