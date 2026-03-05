Aby truskawki obficie zaowocowały, trzeba o nie prawidłowo dbać.

Nawożenie truskawek na wiosnę

Nawożenie truskawek trzeba zacząć już wczesną wiosną. Truskawki mają średnie wymagania pokarmowe. W ich przypadku lepiej „poskąpić” nawozu lub przesadzić z jego ilością. Szczególnie źle reagują na przenawożenie azotem. Warto więc stosować wolniej działające nawozy organiczne lub specjalistyczne nawozy mineralne.

Czym pryskać truskawki na wiosnę?

Profilaktycznie w uprawie truskawek zaleca się stosować Agricolle lub Miedzian na choroby grzybowe.

Ze szkodników szczególnym zagrożeniem dla truskawek są: kwieciak malinowiec, opuchlak truskawkowiec i szkodniki glebowe. Jeśli zauważymy je (lub objawy żerowania) należy wykonać odpowiednie działania interwencyjne (opryski środkami ochrony roślin).

Dobrą metodą jest uprawa truskawek na 20-30 cm zagonach. To w dużej mierze eliminuje problem zniszczeń dokonywanych przez szkodniki glebowe.

Wiosną trzeba oczyścić truskawki z zaschniętych liści - jak to zrobić i kiedy?

Już na początku wiosny grządki z truskawkami powinno się oczyścić z zeschniętych liści oraz innych suchych fragmentów roślin. Zabieg warto wykonywać z użyciem grabi lub wideł amerykańskich. Nie można stosować ich jednak zbyt późno. Gdy roślina wejdzie w okres wegetacyjny, łatwo może dojść do uszkodzenia pąków. Na mniejszych powierzchniach pracę można wykonywać z użyciem sekatora lub nożyc ogrodowych. Usunięcie suchych części zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób grzybowych i szkodników (m.in. kwieciaka).

Spulchnianie i poprawa jakości gleby na zagonach z truskawkami

Po oczyszczeniu truskawek podłoże zaleca się spulchnić przekopując motyką na głębokości kilku centymetrów. Wiosna to ponadto dobry okres, aby na grządki z truskawkami wyłożyć kompost.

Dobre dla truskawek ściółkowanie

Truskawki pozytywnie reagują na ściółkowanie gleby, dlatego w międzyrzędziach warto wykładać grube warstwy materiału organicznego. To zmniejsza zachwaszczenie, ogranicza wyparowywanie wody i jednocześnie pozwala na uzyskanie czystego, niezanieczyszczonego ziemią plonu.

Ściółkowanie truskawek ściętą trawą

