Marzec jest dobrym miesiącem na rozpoczęcie walki z chorobami i szkodnikami. Szczególnie ważne jest wczesne rozpoczęcie ochrony roślin w ogrodzie przed szkodnikami, ponieważ niszczy się owady, zanim zaczną żerować. W taki sposób można ochronić rośliny przed pojawieniem się problemu - w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

W marcu rozpoczynamy ochronę roślin przed chorobami i szkodnikami

Pogoda panująca w marcu – z częstymi odwilżami i wahaniami temperatury – może przyczynić się do wzmożonego żeru szkodników i porażenia przez choroby. Warunki klimatyczne wpływają na to bezpośrednio (przyśpieszając rozwój grzybów) oraz pośrednio (zieleń ogrodowa jest osłabiona wskutek przymrozków). Dlatego w marcu warto rozpocząć ochronę roślin. Konkretne metody zależą od grupy roślin lub gatunku. Warto przy tym pamiętać, że opryski stosuje się, gdy temperatura na zewnątrz przekracza 7 st.C.

Opryski iglaków w marcu

Dużym zagrożeniem dla iglaków (drzew i krzewów iglastych) są przędziorki oraz ochojniki. W pierwszym przypadku oznakami występowania są widoczne na pędach widać siatkowate pajęczynki, w drugim – galasy (jeśli jest ich dużo mogą powodować zamieranie pędów lub opadanie igieł).

Obie grupy szkodników można zwalczać stosując środki oparte na bazie oleju parafinowego (np. Promanal). Preparat ten może być pomocny także przy pojawieniu się czerwców (tarczniki, miseczniki, wełnowce). Profilaktycznie warto zastosować fungicydy (np. Miedzian).

Opryski drzew i krzewów owocowych w marcu

W uprawach sadowniczych szczególnie uciążliwy może być kwieciak jabłkowiec oraz miodówka jabłoniowa. Dlatego w fazie pękania pąków należy zastosować na te szkodniki odpowiedni insektycyd (np. Decis). Jabłonie i grusze należy chronić także przed parchem (Antracol). U brzoskwini może wystąpić kędzierzawość liści. Dobrym preparatem przeciwko tej chorobie (i wielu innym wywołanym przez grzyby lub bakterie) jest Miedzian. Oprysk wykonuje się w fazie nabrzmiewania pąków liściowych. Śliwy warto chronić przed torbielą (Syllit).

Profilaktyczne opryski roślin ozdobnych w marcu

W marcu można profilaktycznie zastosować opryski przeciw chorobom grzybowym i szkodnikom na ozdobnych krzewach oraz drzewach liściastych. Koszty zabiegów można ograniczyć stosując preparaty ekologiczne domowej roboty z roślin. Jeżeli nie posiadamy zasuszonego surowca, w tym okresie najłatwiej będzie sporządzić napary, wywary lub gnojówki z cebuli oraz czosnku. Opryski takie są w pełni bezpieczne dla roślin.

