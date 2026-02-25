Coraz cieplejsze i bardziej słoneczne dni powodują, że ziemia szybko rozmarza, a rośliny budzą się z zimowego spoczynku. Czas zakasać rękawy, bo w marcu praca w ogrodzie zaczyna się na dobre.

Sadzenie i przesadzanie drzew i krzewów w marcu

Jeżeli pod koniec marca ustabilizuje się dodatnia temperatura i nie będą już przewidywane przymrozki, możemy rozpocząć zdejmowanie osłon chroniących krzewy i drzewa zimą. Ważne, aby robić to w pochmurny dzień, bo wtedy roślinom nie zagrażają gwałtowne skoki temperatury. W marcu sadzimy żywopłoty z drzew i krzewów liściastych zrzucających liście na zimę (po przesadzeniu przycinamy je 30 cm nad ziemią) oraz drzewa i krzewy owocowe i ozdobne.

Możemy też przesadzać drzewa i krzewy. Po posadzeniu dobrze podlewamy, zwłaszcza jeśli jest sucho. W marcu przycinamy posadzone w poprzednich latach żywopłoty: tniemy boczne pędy tak, aby utrzymać planowany kształt, a szczytowe przyrosty skracamy. Możemy już przeprowadzić cięcie drzew i krzewów ozdobnych kwitnących późną wiosną i latem.

Marcowe cięcie drzew i krzewów ozdobnych i owocowych

Cięcie formujące krzewów wykonuje się zazwyczaj w 1/4 wysokości pędów nad ziemią. Tak tniemy budleję Davida, lawenda wąskolistną, tawuły: japońską, drobną, białokwiatową, Menziesa, wierzbolistną i większość nowych odmian oraz hortensje: bukietową i krzewiastą. W marcu wykonujemy również cięcie w 1/3 wysokości pędów nad ziemią róż wielkokwiatowych i migdałka.

Cięcie sanitarne wykonuje się w marcu w celu usunięcia pędów starych, chorych i uszkodzonych. Z kolei cięcie prześwietlające polega na usunięciu pędów rosnących zbyt gęsto i krzyżujących się. Jeżeli prześwietlamy krzew raz na kilka lat, usuńmy połowę pędów. Warto prześwietlać pigwowce, derenie, leszczyny, żylistki, kaliny, irgi, jaśminowce, krzewuszki, porzeczki ozdobne – po takim zabiegu są zdrowsze i obficiej kwitną.

Marzec w ogrodzie to czas na dokończenie cięcia drzew i krzewów owocowych. Młodym drzewkom wycinamy tylko pędy rosnące do wewnątrz korony i krzyżujące się – zbyt silnie przycięte będą gorzej owocować. Natomiast te świeżo posadzone trzeba przyciąć: przewodnik skracamy o 1/3, a boczne pędy o 1/2. Drzewa i krzewy zasilamy kompostem lub jednym z dostępnych w sprzedaży nawozów (można użyć wieloskładnikowych albo przygotowanych specjalnie dla poszczególnych roślin, albo tych o spowolnionym działaniu).

Wczesną wiosną, zanim zaczną pękać pąki, możemy też przycinać żywopłoty z drzew i krzewów iglastych oraz liściastych. Cięcie powinniśmy wykonać do końca marca - później nadchodzi okres lęgowy i w krzewach zaczynają się gnieździć ptaki.

i Autor: Greggory DiSalvo/ Getty Images W marcu na rabatach należy zdjąć zimowe okrycia z roślin, usunąć ubiegłoroczne resztki roślinne, chwasty i spulchnić glebę

Nawożenie roślin w ogrodzie w marcu

Jeżeli gleba w ogrodzie jest zbyt kwaśna dla uprawy wybranych przez nas roślin (sprawdzamy to kwasomierzem polowym), w marcu można ją zwapnować. Pamiętajmy, aby tego zabiegu nie łączyć z nawożeniem. Dopiero po 3-4 tygodniach po wapnowaniu możemy rozłożyć kompost albo zastosować dostępne w sprzedaży nawozy organiczne (na przykład suszony obornik, nawóz kurzy) lub mineralne. Dobrym rozwiązaniem są nawozy o spowolnionym działaniu – stosuje się je raz na cały sezon.

Warto wiedzieć Marzec w ogrodzie: co zrobić z odpadkami? Odpadki organiczne, takie jak zaschnięte pędy roślin czy zgrabione zeszłoroczne liście, warto przeznaczyć na kompost - po rozłożeniu powstanie z nich bardzo dobry nawóz. Jeżeli w ogrodzie rośnie sporo krzewów i drzew, przydatna będzie rozdrabniarka do gałęzi. Pocięte na zrębki gałęzie można dołożyć na kompost, zastosować na rabatach jako ściółka lub wysypać nimi ścieżki. Do kompostowania nadaje się również muł wydobyty z oczka wodnego. Lepiej go jednak nie układać warstwowo, ale wymieszać z innymi „lżejszymi” resztkami organicznymi.

W marcu zaczynamy pielęgnację trawnika

Gdy w marcu śnieg stopnieje, a pogoda się ustabilizuje, możemy rozpocząć wiosenną pielęgnację trawnika:

wygrabiamy z powierzchni trawnika (najlepiej grabiami sprężystymi) śmieci, patyki, liście, suchą trawę;

zasypujemy i wyrównujemy kretowiska. Aby wypłoszyć krety, można przedtem włożyć do korytarzy odstraszające pałeczki preparatu „Krecik”;

nawozimy trawnik: możemy użyć specjalnego nawozu do trawników lub azofoski, soli amonowej lub mocznika;

w marcu wałujemy powierzchnię trawnika wałem o ciężarze co najmniej 200 kg, by docisnąć do podłoża kępy traw i wyrównać powierzchnię;

uzupełniamy ziemią zagłębienia w powierzchni trawnika, dosypaną ziemię udeptujemy i obsiewamy nasionami mieszanki traw (najlepiej tej, którą wysialiśmy na całym trawniku). Nasiona przykrywamy warstwą ziemi (około 1 cm), którą lekko ubijamy. Dzięki temu nie będą wymywane przez deszcz i wydziobywane przez ptaki.

Przeczytaj też: Jak przygotować trawnik do nowego sezonu?

Co siejemy w marcu?

Siejemy na rozsadę:

aksamitka, aster chiński, cynia, gazania, heliotrop, kleome, lewkonia, lwia paszcza, niecierpek, szałwia błyszcząca, tytoń ozdobny, żeniszek, brokuł, cebula, cykoria, oberżyna, papryka, pomidor, por, sałata, seler, szpinak nowozelandzki

Siejemy do gruntu:

chabry, czarnuszka, gipsówka, groszek pachnący, kłosowiec, nagietek, powój trójbarwny, rezeda, smagliczka, botwina, bób, cebula, groch, koper, kminek, marchew, pasternak, pietruszka, por, rzodkiewka, skorzonera, szpinak

Jak zadbać w marcu o byliny?

W marcu stopniowo zdejmujemy z roślin zimowe osłony, chyba że temperatura utrzymuje się poniżej 0°C. Słomę i gałęzie drzew iglastych, których używaliśmy do okrywania roślin, przenosimy na kompost. Torf i mieloną korę możemy rozgarnąć i pozostawić jako ściółkę. Przenosimy do ciepłego pomieszczenia i częściej podlewamy rośliny przechowywane zimą w chłodnych pomieszczeniach. Gdy po 4-6 tygodniach wypuszczą nowe pędy, możemy zrobić sadzonki.

Co zrobić w marcu z rozsadą?

Jeżeli wykiełkowały rośliny wysiane do skrzynek w lutym, musimy zapewnić im ciepłe i jasne miejsce oraz wysoką wilgotność powietrza. W marcu podlewajmy je systematycznie, ale nie nadmiernie. Jeżeli siewki są zbytnio zagęszczone, trzeba je rozpikować (używając zaostrzonego patyczka, rozdzielamy rośliny i delikatnie umieszczamy w dołku zrobionym w podłożu) lub przerwać (wyrwać większość roślin, pozostawiając najsilniejsze w odstępach 5 cm).

Sadzimy rośliny cebulowe i bulwiaste

Rośliny o długim okresie wegetacji (accidanterę, begonia bulwiastą, krokosmię, paciorecznik) w marcu można posadzić do doniczek, ustawić w pomieszczeniu, w którym temperatura wynosi ok. 10°C, i umiarkowanie podlewać. W maju, gdy przestaną grozić przymrozki, będzie można podrośnięte już rośliny posadzić do gruntu.

Przeczytaj też: Marzec na balkonie i tarasie. Bratki sadzimy już w marcu!

Wysiew roślin jednorocznych w marcu

W marcu w ogrodzie wiele roślin jednorocznych można wysiać do skrzynek, kuwet, doniczek celulozowych, a nawet do kubeczków po jogurcie i ustawić w ciepłym pomieszczeniu:

w temperaturze 15°C: portulakę, zatrwian, szarłat, floksy, aster chiński, aksamitkę, cynię, goździk Chabaud,

w temperaturze 20°C: celozję, szałwię, werbenę, wyżlin (lwią paszczę). Gdy wykiełkują i podrosną, przepikujemy je, a potem wysadzimy rozsadę na miejsca stałe.Pod koniec marca, jeśli ziemia rozmarzła i jest ogrzana, można wysiewać w ogrodzie na miejsca stałe smagliczkę, miłka letniego, groszek pachnący, mak ogrodowy, czarnuszkę, dzierotkę, ostróżkę ogrodową, gipsówkę letnią.

Jeżeli z ubiegłego roku pozostały nam nasiona, zanim wysiejemy je do skrzynek, sprawdźmy ich żywotność. Może się okazać, że wykiełkuje tylko niewielki procent nasion – wtedy lepiej kupić nowe. Również pod koniec marca możemy rozmnażać przez podział byliny kwitnące latem i jesienią: dzielżany, lawendę, kuklik, gęsiówkę, żagwin, marcinki, liliowce, floksy i ostróżki.

Pielęgnacja domowych roślin doniczkowych w marcu

W marcu rośliny doniczkowe zaczynają intensywnie rosnąć. Warto poprzesadzać je do większych doniczek (jeśli roślina rosła w małej doniczce, średnica nowej powinna być większa ok. 2 cm, a jeśli doniczka była duża – ok. 4 cm). Roślin doniczkowych bardzo dużych nie przesadzamy – wystarczy wymienić im wierzchnią warstwę ziemi.

Te rośliny, które źle zniosły zimę i straciły wiele liści, przytnijmy. Pobudzimy w ten sposób wzrost nowych pędów. Wkrótce z pąków wyrosną nowe pędy i roślina odzyska ładny wygląd.

Z odciętych wierzchołków bluszczów, cissusów, fikusów, kloników pokojowych, krotonów, lipek, róż chińskich, scindapsusów, syngonium i trzykrotek możemy zrobić sadzonki wierzchołkowe. W marcu możemy też rozmnażać rośliny pokojowe przez podział lub sadzonki pędowe. Przez podział może rozmnożyć na przykład: aspidistry, kliwie, papirusy, paprocie, skrzydłokwiaty, zielistki.

#MuratorOgroduje: Trawnik po zimie Co robić z trawnikiem w marcu? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.