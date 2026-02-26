Cięcie traw ozdobnych - jaki termin najlepszy?

Najkorzystniejszym terminem cięcia większości traw ozdobnych jest wiosna (nawet od połowy marca).

Nierzadko zdarza się, że są one przycinane na jesieni, ale nie jest to korzystne dla ich kondycji i zimowania. Jeśli przytniemy trawy zbyt późno jesienią, narażamy ja na przemarznięcie, dlatego warto odłożyć cięcie do wiosny, ponieważ pozostawione źdźbła chronią bryłę korzeniową w zimie. Poza tym, jesienią i bardzo często także zimą trawy nadal zdobią ogród swoimi ozdobnymi liśćmi lub kwiatostanami – nawet kiedy zaschną!

i Autor: Getty Images Pozostawione po sezonie nieścięte źdźbła traw dekorują ogród także zimą - dlatego cięcie traw odłóżmy do wiosny!

Kiedy ciąć trawy ozdobne?

Trawy ozdobne można przycinać już od połowy marca, ale jeśli zima trwa dłużej, można przełożyć cięcie aż będą do tego dobre warunki. Najczęściej widać, kiedy środek kępy trawy zaczyna nabierać żywych kolorów i pojawiają się młodziutkie pędy – to dobry moment na cięcie.

Jak przycinać trawy ozdobne?

Zwykle przycinamy trawy nie więcej niż około 10 cm nad ziemią, ponieważ zbyt mocne cięcie może uszkodzić pojawiające się już w tym czasie młode pędy. Najprościej jest jedną ręką zebrać w pęk wszystkie pędy, a drugą poniżej ściąć równo trawę na odpowiedniej wysokości.

Przy dużych trawach można także przed cięciem związać je, podobnie jak wiąże się snopki zboża. Dzięki temu łatwiej i szybciej będzie można zebrać ścięte źdźbła. W przypadku starszych i wysokich trawach o rozrośniętych szeroko kępach, nierzadko potrzebne są dwie osoby, aby zrobić to sprawnie i w odpowiedni sposób. Takie starsze okazy przycina się nieco wyżej - około 20 cm nad ziemią.

Trawy najmniej odporne na niskie temperatury (np. rozplenice, ostnice, niektóre turzyce) najlepiej ciąć w ostatniej kolejności (np. w kwietniu), aby nie odsłaniać ich i nie narażać na przemarznięcie.

Jakie trawy przycinamy wiosną?

Takimi sposobami możemy przyciąć najpopularniejsze obecnie w ogrodach gatunki traw ozdobnych. Należą do nich:

trawy wysokie np. różne gatunki i odmiany miskantów (Miscanthus), trawa pampasowa (Cortaderia selloana), trzcinnik (Calamagrostis), trzęślica (Molinia), proso rózgowate (Panicum virgatum);

trawy niskie: różne odmiany rozplenicy (Pennisetum), imperata cylindryczna `Red Baron` (Imperata cylindrica), hakonechloa, ostnice (Stipa), sesleria lśniąca (Sesleria nitida).

Przeczytaj też: Rozmnażanie traw ozdobnych przez podział – kiedy i jak dzielić trawy

Jakie narzędzia do cięcia traw ozdobnych są najlepsze?

Wybór odpowiedniego narzędzia do wiosennego cięcia traw jest kluczowy dla szybkości pracy i zdrowia roślin. W przypadku młodych lub niewielkich gatunków wystarczy ostry sekator. Jednak przy dużych, gęstych kępach miskantów, rozplenic czy traw pampasowych, nieocenione okażą się długie nożyce do żywopłotu (ręczne lub akumulatorowe), które pozwalają ściąć całą kępę równo za jednym razem. Przy bardzo starych i zdrewniałych karpach profesjonaliści sięgają nawet po piłę szablastą.

Zobacz galerię zdjęć: Trawy ozdobne w ogrodzie

16

Jakich traw nie trzeba przycinać?

Niektóre gatunki traw, szczególnie te, które nie osiągają dużych rozmiarów oraz zimozielone lub zachowujące barwy kłosów na zimę, nie potrzebują przycinania lub cięcie jest potrzebne w bardzo małym zakresie. Warto wymienić w tej grupie choćby bardzo dekoracyjne turzyce (Carex), kostrzewę siną (Festuca glauca) i kostrzewę niedźwiedzią (Festuca gautieri) oraz kosmatki (Luzula). W ich przypadku wszystko zależy od tego, w jakim stanie przezimowały. Jeżeli po zimie zachowały swoją barwę (np. kostrzewa sina), należy je jedynie oczyścić (wyczesać) oraz w razie potrzeby przyciąć zaschnięte końcówki. Gdy jednak są całe zaschnięte po zimie, można je przyciąć nisko przy ziemi, aby odbiły nowe, świeże pędy.

Do wyczesywania traw można używać np. drucianych grabi, różnego rodzaju metalowe zgrzebła (np. do czesania zwierząt).

Przeczytaj też:

i Autor: purple_queue/ Getty Images Trawy ozdobne można przycinać już od połowy marca, ale jeśli zima trwa dłużej, można przełożyć cięcie aż będą do tego dobre warunki

To musisz wiedzieć Warto pamiętać o tym, że wiele traw (np. rozplenice, odmiany turzyc) dość długo każe czekać wiosną na pierwsze swoje oznaki życia. Może się początkowo wydawać, że trawy te nie przetrwały zimy, zaschły i należy je usunąć lub wymienić na nowe. Nie trzeba się jednak spieszyć, ponieważ u wielu traw wegetacja zaczyna się nieco później i młode pędy ukazują się nawet dopiero w kwietniu (szczególnie w czasie silnych, długich zim) i wtedy warto je przyciąć i na pewno odbiją w kolejnym sezonie.

i Autor: Getty Images Kiedy należy przycinać zaschnięte pędy traw ozdobnych?

Murowane starcie Taras naziemny - masywny czy lekki. MUROWANE STARCIE