Opryskiwanie drzew owocowych mocznikiem jest popularną praktyką w sadownictwie. Mocznik może być stosowany w różnych fazach wzrostu drzew, zazwyczaj jesienią (po zakończeniu zbiorów) lub wczesną wiosną (przed rozpoczęciem wegetacji).

Jakie drzewa owocowe można pryskać mocznikiem?

Mocznik może być stosowany do opryskiwania wielu drzew owocowych, szczególnie jabłoni, grusz, czereśni, śliw, wiśni, brzoskwini.

Dlaczego warto stosować mocznik do drzew owocowych?

Mocznik jest stosowany w pielęgnacji drzew owocowych, ponieważ stanowi źródło azotu, który pomaga w rozwoju roślin poprzez stymulowanie wzrostu liści i pędów. Jest to jednorodny nawóz azotowy granulowany (1-3 mm), który zawiera ok. 46% azotu całkowitego (w formie amidowej – NH 2 ).

Regularne stosowanie mocznika może wspomóc plony i ogólną kondycję drzew, gdyż oprysk zapewnieni im niezbędne składniki odżywcze. Mocznik ogranicza też występowanie groźnej choroby grzybowej jabłoni i gruszy, jaką jest parch.

Ile mocznika na 1 l wody do pryskania drzew owocowych?

Mocznik jest nawozem azotowym dobrze rozpuszczającym się w wodzie. Do drzew owocowych zazwyczaj stosuje się 5% roztwór mocznika. W tym celu należy pół kilograma mocznika rozpuścić w 10 litrach wody (50g na 1 l wody). Jest to najczęściej polecana dawka, ale zawsze warto sprawdzić zalecenia na opakowaniu lub skonsultować się z lokalnym ogrodnikiem w swoim regionie. Ilość mocznika do pryskania drzew owocowych może się różnić w zależności od gatunku drzewa, stanu gleby i wieku drzew.

Kiedy mocznik do oprysku drzew owocowych?

Stosowanie mocznika wymaga uwzględnienia określonych aspektów dotyczących dawkowania, terminów aplikacji oraz metod aplikacji, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

Jesienny oprysk mocznikiem drzew mocznikiem to przede wszystkim ochrona drzew przed rozwojem chorób grzybowych. W tym celu oprysk należy wykonać w drugiej połowie listopada, już po pierwszych przymrozkach, ale jeszcze przed zrzuceniem przez drzewa wszystkich liści (im więcej liści tym lepiej). Opryskanie liści mocznikiem spowoduje szybsze ich gnicie, dzięki czemu zlikwidujemy patogeny chorób grzybowych, zwłaszcza parcha jabłoni i gruszy. Mocznik ogranicza rozwój chorób wiosną aż do 90%.

Oprysk mocznikiem po zimie (luty/marzec) - gdy gleba rozmarza i drzewa zaczynają budzić się do życia, oprysk z mocznika umożliwia roślinom skorzystanie z azotu podczas intensywnego okresu wzrostu wiosennego. W tym celu opryskujemy roztworem mocznika powierzchnię gleby wokół drzewa, unikając bezpośredniego kontaktu z pniem drzewa.

Wiosenny oprysk mocznikiem przed okresem kwitnienia drzew owocowych może wspomóc rozwój pąków i kwiatów, co może przyczynić się do lepszego plonu. Oprysk ten stosujemy wtedy, gdy uznamy, że np. z powodów pogodowych drzewo pobrało mało składników na przedwiośniu. Jeżeli jednak nawożenie doglebowe było właściwe przeprowadzone wczesną wiosną, to często nie ma potrzeby dodatkowego dostarczania drzewom składników pokarmowych przed kwitnieniem.

Ważne Trzeba pamiętać, że nadmierne stosowanie mocznika może prowadzić do nadmiernego wzrostu rośliny, co z kolei może mieć negatywny wpływ na strukturę drzewa oraz jakość owoców. Zawsze zaleca się stosowanie nawozów zgodnie z zaleceniami i dawkowaniem wskazanym przez specjalistów, aby uniknąć potencjalnych szkód dla roślin.

