Aronia czarna (łac. Aronia melanocarpa) znana też jako aronia wielkoowocowa, to jeden z najpopularniejszych krzewów owocowych. Uprawia się go zarówno na wielkoobszarowych plantacjach, jak i w przydomowych ogrodach. To krzew o gęstym, rozłożystym pokroju, osiągający zwykle do 3 m wysokości. Wykazuje naturalną tendencję do silnego krzewienia. Intensywnie owocuje już w 2.-3. roku po posadzeniu (owoce pojawiają się najczęściej na przełomie sierpnia i września). Gatunek jest łatwy w uprawie i z powodzeniem można go sadzić w ogrodach, nawet tych miejskich.

Co zrobić, by aronia dobrze owocowała?

Aby aronia dobrze plonowała i wytwarzała duże, soczyste owoce, należy zapewnić jej dobre warunki: słoneczne stanowisko (gatunek jest światłolubny), dostępność wody w każdej fazie rozwoju (trzeba aronię nawadniać, zwłaszcza latem), nawożenie (zwłaszcza nawozami organicznymi) oraz regularne cięcie. Ostatni zabieg jest koniecznością, gdyż nieprzycinany krzew osiąga znaczne rozmiary, wytwarza dużą ilość pędów z niekorzyścią dla kwiatów a później owoców. Przy dużym zagęszczeniu plon jest nie tylko mniejszy, ale owoce wolniej dojrzewają i są bardziej podatne na występowanie chorób grzybowych (np. szarej pleśni). Kilkuletni krzew może wytworzyć nawet 50-60 pędów w różnym wieku.

Cięcie aronii - kiedy najlepiej to zrobić?

Optymalnym terminem cięcia aronii (niezależnie od pory sadzenia krzewu) jest wczesna wiosna. Zabieg można przeprowadzać jeszcze w kwietniu. Dużo zależy od warunków pogodowych – zabieg warto wykonać, gdy pędy znajdują się jeszcze w stanie spoczynku i nie widać jeszcze dobrze rozwiniętych pąków. Później cięcie może być mniej skuteczne – niekiedy wpływa niekorzystnie na owocowanie i przyczynia się do powstania zbyt wybujałych i słabo plonujących pędów.

Pewnym wyjątkiem od reguły jest skracanie pędów – tych, które pojawiły się już w okresie kwitnienia – w okresie letnim. Cięcie nie musi być przeprowadzane co rocznie, zaleca się jednak je wykonywać przynajmniej co 2-3 lata.

Jak ciąć młodą aronię?

Przed przystąpieniem do wykonywania zabiegu cięcia aronii warto zwrócić uwagę, że aronia najefektywniej plonuje na pędach 2-6-letnich. Dlatego prace należy wykonywać tak, aby nie dopuszczać do występowania w dużej ilości pędów starszych.

Pierwsze cięcie młodych krzewów aronii wykonuje się nad drugim lub trzecim oczkiem. W rezultacie roślinę skraca się o 1/3 do 1/2 wysokości. Takie niskie przycięcie pobudza roślinę do dobrego krzewienia. Należy przy tym usunąć pędy pokładające się i rosnące tuż przy ziemi.

Cięcie starszych krzewów aronii

W kolejnych latach aronię tnie się pozostawiając 3-5 najsilniejszych pędów. 4-5-letnie okazy powinny być prowadzone w taki sposób, aby posiadały kilkanaście pędów. Należy przy tym usuwać pędy słabe, porażone przez choroby, rosnące pod nienaturalnym kątem i wrastające do wewnątrz. Korona powinna być na tyle luźna, aby promienie słoneczne bez przeszkód dostawały się do jej wnętrza.

Krzewy nie mogą rosnąć zbyt blisko siebie – odpowiednia odległość pomiędzy nimi w rzędzie wynosi 0,6-0,8 m (przy zbiorze mechanicznym) do nawet 1,5 m (przy zbiorze ręcznym). Odległość pomiędzy rzędami najczęściej ustala się na 4-4,5 m.

Warto wiedzieć Autor: Getty Images Surowe owoce aronii nie są zbyt smaczne, dlatego robimy z nich przede wszystkim przetwory Cierpkie owoce aronii wykorzystuje się m.in. do przyrządzania przetworów: win, soków i nalewek. Czasem sok dodaje się jako barwnik do tradycyjnych win. Owoce aronii to skarbnice witamin (C, E, B2, B9, PP) pomagające obniżyć ciśnienie krwi, poprawić ostrość widzenia, zwiększyć odporność organizmu i zredukować poziom cukru. Można je zbierać nawet po przymrozkach – wtedy mają nieco mniej cierpki smak.

Wycinanie odrostów korzeniowych aronii

Aronia wytwarza dużo odrostów korzeniowych – można je wykorzystać jako sadzonki lub wyciąć. Odrosty usuwa się, gdyż osłabiają roślinę, zagęszczają ją, utrudniają zbiór owoców oraz przeszkadzają przy zagospodarowaniu międzyrzędzi. W skrajnych przypadkach odrosty mogą doprowadzić do zasychania szkieletowych pędów owocujących.

Cięcie odmładzające aronii

Aronia może dawać dobry plon nawet przez kilkadziesiąt lat. Kluczem w takim przypadku (oprócz dbałości o jakość podłoża) jest wykonywanie cięć odmładzających. Starsze (7-8-letnie) pędy należy skrócić o co najmniej połowę długości. Skracanie wykonuje się nad krótkopędem lub odgałęzieniem bocznym.

W przydomowych ogrodach aronię można ciąć nadając jej dowolny pokrój (oczywiście w miarę możliwości). Można dzięki temu uprawiać ją w krzewiastych kompozycjach jako żywopłot lub po prostu krzew ozdobny z owoców. Uzyskanie atrakcyjnego wyglądu będzie się jednak wiązać ze zmniejszonym owocowaniem.

