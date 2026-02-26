Do najpopularniejszych sadzonych w ogrodach gatunków derenia należą: dereń jadalny, dereń Kousa, dereń biały, dereń kwiecisty, dereń pagodowy oraz dereń świdwa.

Które derenie należy przycinać, a które cięcia nie potrzebują?

Regularne cięcie nie jest wskazane w przypadku derenia Kousa oraz derenia kwiecistego. Z kolei dereń jadalny bardzo często prowadzi się naturalnie, cięcie ograniczając do usuwania pędów chorych i uszkodzonych.

Cięcie dereni polecane jest szczególnie dla odmian o ozdobnych pędach i liściach, gdyż młode przyrosty wybarwiają się najładniej. Z tego względu zaraz po posadzeniu derenie: biały, rozłogowy, jadalny i świdwa przycinamy nad 3.–4. pąkiem, a w kolejnych latach skracamy ich pędy nawet o 1/3. Dzięki temu rośliny tworzą dużo młodych przyrostów i są znacznie bardziej dekoracyjne.

Kiedy przycinać derenie?

Optymalnym terminem cięcia dereni jest wczesna wiosna - trzeba to zrobić jeszcze zanim pojawią się liście. Najlepiej zrobić to w terminie od końca lutego do końca marca. Koniecznie trzeba zdążyć przed kwitnieniem krzewów.

Cięcie derenia białego

W derenia białego corocznie usuwa się pędy chore i porażone. Ponadto warto usuwać pędy 3-letnie i starsze (młode są najintensywniej zabarwione). Raz na kilka lat należy skrócić wszystkie pędy na wysokości 10–20 cm.

Cięcie derenia pagodowego

Dereń pagodowy charakteryzuje się poziomym ułożeniem pędów i może być uprawiany jako luźno rosnący krzew. Wiosną warto jednak przeprowadzić cięcie sanitarne, skracając przy okazji część pędów zdrowych.

Cięcie derenia świdwy

Dereń świdwa wymaga regularnego cięcia, gdyż jego ozdobą są jednoroczne, intensywnie przebarwiające się pędy. Każdego roku warto usuwać część z nich – aby pobudzić roślinę do wzrostu. Raz na kilka lat więc można skrócić wszystkie pędy na wysokości około 10 cm nad ziemią. Dereń znosi nawet intensywne cięcie i taki zabieg mu nie zaszkodzi.

