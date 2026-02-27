Cięcie porzeczki czarnej - kiedy i jak przycinać krzewy?

Krzewy czarnych porzeczek zawiązują pąki i tworzą owoce głównie na pędach jednorocznych lub dwuletnich (na nich jest najwięcej owoców). Im starsze pędy, tym słabiej się rozgałęziają i wytwarzają mniej najbardziej wartościowych pędów jednorocznych. Dlatego, cięcie porzeczek czarnych polega przede wszystkim na usuwaniu najstarszych pędów, aby stale pobudzać roślinę do wytwarzania pędów młodych. Zwykle krzewy porzeczki czarnej prześwietla się po zbiorze owoców lub wczesną wiosną (nawet luty/marzec).

Cięcie nowo posadzonej porzeczki czarnej

Zaraz po posadzeniu młodych krzewów, najlepiej jest skrócić wszystkie pędy dosyć silnie nad ziemią – nad 3.-4. pąkiem. Celem tego zabiegu jest otrzymanie krzewu złożonego z co najmniej 3-4 pędów, długości około 50 cm, których nie będziemy ciąć aż do owocowania.

Cięcie starszych krzewów czarnej porzeczki

Kiedy krzewy zaczną owocować, każdego roku wycinamy kilka (3-4) najstarszych pędów przy samym gruncie, a pozostawiamy podobną ilość pędów jednorocznych - łatwo je poznać: mają jasną korę i rosną pionowo. Pędy starsze niż 3-letnie są z kolei ciemnoszare i rosną na boki lub poziomo. Starsze, uformowane już krzewy powinny składać się z około 8 do 10 pędów głównych, ale najstarsze z nich nie mogą być starsze niż 3 lata. W kolejnych latach cięcie polega na usuwaniu nadmiernej ilości młodych pędów oraz najsłabszych, uszkodzonych, chorych lub pokładających się na ziemi. Przy usuwaniu starych pędów, należy zawsze pozostawić podobną ilość młodych.

i Autor: Getty Images Najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnych w uprawie czarnej porzeczki jest cięcie krzewów

Przycinanie porzeczki białej i czerwonej

Porzeczki białe i czerwone zawiązują pąki kwiatowe i owocuje na krótkopędach powstających na 2-, 3- lub 4-letnich gałązkach i potrzebuje innego cięcia niż porzeczka czarna.

Cięcie porzeczek czerwonych i białych po posadzeniu

Po posadzeniu krzewów porzeczek (zwykle sadzimy je jesienią), wiosną pierwszego roku uprawy wybieramy kilka najsilniejszych pędów i skracamy je o 2/3 długości. Inne pędy - słabe, cienkie i krótkie najlepiej wyciąć przy ziemi, aby w ciągu sezonu wytworzyły się na ich miejsce silniejsze gałązki. W drugim roku uprawy, lekko prześwietlamy krzewy – usuwamy gałązki rosnące zbyt blisko siebie, krzyżujące się oraz pokładające się na ziemi. Formujemy krzew tak, aby składał się on z około 6-8 pędów głównych, które następnie skracamy o 1/3 długości. Wiosną trzeciego roku, optymalnie uformowany krzew powinien mieć już około 10 silnych, rozgałęzionych pędów. W tym czasie pędy główne skracamy o 1/3 długości, a wszystkie pędy boczne wycinamy na 4-6 pąkiem od powierzchni gruntu. Usuwamy wszystkie pędy bardzo wiotkie i słabe.

Cięcie starszych krzewów porzeczek białych i czerwonych

Od trzeciego roku po posadzeniu krzewy porzeczek białych i czerwonych zwykle zaczynają owocowanie. W kolejnych latach cięcie polega na systematycznym odmładzaniu, które wykonuje się w miarę starzenia się krzewu. Wiosną lub po zbiorze w owoców latem, usuwa się pędy główne, rosnące dłużej niż 4 lata. Są ona zazwyczaj ciemnoszare, lekko pochylone i pokryte krótkopędami. Przy ich wycinaniu pozostawiamy podobną ilość pędów młodych. Zwykle gałązki porzeczek czerwonych i białych żyją około 5-8 lat, po czym stopniowo obumierają.

i Autor: Getty Images Porzeczka biała

Warto wiedzieć Czym są krótkopędy? Terminem tym określa się zwykle silnie skrócony fragment pędu spotykany u niektórych roślin. W uprawie roślin sadowniczych za krótkopęd uważany jest każdy bardzo krótki pęd (poniżej 20 cm długości). Krótkopędy zwykle dzieli się je na jednoroczne i wieloletnie. U drzew i krzewów owocowych krótkopędy są głównym lub wyłącznym miejscem tworzenia się pąków liściowych i kwiatowych (np. u jabłoni, śliwy, gruszy, czereśni, agrestu, porzeczki białej i czerwonej).

Czy porzeczki przycina się latem?

Letnie cięcie starszych krzewów porzeczek sprowadza się do prześwietlania i odmładzania krzewów.

Letnie cięcie porzeczki czarnej

Od czwartego roku każdego sezonu powinno się przeprowadzać cięcie odmładzające krzewów porzeczki czarnej. Zabieg można wykonywać po owocowaniu. Trzeba pamiętać, że krzew porzeczki czarnej najlepiej plonuje na pędach jednorocznych i dwuletnich, więc pędy 3-letnie i starsze są mało wartościowe. Na jednym krzewie należy pozostawić 4–6 najsilniejszych pędów jednorocznych oraz 3–4 pędy dwu- i trzyletnie. Taki sposób cięcia zapewni obfite zbiory porzeczek.

Oprócz tego usuwa się pędy porażone przez choroby i szkodniki (np. zaatakowane przez przeziernika porzeczkowca), uszkodzone, wiotkie i nadmiernie pokładające się. Z reguły unika się skracania pędów i usuwania bocznych odgałęzień. Z dobrze pielęgnowanego krzewu porzeczki czarnej wycina się ok. 20 proc. pędów; na tych bardziej zaniedbanych trzeba usunąć często 30–50 proc. pędów.Co 7–8 lat krzewy porzeczek należy odmłodzić, skracając wszystkie pędy tuż przy ziemi.

Letnie cięcie porzeczki czerwonej i białej

Cięcie krzewów porzeczki czerwonej i białej można wykonywać wiosną, jednak bardzo dobre rezultaty uzyskuje się, wykonując ten zabieg po owocowaniu. Wtedy można efektywniej prześwietlić krzewy, co wpłynie na jakość plonów w następnym roku. Zarówno porzeczka czerwona, jak i porzeczka biała dobrze plonują na pędach 3–4-letnich. Dlatego podczas cięcia należy je pozostawić, a usunąć pędy 5-letnie (i czasem starsze). Oprócz tego należy wyciąć pędy wiotkie, pokładające się, uszkodzone oraz porażone przez choroby i szkodniki.

