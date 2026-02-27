Kalendarz ogrodnika - marzec 2026

Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do nieprzewidywalnej pogody w okresie zimowym i wczesnowiosennym. Dotyczy to także marca, w którym można spodziewać się zarówno ciepłej pogody, jak i mrozów. Znane ludowe przysłowie: „w marcu jak w garncu” doskonale odzwierciedla kaprysy natury. Z tego względu jednak trzeba bacznie zwracać uwagę na warunki atmosferyczne i związane z nimi fazy rozwoju poszczególnych roślin.

Może okazać się, że wiele prac ogrodniczych, które zgodnie z kalendarzem powinny być przeprowadzone w marcu, trzeba będzie przełożyć na kolejny miesiąc. Ponadto różnica terminów rozpoczęcia sezonu w ogrodzie pomiędzy zachodnimi a wschodnimi obszarami Polski niekiedy wynosi 2-3 tygodnie – to również wymaga uwzględnienia. Niemniej jednak jest kilka czynności, które w większości przypadków trzeba wykonać właśnie w marcu.

Marzec to czas na wiosenne porządki w ogrodzie

W marcu warto przystąpić do wiosennych porządków w ogrodzie. Należy zebrać wszelkie pozostałości po poprzednim sezonie – kopce liści i gałęzie, np. tworzące ściółkę okrywającą. Ze względu na ryzyko wystąpienia ujemnych temperatur najlepiej zrobić to w drugiej połowie miesiąca. Suche pędy bylin trzeba przyciąć. Należy sprawdzać także stan zimowych osłon – w większości przypadków powinno się je już zdejmować (a zakładać ponownie jedynie, gdy prognozowane są mroźne noce). Resztki roślinne można wykorzystać w kompostowniku. Dużo „nowego” materiału powstaje podczas cięcia roślin. Grządki pod uprawy warzyw i miejsca pod nowo zakładane rabaty powinny być przekopane i wyrównane. Ma to nie tylko wpływ na utrzymanie dobrej jakości gleby, ale przy okazji pozwala ograniczyć szkodniki glebowe (np. pędraki i drutowce).

Siew i sadzenie roślin do gruntu w marcu

W marcu można sadzić drzewa i krzewy zarówno z odkrytym korzeniem jak i uformowaną bryłą korzeniową. Wielkość dołków powinna być dopasowana do wielkości systemu korzeniowego sadzonej rośliny - jeśli są za długie, lepiej je przyciąć. Rośliny po posadzeniu należy obficie podlać.

Do gruntu można wysadzać cebulę dymkę i czosnek. Ponadto można wysiewać już sałatę, szpinak, rzodkiewkę, jarmuż, marchew, pietruszkę i zielony groszek. Jeśli po zabiegu nadejdą okresy ochłodzenia, uprawy można (przynajmniej na noc) osłaniać białą włókniną.

W marcu ważna regeneracja trawnika po zimie

Trawnik po zimie wymaga wytężonych prac regeneracyjnych. Problemem może być gruba, zalegająca warstwa filcu, mech i pleśń śniegowa (choroba o podłożu grzybowym). Dlatego zabiegi rozpoczyna się w marcu i kontynuuje przez wiosnę. Do najważniejszych należy aeracja (nakłuwanie trawnika) i wertykulacja (ścinanie darni i filcu). Pierwsze koszenie trawnika wykonuje się na przełomie marca i kwietnia. Warunek – źdźbła powinny osiągnąć wysokość 6-8 cm.

W ostatnich dniach marca można także aplikować nawozy (wiosną często podaje się te z azotem). Jeśli trawnik jest nierówny, warto go dodatkowo „potraktować” wałem ogrodniczym. Puste miejsca powinno się obsiać ponownie trawą. Problemem mogą być także kretowiska, które trzeba zlikwidować (swoją drogą dobrym rozwiązaniem jest układanie specjalnej siatki kilka cm pod powierzchnią gruntu na etapie zakładania trawnika). Dbałości wymagają także brzegi trawnika – angielski kant tradycyjnie ścinamy, materiały typu kostka czy kamień oczyszczamy z trawy z ziemi).

Pielęgnacja drzew owocowych w marcu

W sadzie wciąż można - ale to już ostatni dzwonek - wykonać cięcie prześwietlające jabłoni, grusz i śliw. Młodym drzewkom warto obciążyć pędy (np. ciężarkami lub podwiązując sznurem), aby rosły możliwie jak najbardziej poziomo względem gruntu. Zabieg wpływa na lepsze plonowanie. U drzew może pojawić się problem z ranami zgorzelinowymi (bielenie pni drzew owocowych z założenia ma zabezpieczać przed tym – ale 100 proc. gwarancji nigdy nie ma). Uszkodzone miejsca można „wyłapać” uderzając w pnie i konary gumowym młotkiem (dźwięk będzie głuchy). Poza tym kora jest wtedy bardziej szara. Aby zminimalizować „straty” korę należy przybić do drzewa (nie powinno być pustych przestrzeni) za pomocą gwoździ z szeroką główką. Brzoskwinie należy opryskać przed kędzierzawością liści (np. Miedzianem).

Przygotowanie rozsady roślin jednorocznych, dwuletnich i bylin

W marcu można w pomieszczeniu wysiewać na rozsadę nasiona większości roślin jednorocznych. Warto także korzystać ze szklarni, foliowego tunelu oraz inspektu. Siewki, które były wysiane w styczniu, można pikować do pojedynczych donic. Niektóre gatunki, np. nagietki, groszek pachnący, smagliczkę nadmorską, powój trójbarwny, rezedę, gipsówkę, ostróżkę ogrodową oraz aksamitki, wysiewa się bezpośrednio do gruntu (pod koniec miesiąca).

i Autor: Nosyrevy/ Getty Images W marcu wysiewa się do gruntu m.in. nagietki, groszek pachnący, smagliczkę nadmorską

