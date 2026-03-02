Samodzielne przygotowanie naturalnych nawozów do roślin domowych lub ogrodowych nie jest trudne, a bardzo ekologiczne, pożyteczne i bezpieczne. Wiele produktów spożywczych, które znajdziemy w kuchni, a także skórki po owocach i warzywach zawierają wiele mikroelementów i cennych dla roślin składników odżywczych. Przykładem takiego cennego odpadu są łuski cebuli. Można z nich przygotować nawóz przydatny do zasilania roślin, ale także preparat do oprysków na choroby i szkodniki. Jak się do tego zabrać?

Jak zrobić nawóz z łupin cebuli?

Aby w prosty sposób sporządzić płynny nawóz do podlewania roślin, wystarczy zebrać 1-2 garście łupin z kilku cebul. Można wykorzystać łuski cebuli zwyczajnej, czerwonej i dymki.

Zebrane łuski wkładamy do szczelnego naczynia (np. duży słoik), które wyposażone jest w pokrywkę lub inne zamknięcie.

Następnie należy zalać je co najmniej 1 litrem ciepłej wody.

Naczynie zamykamy i odstawiamy w chłodne, zacienione miejsce na około jedną dobę.

Po tym czasie roztwór przecedzamy, przelewamy do konewki lub innego naczynia.

Podlewamy rośliny raz w tygodniu bez rozcieńczenia lub po rozcieńczeniu wodą.

W analogiczny sposób można przyrządzić preparat z większej ilości łusek cebuli z wykorzystaniem większych naczyń (np. 5- czy 10-litrowych).

Jakie rośliny zasilać nawozem z łupin cebuli?

Tak przygotowanym preparatem z łupin cebuli można podlewać zarówno domowe rośliny doniczkowe (np. storczyki), jak i wiele roślin ogrodowych, w tym przede wszystkim warzywa (ogórki i pomidory), a także krzewy i drzewa owocowe (np. porzeczki i agrest).

Pierwsze efekty zauważymy już po kilku tygodniach stosowania takiego nawozu – poprawi się ogólna kondycja roślin, a ich liście będą intensywniej wybarwione.

Łuski z cebuli.

Domowe nawozy naturalne alternatywą dla nawozów sztucznych

Naturalne nawozy lub preparaty do zasilania, a także ochrony roślin są nie tylko korzystniejsze dla naszego zdrowia i środowiska, ale też łatwe i bezpieczne w stosowaniu (nie ma ryzyka przenawożenia roślin!). Przygotowane w domu odżywki są źródłem cennych i łatwo przyswajalnych przez rośliny makro- i mikroelementów, substancji mineralnych oraz witamin. Jest to więc uzupełnienie lub nawet wartościowa i tania alternatywa dla sztucznych nawozów mineralnych kupowanych w sklepach.

Do czego można wykorzystać łupiny z cebuli?

Jednym z prostych sposobów uzyskania naturalnego preparatu, który jednocześnie zasila i chroni rośliny przed chorobami i szkodnikami jest wykorzystanie łusek cebuli. Zwykle uważane za odpad kuchenny łuski cebuli zawierają wiele cennych składników odżywczych, które dzięki odpowiedniej obróbce można spożytkować do zasilania uprawianych roślin.

W składzie łusek znajdziemy między innymi fosfor, żelazo, potas, magnez, miedź, mangan, wapń, selen, bor, a także witaminy z grupy B, witaminę C oraz witaminę E.

Warto dodać, że łuski cebuli nie tylko odżywiają rośliny, ale wykazują właściwości odstraszające groźne szkodniki (np. mszyce czy przędziorki) oraz ograniczające rozwój chorób grzybowych na wielu gatunkach roślin. Dzięki temu, przyrządzony samodzielnie nawóz będzie wszechstronnym wzmocnieniem i ochroną zarówno dla wielu roślin domowych, jak i tych uprawianych na grządkach warzywnych i rabatach ogrodowych.

Z łusek cebuli można przygotować gnojówkę wykorzystywaną potem m.in. jako środek ochrony roślin

Jak zrobić z łusek cebuli opryski na choroby i szkodniki?

Łuski z cebuli można jednocześnie wykorzystać do sporządzania naparu, którym następnie można opryskiwać rośliny w celu ochrony przed szkodnikami (np. przędziorkami) lub chorobami grzybowymi.

Do sporządzenia naparu najlepiej przygotować większą ilość łusek cebuli i gotować je w przynajmniej 2-litrowym garnku przez 20-25 minut.

Po zagotowaniu, ostudzeniu i odcedzeniu naparu, uzyskany preparat można przelać, np. do opryskiwacza i od razu wykonać oprysk ochronny w ogrodzie.

Łuski cebuli wkładamy do naczynia i zalewamy ciepłą wodą

Gnojówka z łupin cebuli - jak zrobić, co można podlewać?

Z łusek cebuli można sporządzić także gnojówkę, która także chroni przed atakiem chorób i szkodników oraz wzmacnia rośliny.

W tym przypadku należy zebrane łuski włożyć do większego naczynia (np. 5-litowego), zalać wodą i odstawić na około tydzień, aby roztwór sfermentował. Powstałą w ten sposób gnojówkę najlepiej stosować po rozcieńczeniu z wodą w proporcji 1:10 (1 litr gnojówki na 10 litrów wody).

Naturalne preparaty z łusek cebuli wzmacniają i chronią wiele roślin użytkowych i ozdobnych przed chorobami - mączniakiem prawdziwym i rzekomym, szarą pleśnią (np. na truskawkach), zgnilizną warzyw kapustnych oraz szkodnikami, np. przędziorkiem na pomidorach.

Ważne Nawóz lub oprysk z łusek cebuli należy stosować regularnie i przynajmniej kilkukrotnie w czasie wzrostu i rozwoju roślin. Na oprysk roślin w ogrodzie, najlepiej wybrać lekko pochmurny dzień (nie stosujemy w upalnie dni).

