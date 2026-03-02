Hortensja pnąca (łac. Hydrangea petiolaris) wyróżnia się spośród innych hortensji tym, że jako jedyna jest pnączem.

Jak rośnie hortensja pnąca?

Hortensja pnąca ma długie, wiotkie, elastyczne pędy, dorastające nawet do 25 m długości. Mogą one wspinać się po pniach drzew, wysokich ogrodzeniach lub murach budynków przy pomocy niewielkich korzeni przybyszowych. Roślina ma liczne, szerokojajowate, błyszczące, intensywnie zielone, ząbkowane na brzegach liście, które jesienią przebarwiają się na żółto.

Wczesnym latem (na przełomie czerwca i lipca) na roślinie pojawiają się przyciągające oryginalnym wyglądem kwiaty - białe i niepozorne, ale zebrane w duże, płaskie baldachy, atrakcyjnie wyglądają się na tle intensywnej zieleni liści. Każdy kwiatostan złożony jest też z okręgu większych, białych kwiatów płonnych oraz mniejszych, znajdujących się w jego środku kwiatów płodnych, co sprawia, że kwiatostany tworzą rodzaj białych, zwiewnych obłoków i wyglądają wyjątkowo atrakcyjnie. Niestety, kwiaty hortensji pnącej nie pojawiają się na młodych egzemplarzach, dlatego czasami trzeba na nie poczekać nawet kilka lat (zwykle 5-6 lat).

Zasady uprawy hortensji pnącej

Hortensja pnąca jest rośliną o jasno określonych wymaganiach, ale łatwą w uprawie, jeśli się je spełni. Potrzebuje półcienistego, osłoniętego miejsca oraz żyznej, próchniczej i stale wilgotnej gleby o lekko kwaśnym odczynie. Należy unikać suszy i podłoża bogatego w wapń, a w zamian roślina oferuje imponującą mrozoodporność, wyróżniającą ją na tle innych hortensji.

Czy hortensja pnąca wymaga przycinania?

Na dobrym stanowisku hortensja pnąca rośnie bardzo silnie, mimo to na ogół nie wymaga cięcia. Jeśli jednak chcemy ograniczyć jej rozmiary, możemy przyciąć jej pędy bez obaw, gdyż roślina zabieg znosi bardzo dobrze.

Cięcie hortensji pnącej - kiedy i jak przycinać pnącze?

Hortensje pnące przycina się tylko wtedy, gdy nadmiernie się rozrosną. Musimy tylko pamiętać, aby cięcie hortensji pnącej przeprowadzić zaraz po zakończeniu kwitnienia, gdyż wykonane wiosną może pozbawić roślinę kwiatów w danym sezonie.

W przypadku starszych roślin możliwe jest także cięcie aż do starego drewna - najlepszym terminem wykonania tego zabiegu jest luty i marzec.

Cięcie młodej hortensji pnącej po posadzeniu

Bezpośrednio po posadzeniu warto przyciąć pędy młodej hortensji pnącej, aby pobudzić ją do intensywniejszego krzewienia się. Wszystkie dostępne pędy należy skrócić ostrym sekatorem o około jedną trzecią ich długości, wykonując cięcie tuż nad zdrowym pąkiem. Taki zabieg sprawi, że roślina od samego początku będzie tworzyła gęstą podstawę z wieloma rozgałęzieniami, zamiast rosnąć w formie jednego, długiego pędu.

Gdzie sadzić hortensję pnącą ogrodzie?

Hortensja pnąca najlepiej czuje się posadzona w pobliżu pnia wysokiego drzewa, porowatej, wysokiej ściany budynku, solidnego muru lub mocnego ogrodzenia. Nie będą dla niej natomiast odpowiednie delikatne podpory ani ażurowe, lekkie pergole, gdyż z względu na duży ciężar pędów, roślina się na nich nie utrzyma.

Hortensji pnącej nie należy też sadzić w pobliżu ścian pokrytych częściowo kruszącym się tynkiem, gdyż z czasem pnącze może się od nich oderwać i odpaść wraz z częścią pokrycia. Dla pnącza nie będą też odpowiednie ściany pokryte świeżym, wapienno-cementowym tynkiem, który posiada właściwości drażniące i może przyczynić się do uszkodzenia delikatnych korzeni czepnych.

Hortensja pnąca może też rosnąć bez podpory, jednak wtedy zmienia swój pokrój i staje się rośliną okrywową lub rozłożystym, oryginalnym krzewem.

