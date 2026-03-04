Gdy dni stają się coraz dłuższe i słońce zaczyna mocniej przygrzewać, coraz chętniej wychodzimy do ogrodu. To znakomity czas, aby zacząć przygotowania do nowego sezonu. Wiosennych prac w ogrodzie jest tak wiele, że warto je sobie ułatwić, posługując się odpowiednim sprzętem.

Sprzątanie wiosenne to nie tylko oczyszczenie otoczenia domu ze śmieci. Warto przy okazji wykonać kilka zabiegów pielęgnacyjnych, dzięki którym rośliny będą lepiej rosły i kwitły w ciągu roku. Nie zaszkodzi również poddać konserwacji inne elementy wyposażenia ogrodu, takie jak nawierzchnie czy meble ogrodowe.

i Autor: PavelRodimov/ Getty Images Wiosenne prace na rabatach skupiają się na porządkowaniu po zimie, pielęgnacji gleby i nowych nasadzeniach

Wiosenne porządki w ogrodzie - jak zadbać o rośliny?

Drzewa w ogrodzie - przytnijmy drzewa liściaste. Usuńmy gałęzie stare, uschnięte i chore oraz uszkodzone przez wiatr. Wytnijmy również te, które się krzyżują i rosną zbyt gęsto. W ten sposób pobudzimy drzewa do wytwarzania młodych, zdrowych pędów i poprawimy kształt ich korony.

Przeczytaj też: Drzewa liściaste do ogrodu - gatunki i rodzaje najpiękniejszych ozdobnych drzew liściastych w ogrodzie

Krzewy w ogrodzie - pod koniec marca stopniowo zdejmujmy zimowe osłony roślin. Prześwietlmy krzewy: wytnijmy pędy stare, suche, uszkodzone i rosnące do środka korony. Dzięki temu do wnętrza dotrze więcej światła i rośliny się zagęszczą. Skróćmy o 3/4 wszystkie pędy krzewów, które kwitną na pędach jednorocznych. Wtedy krzewy wypuszczą dużo młodych pędów, na których jeszcze tego roku pojawią się kwiaty.

Trawniki - gdy stopnieje śnieg i minie groźba mrozu, starannie wygrabmy trawnik. Usuńmy śmieci, patyki, zeszłoroczne liście i suchą trawę. Takie wyczesanie pobudzi źdźbła trawy do wzrostu i napowietrzy darń. Musimy to jednak robić ostrożnie, aby nie odrywać namokniętej darni od podłoża.

Przeczytaj też: Jak przygotować trawnik do nowego sezonu? Zrób to po zimie, a trawnik odwdzięczy się wiosną bujną zielenią!

Rabaty - pod koniec marca, gdy mróz ustąpi na dobre, można odsłonić rośliny. Torf i korę warto po rozgarnięciu pozostawić na rabatach jako ściółkę. Natomiast liście, słomę i gałęzie drzew iglastych przenieśmy na kompostownik. Oczyśćmy byliny z zaschniętych liści, wytnijmy pozostawione na zimę przekwitłe kwiatostany.

i Autor: brebca/ Getty Images Trawnik po zimie warto dokładnie wygrabić

Wiosenne porządki w oczku wodnym

Dno oczka wodnego trzeba oczyścić z gnijących liści, patyków i resztek roślin. Pozostawione przyspieszyłyby rozwój glonów, co znacznie pogarsza warunki życiowe zarówno roślin, jak i zwierząt żyjących w wodzie.

Wiosenne czyszczenie mebli ogrodowych

Meble ogrodowe z tworzywa sztucznego, metalowe i drewniane czyścimy wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Silne zabrudzenia usuwamy strumieniem wody pod ciśnieniem. Meble z wikliny umyjmy miękką szczoteczką i wodą z dodatkiem kwasku cytrynowego. Nie należy używać do tego mydła, bo pozostawia ono biały nalot i wysusza wiklinę.

Przeczytaj też: Jak wyczyścić plastikowe meble ogrodowe? Jak wybielić białe meble ogrodowe? Domowe sposoby

Czyszczenie nawierzchni w ogrodzie

Brud, plamy oleju silnikowego, zielony nalot glonów, mchów i porostów oraz białe wykwity solne – to wszystko może pojawić się z czasem na podjeździe, tarasie i innych kamiennych, ceglanych lub betonowych elementach wystroju ogrodu. Wiosna to dobry czas, aby się ich pozbyć. Do czyszczenia najlepiej użyć szczotki i wody – ewentualnie z dodatkiem łagodnego detergentu. Silne zabrudzenia lepiej usuwać strumieniem wody pod ciśnieniem lub ostatecznie zastosować jeden z wielu dostępnych w sprzedaży preparatów do czyszczenia nawierzchni.

Ważne przy wiosennych porządkach

Nie tnijmy drzew ogrodowych zrzucających liście na zimę później niż do połowy marca. W przeciwnym razie ryzykujemy, że z ran powstałych po usunięciu gałęzi mogą wycieknąć soki, które wiosną zaczynają krążyć w roślinach. A to może je bardzo osłabić. Zabezpieczmy, najlepiej od razu, miejsca cięcia drzew i krzewów. To przyspieszy gojenie się ran i uniemożliwi inwazję chorób wirusowych oraz grzybowych. Nadają się do tego maści ogrodnicze i preparaty zwane sztuczną korą. Zaimpregnujmy oczyszczoną nawierzchnię jak najszybciej. W przeciwnym razie w odsłonięte czyszczeniem pory piaskowców, wapieni i kostki betonowej bardzo szybko wniknie brud. Impregnowana nawierzchnia musi być sucha i nienagrzana. Natłuśćmy po oczyszczeniu meble z drewna surowego – zarówno rodzimego, jak i egzotycznego. Nadają się do tego specjalne oleje – bezbarwne i kolorowe. Natłuszczanie najlepiej powtórzyć dwa-trzy razy w sezonie. Oczyśćmy rynny, jeśli nie zrobiliśmy tego jesienią. Zalegające liście drzew i igliwie zgniją, tworząc trudną do usunięcia warstwę tamującą przepływ wody. Powinni o tym pamiętać szczególnie właściciele zadrzewionych działek. Zadbajmy o nawierzchnie ziemne i żwirowe. Uzupełnijmy powstałe przez zimę koleiny i inne ubytki (materiałem, z którego jest wykonana nawierzchnia), wyrównajmy powierzchnię, a następnie dokładnie ją zwałujmy.

Przeczytaj też: Gdy tak zadbasz o rabaty bylinowe na wiosnę, będą atrakcyjne przez cały sezon! Sprawdź, co trzeba zrobić!

Murator Ogroduje: Wiosenne porządki w ogrodzie - jak przygotować ogród do sezonu? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Murowane starcie Taras – bez dachu czy zadaszony? MUROWANE STARCIE