Kiedy zima zbliża się ku końcowi, w ogrodzie zaczyna się okres intensywnej pracy. Jednym z pierwszych wiosennych prac w ogrodzie, jakie nas wtedy czekają to usuwanie z roślin zimowego okrycia. Nie jest to jednak zajęcie proste, gdyż wiosenna aura lubi płatać niespodzianki i ustalenie optymalnego terminu prac jest dosyć trudne.

Czy zbyt wczesne zdejmowanie zimowego okrycia jest niebezpieczne dla roślin?

Zbyt wczesne usunięcie zimowych osłon, może doprowadzić do uszkodzenia roślin wiosennymi przymrozkami, a zbyt długie pozostawianie ich na rabatach, może doprowadzić do wystąpienia chorób grzybowych i przyczynić się do deformacji pędów. Dlatego zanim zdejmiemy z roślin zimowe osłony, musimy bardzo uważnie obserwować zmiany w pogodzie oraz śledzić tempo rozwoju przyrody.

Kiedy należy zdjąć zimowe osłony z roślin?

Niemożliwe jest precyzyjne określenie dokładnej daty zdejmowania zimowych okryć z roślin. Przyjmuje się, że zimowe okrycia zdejmujemy z roślin na przełomie marca i kwietnia. Kiedy jednak zima się przedłuża i jest mroźna oraz bezśnieżna, powinniśmy wstrzymać się z pracami do końca kwietnia, a w przypadku roślin szczególnie wrażliwych nawet do początków maja. Termin zdejmowania osłon trzeba zawsze dostosować do panującej na zewnątrz pogody.

W pierwszej kolejności odsłaniamy gatunki mniej wrażliwe na niskie temperatury (np. wrzośce, pnącza, magnolie) oraz zdejmujemy osłony grubsze (np. maty słomiane, zimową włókninę), a dopiero później usuwamy lżejsze okrycia (np. liście, korę) i rozgarniamy kopczyki ziemi i kompostu. Musimy to jednak robić stopniowo, aby nie narazić roślin na zbyt duży szok termiczny i nie uszkodzić delikatnych pąków. Na początek odwijamy kolejne warstwy agrowłókniny i luzujemy słomiane okrycia, nie zdejmując ich całkiem.

W pierwszej połowie kwietnia przystępujemy do usuwania okrycia z roślin umiarkowanie odpornych na niskie temperatury, np. różaneczników i azalii, a w połowie i pod koniec miesiąca zdejmujemy je z róż i innych gatunków wrażliwych na przymrozki (m.in. ketmii syryjskiej, hortensji ogrodowej).

Po zdjęciu osłon sprawdzaj prognozy pogody i reaguj!

Po usunięciu z roślin zimowej ochrony, musimy jednak nadal monitorować zmiany pogodowe i przed zapowiadanymi przymrozkami ponownie osłonić włókniną gatunki wrażliwe na zimno, gdyż nawet jedna, mroźna noc może zniszczyć kwiaty różaneczników i hortensji, które w danym sezonie już nie zakwitną.

Wczesną wiosną warto też pamiętać o cieniowaniu roślin w dni słoneczne, co zapobiega ich nadmiernemu wysychaniu.

