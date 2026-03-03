Ślimaki mogą bardzo szybko spowodować duże spustoszenia na ogrodowych rabatach czy grządkach w warzywniku. Upodobały sobie szczególnie młode liście i pędy. Nic więc dziwnego, że gdy pojawią się w ogrodzie, chcemy jak najszybciej się ich pozbyć. Wiele osób sięga po gotowe preparaty ślimakobójcze. Czy jednak stosowanie takich trutek jest bezpieczne dla innych zwierząt i ludzi? Może lepiej wykorzystać inne metody, aby „wyprosić” ślimaki z ogrodu?

Dlaczego chcemy pozbyć się ślimaków z ogrodu – co złego robią ślimaki?

Ślimaki, zwłaszcza te nagie, mogą wyrządzić spore szkody w ogrodzie. Żerują głównie nocą oraz w wilgotne, pochmurne dni, zarówno na roślinach ozdobnych, jak i warzywnych. Szczególnie upodobały sobie młode, delikatne liście i pędy, np. liście sałaty, kapusty, truskawek, funkii. Łatwo można zauważyć charakterystyczne, nieregularne dziury w liściach, podgryzione łodygi, zniszczone siewki oraz błyszczące ślady śluzu na ziemi i roślinach. Ślimaki, żerując na roślinach, poważnie je osłabiają, przez co stają się one łatwym celem dla chorób i innych szkodników. Przy dużej inwazji mogą zniszczyć całe uprawy.

Pamiętajmy, że ślimaki pełnią także pożyteczną rolę w ekosystemie, przyczyniając się do rozkładu materii organicznej i wzbogacania gleby. Niektóre gatunki ślimaków są ważnym źródłem pokarmu dla ptaków, jeży i innych zwierząt, wspierając bioróżnorodność w ogrodzie.

Dlaczego stosuje się trutki na ślimaki?

Trutki na ślimaki stosuje się po to, aby chronić rośliny w ogrodach przed ślimakami. To preparaty łatwe w użyciu i szybko działające. Wystarczy rozsypać niebieskie granulki w ogrodzie, a ślimaki, zwabione zapachem, zjadają je i giną. Takie rozwiązanie wydaje się więc wygodnym rozwiązaniem i kuszącą alternatywą wobec żmudnego ręcznego zbierania ślimaków czy budowania barier ochronnych. Wystarczy bowiem jedna aplikacja, by zauważyć spadek liczby ślimaków. Jednak za tą wygodą kryją się poważne zagrożenia.

Co zawierają środki ślimakobójcze?

Stosowane środki ślimakobójcze zawierają najczęściej metaldehyd lub związki żelaza (fosforan żelaza (III), pirofosforan żelaza). Preparaty mogą mieć postać niebieskich granulek. Warto jednak przed zakupem sprawdzić skład na etykiecie, ponieważ te zawierające metaldehyd stanowią śmiertelne zagrożenie także dla jeży, żab, ptaków czy zwierząt domowych. Oprócz substancji czynnej, trutki zawierają również atraktanty, które mają zwabić ślimaki, oraz substancje, które nadają granulkom odpowiednią formę i trwałość.

Jak działa na ślimaki metaldehyd?

Metaldehyd to silnie toksyczny związek chemiczny. Ślimaki po spożyciu trutki z metaldehydem wytwarzają nadmierne ilości śluzu, co prowadzi do szybkiego odwodnienia ciała, drętwienia i ostatecznie śmierci. Zatrute ślimaki często nie są w stanie dopełznąć do swoich kryjówek i pozostają na grządkach, rabatach czy ścieżkach. I wtedy stają się łatwym łupem np. dla jeży lub ptaków.

Trutki z metaldehydem są groźne dla zwierząt żyjących i odwiedzających ogród

Niestety, metaldehyd jest toksyczny nie tylko dla ślimaków. Stanowi śmiertelne zagrożenie dla zwierząt domowych, zwłaszcza psów i kotów, które mogą przypadkowo zjeść niebieskie granulki. Trucizna szkodzi także żyjącym i odwiedzającym ogród jeżom, ptakom, ropuchom, żabom czy innym pożytecznym zwierzętom, które zjedzą zatrute ślimaki lub sam preparat. Szczególnie zagrożone są jeże, które naturalnie żywią się ślimakami. W efekcie paradoksalnie eliminujemy naturalnych sprzymierzeńców w walce ze ślimakami, pogłębiając problem w kolejnych sezonach.

Preparaty z metaldehydem mogą zostać rozpuszczone przez deszcz i przeniknąć do gleby oraz wód gruntowych, zanieczyszczając ekosystem i niszcząc jego bioróżnorodność.

Czy trutki na ślimaki mogą być niebezpieczne dla ludzi?

Choć trutki na ślimaki są przeznaczone do zwalczania szkodników, mogą być niebezpieczne dla ludzi, zwłaszcza dla dzieci, które mogą przypadkowo zjeść niebieskie granulki. Spożycie nawet niewielkiej ilości granulatu może powodować nudności, wymioty, bóle brzucha, a w ciężkich przypadkach nawet uszkodzenie wątroby i nerek. Dlatego ważne jest, aby przechowywać trutki na ślimaki w miejscach niedostępnych dla dzieci oraz zachować szczególną ostrożność podczas ich stosowania.

Dodatkowo substancje chemiczne mogą pozostawać na powierzchni gleby i roślin, co budzi wątpliwości w przypadku upraw warzyw i owoców spożywanych na surowo.

Co stosować zamiast trutek z metaldehydem, gdy chcemy pozbyć się ślimaków z ogrodu?

Zamiast stosowania trutek z metaldehydem, sięgnij po bezpieczniejsze, ekologiczne alternatywy, które pomogą w ochronie roślin przed żerowaniem ślimaków.

Oto kilka sprawdzonych i skutecznych metod:

1. Ręczne zbieranie ślimaków - najprostsza i najbardziej ekologiczna metoda, choć czasochłonna. Należy regularnie przeglądać ogród, zwłaszcza wieczorem i po deszczu, i zbierać ślimaki do pojemników.

2. Pułapki na ślimaki - gotowe lub wykonane samodzielnie (np. z plastikowych butelek) zagłębia się w ziemi i wypełnia piwem, którego zapach zwabi ślimaki. Pułapkę należy regularnie opróżniać.

3. Bariery mechaniczne - ślimaki nie lubią ostrych i suchych powierzchni. Wokół roślin można rozsypać: gruboziarnisty piasek, trociny, popiół drzewny (należy uzupełniać po deszczu), pokruszone skorupki jaj, ziemię okrzemkową. W sprzedaży dostępne są także specjalne opaski miedziane – kontakt z miedzią wywołuje u ślimaka nieprzyjemną reakcję.

4. Rośliny odstraszające ślimaki – warto w ogrodzie posadzić rośliny, których ślimaki nie lubią, np. lawendę, tymianek, szałwię, czosnek, cebulę, nagietki.

5. Naturalni wrogowie ślimaków – warto zachęcać do zamieszkania w ogrodzie żywiących się ślimakami jeży, ptaków, żab i ropuch. Można zbudować w ogrodzie domki dla jeży, zawiesić na drzewach budki lęgowe, założyć oczko wodne czy choć zamontować poidełka.

6. Ograniczenie wilgoci - ślimaki uwielbiają wilgotne i zacienione miejsca. Warto więc podlewać ogród rano zamiast wieczorem, usuwać deski, kamienie i inne kryjówki, przerzedzać zbyt gęste nasadzenia.

Więcej o skutecznych metodach pozbycia się ślimaków z ogrodu przeczytasz w artykule: Jak odstraszyć ślimaki z ogrodu? Wypróbuj domowe metody na ślimaki