Gdy roślina doniczkowa jest duża (ma ponad 1 m wysokości), przesadzanie jej do coraz większych pojemników staje się zbyt kłopotliwe. W takich wypadkach łatwiej jest zastąpić wierzchnią starą i wyjałowioną warstwę podłoża świeżym i żyznym, z którego roślina przez pewien czas będzie mogła czerpać niezbędne do zdrowego wzrostu składniki pokarmowe.

Dlaczego rośliny doniczkowe potrzebują świeżego podłoża?

Ziemia w doniczce z każdym podlewaniem traci swoją pierwotną, porowatą strukturę. Staje się zbita i twarda, co ogranicza dostęp tlenu do korzeni i sprzyja ich gniciu. Dodatkowo w starym podłożu gromadzą się szkodliwe złogi soli mineralnych pochodzące z wody i nawozów, które mogą "poparzyć" delikatne korzenie i zablokować pobieranie pokarmu.

Dlatego regularna wymiana podłoża to nie kaprys, a konieczność. Dzięki świeżej, bogatej w składniki ziemi roślina otrzymuje dawkę energii do wzrostu, co przekłada się na jej zdrowy wygląd, bujne liście i obfite kwitnienie.

Jak wymienić wierzchnią warstwę podłoża w doniczce?

Najpierw podlewamy roślinę, a następnie ostrożnie usuwamy górną warstwę ziemi (grubości kilku cm), aby nie uszkodzić korzeni.

Ziemię najwygodniej jest zdjąć niewielką łopatką lub łyżką.

Dobrze jest najpierw wzruszyć tę zbitą i zwartą warstwę patyczkiem.

Dosypujemy świeże podłoże do pełna (zostawiając ok 1 cm od górnej krawędzi donicy), dbając o to, aby wszystkie korzenie zostały zakryte.

Następnie ubijamy je dokładnie wokół rośliny.

Przez dwa-trzy dni pozostawiamy ją w zacienionym miejscu bez podlewania.

W razie potrzeby zraszamy obficie jej liście z odległości około 15 cm.

