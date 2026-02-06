Wymiana ziemi w doniczce zamiast przesadzania starszych roślin doniczkowych

Magdalena Niezabitowska-Krogulec
2026-02-06 13:59

Nie każdą roślinę trzeba przesadzać co roku. W przypadku dużych, dojrzałych okazów istnieje sprytniejsze rozwiązanie, które polega na wymianie wierzchniej warstwy podłoża, by dostarczyć roślinie niezbędnych składników odżywczych bez naruszania jej korzeni. Nasz poradnik zdjęciowy pokaże, jak łatwo i bezpiecznie wykonać ten zabieg.

Wymiana ziemi w doniczce

i

Autor: Clementa Moreno/ Getty Images W przypadku dużych roślin zamiast je przesadzać wymieniamy wierzchnią starą i wyjałowioną warstwę podłoża świeżym i żyznym

Gdy roślina doniczkowa jest duża (ma ponad 1 m wysokości), przesadzanie jej do coraz większych pojemników staje się zbyt kłopotliwe. W takich wypadkach łatwiej jest zastąpić wierzchnią starą i wyjałowioną warstwę podłoża świeżym i żyznym, z którego roślina przez pewien czas będzie mogła czerpać niezbędne do zdrowego wzrostu składniki pokarmowe.

Dlaczego rośliny doniczkowe potrzebują świeżego podłoża?

Ziemia w doniczce z każdym podlewaniem traci swoją pierwotną, porowatą strukturę. Staje się zbita i twarda, co ogranicza dostęp tlenu do korzeni i sprzyja ich gniciu. Dodatkowo w starym podłożu gromadzą się szkodliwe złogi soli mineralnych pochodzące z wody i nawozów, które mogą "poparzyć" delikatne korzenie i zablokować pobieranie pokarmu.

Dlatego regularna wymiana podłoża to nie kaprys, a konieczność. Dzięki świeżej, bogatej w składniki ziemi roślina otrzymuje dawkę energii do wzrostu, co przekłada się na jej zdrowy wygląd, bujne liście i obfite kwitnienie.

Przeczytaj też: Przesadzanie roślin doniczkowych od A do Z. Kompletny poradnik: kiedy i jak przesadzać domowe kwiaty doniczkowe

Jak wymienić wierzchnią warstwę podłoża w doniczce?

  • Najpierw podlewamy roślinę, a następnie ostrożnie usuwamy górną warstwę ziemi (grubości kilku cm), aby nie uszkodzić korzeni.
  • Ziemię najwygodniej jest zdjąć niewielką łopatką lub łyżką.
  • Dobrze jest najpierw wzruszyć tę zbitą i zwartą warstwę patyczkiem.
  • Dosypujemy świeże podłoże do pełna (zostawiając ok 1 cm od górnej krawędzi donicy), dbając o to, aby wszystkie korzenie zostały zakryte.
  • Następnie ubijamy je dokładnie wokół rośliny.
  • Przez dwa-trzy dni pozostawiamy ją w zacienionym miejscu bez podlewania.
  • W razie potrzeby zraszamy obficie jej liście z odległości około 15 cm.

Galeria zdjęć: Wymiana ziemi w doniczce zamiast przesadzania krok po kroku

Wymiana ziemi w doniczce zamiast przesadzania
Galeria zdjęć 13
Jak dobrze znasz domowe rośliny doniczkowe?
Pytanie 1 z 10
Co to za roślina?
Difenbachia
Prawidłowe przesadzanie roślin doniczkowych
Murator Google News
Murowane starcie
Taras – bez dachu czy zadaszony? MUROWANE STARCIE
Murowane starcie
Mediateka.pl
Rośliny doniczkowe