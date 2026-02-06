Spis treści
Gdy roślina doniczkowa jest duża (ma ponad 1 m wysokości), przesadzanie jej do coraz większych pojemników staje się zbyt kłopotliwe. W takich wypadkach łatwiej jest zastąpić wierzchnią starą i wyjałowioną warstwę podłoża świeżym i żyznym, z którego roślina przez pewien czas będzie mogła czerpać niezbędne do zdrowego wzrostu składniki pokarmowe.
Dlaczego rośliny doniczkowe potrzebują świeżego podłoża?
Ziemia w doniczce z każdym podlewaniem traci swoją pierwotną, porowatą strukturę. Staje się zbita i twarda, co ogranicza dostęp tlenu do korzeni i sprzyja ich gniciu. Dodatkowo w starym podłożu gromadzą się szkodliwe złogi soli mineralnych pochodzące z wody i nawozów, które mogą "poparzyć" delikatne korzenie i zablokować pobieranie pokarmu.
Dlatego regularna wymiana podłoża to nie kaprys, a konieczność. Dzięki świeżej, bogatej w składniki ziemi roślina otrzymuje dawkę energii do wzrostu, co przekłada się na jej zdrowy wygląd, bujne liście i obfite kwitnienie.
Jak wymienić wierzchnią warstwę podłoża w doniczce?
- Najpierw podlewamy roślinę, a następnie ostrożnie usuwamy górną warstwę ziemi (grubości kilku cm), aby nie uszkodzić korzeni.
- Ziemię najwygodniej jest zdjąć niewielką łopatką lub łyżką.
- Dobrze jest najpierw wzruszyć tę zbitą i zwartą warstwę patyczkiem.
- Dosypujemy świeże podłoże do pełna (zostawiając ok 1 cm od górnej krawędzi donicy), dbając o to, aby wszystkie korzenie zostały zakryte.
- Następnie ubijamy je dokładnie wokół rośliny.
- Przez dwa-trzy dni pozostawiamy ją w zacienionym miejscu bez podlewania.
- W razie potrzeby zraszamy obficie jej liście z odległości około 15 cm.