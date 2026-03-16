Rozpoczęcie prac wiosną w ogrodzie warzywnym zależy od pogody i wilgotności gleby (ziemia nie powinna lepić się do narzędzi).

Wiosna w ogrodzie warzywnym - przygotowanie grządek

Ziemię pozostawioną przed zimą w tzw. ostrej skibie, należy wzruszyć i zagrabić, dokładnie wyrównując jej powierzchnię. Po wyrównaniu należy wyznaczyć grządki na poszczególne warzywa, zgodnie z wcześniej przygotowanym planem. Dobrym rozwiązaniem jest grupowanie warzyw o podobnych wymaganiach glebowych i wodnych na jednej grządce. Warto również pamiętać o zmianowaniu.

Najlepiej, gdy grządki mają około 1,2 m szerokości – wtedy łatwo będzie przeprowadzać zabiegi pielęgnacyjne. Do każdej grządki musi być łatwy dostęp z obu stron. Między grządkami wyznacza się ścieżki szerokości około 30 cm. Ziemię na ścieżkach należy lekko udeptać. Długość grządki zależy od gatunku warzywa, jaki na niej będzie rósł oraz od wielkości warzywnika.

Wiosną ziemię na grządkach można nawieźć dobrze przekompostowanym obornikiem albo dobrze rozłożonym kompostem.

Wiosna w ogrodzie warzywnym - siew nasion na grządkach

Przed siewem nasion trzeba wyznaczyć rzędy (odległości między rzędami zależą od gatunku warzywa) - najlepiej zrobić to za pomocą sznurka przywiązanego do dwóch kołków, które wbija się po obu końcach grządki. Wzdłuż rozciągniętego sznurka wyznacza się rowek, w który potem wysiewa nasiona. Głębokość siewu zależy od gatunku warzywa. Wysiane nasiona przysypuje się lekko ziemią i lekko ją ugniata.

Wysiewać nasiona w ogródku warzywnym można dopiero wtedy, gdy minie niebezpieczeństwo mrozów, a ziemia będzie dostatecznie nagrzana. Najczęściej ma to miejsce już pod koniec marca. W tym czasie można siać nasiona warzyw, które kiełkują w niskiej temperaturze i są odporne na chłody po wzejściu. Do takich warzyw należą: groch, cebula, koper, bób, szpinak, marchew, pietruszka, rzodkiewka, sałata.

W drugiej połowie marca można sadzić warzywa cebulowe: cebulę dymkę, cebulę szalotkę i czosnek. Pod koniec marca można sadzić rozsadę sałaty i warzyw kapustnych: kalafiora, kapusty i kalarepy.

