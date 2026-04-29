Bogdan Królik - twórca tulipanowego imperium w Wielkopolsce

Już z daleka, jadąc w stronę Chrzypska Wielkiego (Wielkopolska), widać rozpościerające się po horyzont kolorowe pola pełne kwiatów. To właśnie tutaj swoje gospodarstwo prowadzi Bogdan Królik, który od lat zajmuje się uprawą setek odmian tulipanów. Jego plantacja stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w regionie, przyciągając miłośników kwiatów i fotografii, którzy chcą na własne oczy zobaczyć spektakl barw tworzony przez naturę i ludzką pasję.

Właściciel jest dziś największym w regionie producentem cebul, bulw i kłączy kwiatowych. Oferowany materiał nasadzeniowy trafia zarówno do gospodarstw ogrodniczych zajmujących się pędzeniem kwiatów cebulowych, jak i do hurtowni, centrów oraz sklepów ogrodniczych, a także do działkowców i kolekcjonerów.

W asortymencie znajduje się ponad 500 gatunków i odmian, w tym liczne nowości sprowadzane z Holandii.

W gospodarstwie, pod czujnym okiem Bogdana Królika, pracuje ponad setka osób - odpowiedzialna nie tylko za doglądanie i pielęgnację roślin, ale także m.in. pakowanie, przygotowywanie wysyłek czy księgowość.

i Autor: Monika Zaganiaczyk Bogdan Królik z pracownicami

Setki odmian tulipanów, a wśród nich watykański rarytas

Bogdan Królik uprawia na powierzchni ponad 15 hektarów ponad 500 odmian przeróżnych tulipanów. Te imponują nie tylko fascynującą paletą barw, ale także wyglądem kwiatów. Na polach w Chrzypsku Wielkim rośnie między innymi grupa "elitarnych" tulipanów, które otrzymały nazwy na cześć znanych osób. Są wśród nich na przykład: Mikołaj Kopernik, Irena Sendler, pary prezydenckie czy polscy premierzy. Jest też prawdziwa tulipanowa perła, czyli odmiana Jan Paweł II.

Tulipan Jana Pawła II to najważniejsza z naszych elitarnych odmian. Nasza firma ma kawałek swojej ziemi w ogrodach watykańskich i już dwukrotnie skorzystaliśmy z zaproszeń samego Papieża i mieliśmy z małżonką okazję osobiście sadzić w ogrodach papieskich tulipany imienia naszego rodaka Jana Pawła II

- mówi z dumą Bogdan Królik.

i Autor: Monika Zaganiaczyk Tulipan Jana Pawła II na plantacji w Chrzypsku Wielkim

Jak powstają nowe odmiany tulipanów?

Szef gospodarstwa wyjaśnił nam, że powstawanie nowych odmian jest procesem bardzo złożonym i czasochłonnym. Trwa 15, a nawet więcej lat. Firma w Chrzypsku Wielkim nie zajmuje się krzyżowaniem tulipanów - robią to hodowcy z Holandii, a Bogdan Królik kupuje od nich licencje i je reprodukuje (rozmnaża z małych ilości do ilości handlowych).

To także jest bardzo złożony proces, bo Polska ma inne warunki klimatyczne niż Holandia. Jak widzimy, choćby ten rok, jest rokiem wyjątkowym, bardzo suchym. Więc te tulipany już na samym starcie potrzebują znacznie więcej wody niż w poprzednich latach. Wegetacja jest spóźniona dwa tygodnie, ale nie narzekamy, ponieważ właśnie teraz, na same nasze święto tulipany osiągną apogeum kwitnienia

- wyjaśnia pan Bogdan.

Międzynarodowe Targi Tulipanów w Chrzypsku Wielkim

Tradycja w gospodarstwie Bogdana Królika jest coroczna impreza - Międzynarodowe Targi Tulipanów - która w tym roku odbędzie się już po raz 16. Przechadzka wśród barwnych pól to doświadczenie, którego nie da się oddać słowami. A to dopiero początek. Podczas targów, które odbędą się 1,2 i 3 maja nie zabraknie okazji do kupienia cebulek tulipanów i innych roślin, oglądanie niesamowitych pokazów florystycznych i uczestniczenia w rodzinnym pikniku z koncertami na żywo.

Na liście atrakcji pojawił się także Puchar Polski Strongman, a także... chrzest nowej odmiany tulipana! Możemy już zdradzić, że tegoroczna "perełka" będzie nosiła imię polskiego olimpijczyka Roberta Korzeniowskiego. Choć nie możemy jeszcze pokazać, jak będzie wyglądała, zaufajcie nam na słowo, że jest zjawiskowa! Aby ją zobaczyć, warto zaplanować majówkę w Chrzypsku Wielkim.

Porada Bodgana Królika - jak uprawiać tulipany?

Czy uprawa tej pięknej, wiosennej rośliny cebulowej jest trudna? Pan Bogdan ma kilka wskazówek dla każdego, kto chciałby je mieć w swoim przydomowym ogródku.

Aby móc wiosną cieszyć się widokiem pięknych tulipanów, trzeba o nich pomyśleć już rok wcześniej. Bo termin agrotechniczny sadzenia cebul tulipanów przypada na październik, gdy ziemia ochłodzi się do temperatury 9 stopni Celsjusza. Zbyt wczesne sadzenie powoduje, że mogą rozwijać się choroby grzybowe, natomiast zbyt późno może skutkować tym, że tulipan się nie ukorzeni. Aby cebula dobrze przezimowała w gruncie, potrzebuje około 14 dni bez przymrozków. Ważnym elementem jest dobór cebul. Przy sadzeniu zwracajmy uwagę, by były one zdrowe, nie miały patogenów, grzybów czy objawów chorobowych, bo od tego zależy jakość kwiata. Kolejna istotna kwestia, to by zaprawić tę cebulę na około 30 minut w środkach grzybobójczych, co będzie dla niej zabezpieczeniem przed patogenami znajdującymi się w glebie. Jeśli czeka nas sroga zima, warto przykryć tulipany słomą lub inną okrywą, co zabezpieczy roślinę przed przemarznięciem. Generalnie tulipan nie jest rośliną bardzo wymagającą, to kwiat wręcz idealny dla każdego Polaka

- podsumowuje właściciel plantacji.

Murator Ogroduje #2: Najpiękniejsze odmiany tulipanów

