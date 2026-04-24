Jak wygląda ubiorek wiecznie zielony?

Choć wydaje się być podobny do innych, zielnych roślin rabatowych, ubiorek wiecznie zielony (Iberis sempervirens) jest krzewinką, czyli niskim, płożącym lub pokładającym się na ziemi krzewem, dorastającym do wysokości około 30 cm. Pędy ubiorka często rozrastają się w kobierce o średnicy nawet do około 1 m.

Jednym z walorów ozdobnych ubiorka są skórzaste, ciemnozielone i równowąskie liście, które nie opadają na zimę i mają około 5 cm długości. Jednak główną ozdobą ubiorka są białe, asymetrycznie zbudowane kwiaty (dwa zewnętrzne płatki są dłuższe od pozostałych), zebrane w charakterystyczne baldachowate grona. Ubiorki zwykle kwitną w maju i czerwcu, a czasem powtarzają kwitnienie jesienią.

Jakie wymagania ma ubiorek wiecznie zielony?

Stanowisko dla ubiorka. Ubiorek najlepiej rośnie w miejscu nasłonecznionym i tam też najlepiej kwitnie. Można uprawiać go także w półcieniu, ale może kwitnąć nieco słabiej.

Podłoże dla ubiorka. Optymalne dla ubiorka jest żyzne, przepuszczalne (piaszczysto-gliniaste) podłoże o odczynie lekko kwaśnym. Nie znosi gleb zbyt wilgotnych lub podmokłych i dobrze radzi sobie z okresowymi suszami. Aby poprawić drenaż, można w czasie sadzenia na spód przygotowanego dołka wsypać co najmniej kilkucentymetrową warstwę żwiru lub pomieszać go z ziemią ogrodową.

Mrozoodporność ubiorka. Ubiorek dobrze znosi zimowe chłody, jednak w mroźne i bezśnieżne zimy lepiej okryć rośliny liśćmi, warstwą słomy lub stroiszu.

Ubiorek wiecznie zielony - uprawa i pielęgnacja

Najlepiej posadzić w ogrodzie rośliny zakupione w doniczkach, dobrze ukorzenione. Sadzimy je w ogrodzie na takiej samej głębokości, na jakiej rosły w doniczce. Aby kwitnienie ubiorka było obfite, każdej wiosny warto zasilać ubiorka nawozami przeznaczonymi do roślin kwitnących, np. wieloskładnikowymi mieszankami mineralnymi rozpuszczalnymi w wodzie lub granulowanymi, które trzeba wymieszać z wierzchnią warstwą podłoża.

Po przekwitnięciu kwiatów (w lecie) warto przyciąć pędy ubiorka o około 1/3 długości, dzięki czemu roślina ładnie się zgęści i zachowa swój poduchowaty pokrój. W przypadku starszych okazów, wymagających odmłodzenia i pobudzenia do wypuszczania młodych pędów, przycinamy rośliny mocniej - około 10 cm nad ziemią.

Rozmnażanie ubiorka wiecznie zielonego

Bardzo często długie, pokładające się na ziemi pędy ubiorka z czasem same się ukorzeniają. Aby uzyskać nową roślinę, wystarczy odciąć ukorzeniony fragment pędu i posadzić go w nowym miejscu lub w doniczce.

Innym, nieskomplikowanym sposobem uzyskania nowych roślin jest podział bryły korzeniowej. Najlepiej zrobić to jesienią i polega to na wykopaniu całej rośliny i delikatnego podzieleniu jej na mniejsze ukorzenione kępy, które można następnie posadzić, jako nowe sadzonki ubiorka.

Ciekawe odmiany ubiorka wiecznie zielonego

Najbardziej poszukiwane i popularne są odmiany ubiorka obficie kwitnące o zwartym pokroju, ale także o ciekawych, oryginalnych barwach liści lub kwiatów albo ciekawym pokroju. Warte polecenia są między innymi:

‘Schneeflocke’ – odmiana o szerokim, rozłożystym pokroju i wysokości około 25 cm

– odmiana o szerokim, rozłożystym pokroju i wysokości około 25 cm ‘Findel’ – dorasta do wysokości ponad 20 cm; silnie rośnie i obficie kwitnie

– dorasta do wysokości ponad 20 cm; silnie rośnie i obficie kwitnie ‘Appen-Etz’ – ma zwarty pokrój; kwitnie wcześnie i osiąga jedynie 15 cm

– ma zwarty pokrój; kwitnie wcześnie i osiąga jedynie 15 cm ‘Snow Cone’ – nisko i szeroko się rozrastająca i o dużych kwiatach

– nisko i szeroko się rozrastająca i o dużych kwiatach ‘Garrexiana’ – niska – dorasta do wysokości 15 cm i tworząca ładny kulisty pokrój

– niska – dorasta do wysokości 15 cm i tworząca ładny kulisty pokrój ‘Golden Candy’ – dorasta do 25 cm wysokości, ma ciekawe i jasnozielono-żółte liście

– dorasta do 25 cm wysokości, ma ciekawe i jasnozielono-żółte liście ‘Pink Ice’ – mieszańcowa odmiana o wysokości do 20 cm i dużych, różowych kwiatach

Ubiorek wiecznie zielony - zastosowanie w ogrodzie

Trudno wyobrazić sobie ogród skalny bez ubiorka wiecznie zielonego i właśnie w tego typu założeniach najczęściej znajduje zastosowanie. Ponadto, zwykle sadzony jest przy różnego rodzaju murkach, ścieżkach lub schodach, a także jako obwódka rabat.

Bardzo dobrze sprawdza się także jako roślina okrywowa – do wypełniania pustych przestrzeni na ogrodowych rabatach. Dzięki zwisającym, gęstym i kwitnącym pędom ubiorki często są także używane jako wiszące rośliny pojemnikowe na słonecznych balkonach lub tarasach.

Murator Ogroduje: Rośliny odporne na suszę w ogrodzie