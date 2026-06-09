Byliny długo kwitnące

Wybierając rośliny do posadzenia w ogrodzie, warto wziąć pod uwagę ich atrakcyjność w długim okresie – najlepiej od wiosny do jesieni. Należy unikać sytuacji, gdy na ogrodowej rabacie czy skalniaku tworzy się dużo pustych miejsc, powstałych po przekwitnięciu i zamieraniu roślin. Dlatego cenne są gatunki odznaczające się długim okresem kwitnienia.

Byliny o długim okresie kwitnienia eliminują problem dodatkowych nasadzeń (np. późną wiosną lub pod koniec lata). Dzięki nim ogród jest dekoracyjny niemal przez cały sezon. W wielu przypadkach są to jednocześnie rośliny łatwe w uprawie. Jakie byliny charakteryzują się długim i obfitym kwitnieniem?

Kocimiętka Fassena

Kocimiętka Fassena (Nepeta x faassenii) – to bylina o płożących pędach, tworząca kępy. Osiąga 25–35 cm wysokości. Ozdobą rośliny są białe, fioletowe lub niebieskie kwiaty zebrane w nibyokółki. Kwitnie najczęściej od czerwca do września. Nadaje się do tworzenia rabat, dekoracji skalniaków i okrywania mniejszych powierzchni. Można uprawiać ją w pojemnikach.

i Autor: Getty Images Kocimiętka Faassena

Mydlnica bazyliowata

Mydlnica bazyliowata (Saponaria ocymoides) – bylina o pokładających się pędach, tworzących luźne kobierce. Osiąga 10–20 cm wysokości. Kwitnie od maja do września. Kwiaty są drobne, pięciopłatkowe, o barwie różowej. Roślinę wykorzystuje się do ozdoby ogrodów skalnych, obsadzania obrzeży rabat i szczelin pomiędzy kamieniami.

i Autor: Alex Manders/ Getty Images Mydlnica bazyliowata

Ostróżka ogrodowa

Ostróżka ogrodowa (Delphinium cultorum) – to wysoka roślina, osiągająca nawet do 2 m wysokości. Ma prosty, wyniosły pokrój. Kwiaty są białe, fioletowe lub niebieskie. Tworzą długie, gęste grona. Kwitnie od czerwca do końca września. Ostróżkę wykorzystuje się do tworzenia wysokich rabat, dekoracji ogrodzeń, ścian i murów.

i Autor: Getty Images Ostróżka ogrodowa

Szałwia omszona

Szałwia omszona (Salvia nemorosa) – roślina osiąga 40–70 cm wysokości. Ma kępiasty pokrój. Kwiaty są grzbieciste, o fioletowej lub niebieskiej barwie, tworzą długie kwiatostany. Szałwia kwitnie od czerwca do września. To roślina miododajna. W ogrodzie można wykorzystać ją do tworzenia rabat i dzikich zakątków.

i Autor: Getty Images

Bodziszek wielkopłatkowy

Bodziszek wielkopłatkowy (Geranium platypetalum) – roślina tworzy krzaczaste kępy. Osiąga 40–60 cm wysokości. Kwiaty są pięciopłatkowe. Mają fioletową lub niebieską barwę z widocznym ciemniejszym unerwieniem. Kwitnie od czerwca do końca sierpnia. To dobra roślina do tworzenia rabat i obsadzania obrzeży drzew.

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i Autor: Wirestock/ Getty Images Bodziszek wielkopłatkowy

Jeżówka purpurowa

Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea) jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych bylin w ogrodzie. Jej kwiaty mają charakterystyczny, kolczasty środek i opadające płatki. Od połowy lata aż do jesieni przyciąga roje motyli, dodając rabatom koloru i dynamiki. Jest przy tym niezwykle łatwa w uprawie, odporna na suszę i ceniona w ziołolecznictwie jako naturalny stymulator odporności.

i Autor: Chiyacat/ Getty Images Jeżówka purpurowa

Te byliny też kwitną do późnej jesieni

Oprócz wymienionych wyżej do bylin długokwitnących należą także:

posłonek ogrodowy

liliowiec ogrodowy

ubiorek wiecznie zielony

trytoma groniasta

liatra kłosowa

tojeść kropkowana

niezapominajka błotna.

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