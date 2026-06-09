Byliny długo kwitnące. Te efektowne rośliny zdobią ogród aż do jesieni

Michał Mazik
Michał Mazik
2026-06-09 16:29

Byliny długo kwitnące sprawiają, że ogród jest pięknie udekorowany niemal przez cały sezon. Poznaj byliny, które sprawią, że ogród będzie atrakcyjny od wiosny do jesieni.

Byliny długo kwitnące

Wybierając rośliny do posadzenia w ogrodzie, warto wziąć pod uwagę ich atrakcyjność w długim okresie – najlepiej od wiosny do jesieni. Należy unikać sytuacji, gdy na ogrodowej rabacie czy skalniaku tworzy się dużo pustych miejsc, powstałych po przekwitnięciu i zamieraniu roślin. Dlatego cenne są gatunki odznaczające się długim okresem kwitnienia.

Byliny o długim okresie kwitnienia eliminują problem dodatkowych nasadzeń (np. późną wiosną lub pod koniec lata). Dzięki nim ogród jest dekoracyjny niemal przez cały sezon. W wielu przypadkach są to jednocześnie rośliny łatwe w uprawie. Jakie byliny charakteryzują się długim i obfitym kwitnieniem?

Kocimiętka Fassena

Kocimiętka Fassena (Nepeta x faassenii) – to bylina o płożących pędach, tworząca kępy. Osiąga 25–35 cm wysokości. Ozdobą rośliny są białe, fioletowe lub niebieskie kwiaty zebrane w nibyokółki. Kwitnie najczęściej od czerwca do września. Nadaje się do tworzenia rabat, dekoracji skalniaków i okrywania mniejszych powierzchni. Można uprawiać ją w pojemnikach.

Kocimiętka Faassena

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Autor: Getty Images Kocimiętka Faassena

Mydlnica bazyliowata

Mydlnica bazyliowata (Saponaria ocymoides) – bylina o pokładających się pędach, tworzących luźne kobierce. Osiąga 10–20 cm wysokości. Kwitnie od maja do września. Kwiaty są drobne, pięciopłatkowe, o barwie różowej. Roślinę wykorzystuje się do ozdoby ogrodów skalnych, obsadzania obrzeży rabat i szczelin pomiędzy kamieniami.

Mydlnica bazyliowata

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Autor: Alex Manders/ Getty Images Mydlnica bazyliowata

Ostróżka ogrodowa

Ostróżka ogrodowa (Delphinium cultorum) – to wysoka roślina, osiągająca nawet do 2 m wysokości. Ma prosty, wyniosły pokrój. Kwiaty są białe, fioletowe lub niebieskie. Tworzą długie, gęste grona. Kwitnie od czerwca do końca września. Ostróżkę wykorzystuje się do tworzenia wysokich rabat, dekoracji ogrodzeń, ścian i murów.

Ostróżka ogrodowa

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Autor: Getty Images Ostróżka ogrodowa

Szałwia omszona

Szałwia omszona (Salvia nemorosa) – roślina osiąga 40–70 cm wysokości. Ma kępiasty pokrój. Kwiaty są grzbieciste, o fioletowej lub niebieskiej barwie, tworzą długie kwiatostany. Szałwia kwitnie od czerwca do września. To roślina miododajna. W ogrodzie można wykorzystać ją do tworzenia rabat i dzikich zakątków.

Szałwia omszona

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Autor: Getty Images

Bodziszek wielkopłatkowy

Bodziszek wielkopłatkowy (Geranium platypetalum) – roślina tworzy krzaczaste kępy. Osiąga 40–60 cm wysokości. Kwiaty są pięciopłatkowe. Mają fioletową lub niebieską barwę z widocznym ciemniejszym unerwieniem. Kwitnie od czerwca do końca sierpnia. To dobra roślina do tworzenia rabat i obsadzania obrzeży drzew.

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Bodziszek wielkopłatkowy

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Autor: Wirestock/ Getty Images Bodziszek wielkopłatkowy

Jeżówka purpurowa

Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea) jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych bylin w ogrodzie. Jej kwiaty mają charakterystyczny, kolczasty środek i opadające płatki. Od połowy lata aż do jesieni przyciąga roje motyli, dodając rabatom koloru i dynamiki. Jest przy tym niezwykle łatwa w uprawie, odporna na suszę i ceniona w ziołolecznictwie jako naturalny stymulator odporności.

Jeżówka purpurowa

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Autor: Chiyacat/ Getty Images Jeżówka purpurowa

Te byliny też kwitną do późnej jesieni

Oprócz wymienionych wyżej do bylin długokwitnących należą także:

  • posłonek ogrodowy
  • liliowiec ogrodowy
  • ubiorek wiecznie zielony
  • trytoma groniasta
  • liatra kłosowa
  • tojeść kropkowana
  • niezapominajka błotna.

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