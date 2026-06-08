Jakie zioła można uprawiać na balkonie?

Na balkonie doskonale radzą sobie zarówno zioła jednoroczne, jak i wieloletnie. Najpopularniejsze i najłatwiejsze w uprawie to:

bazylia,

mięta,

tymianek,

rozmaryn,

szałwia,

oregano,

melisa,

szczypiorek, pietruszka i kolendra.

Zioła śródziemnomorskie (rozmaryn, tymianek, szałwia, oregano) preferują słoneczne stanowiska i dobrze znoszą suszę. Mięta i melisa lepiej czują się w lekkim półcieniu i lubią wilgotniejszą glebę. Bazylia i kolendra to typowe zioła letnie - rosną szybko, ale nie są mrozoodporne. Wybierając gatunki, kieruj się przede wszystkim tym, co najczęściej używasz w kuchni - to zapewni Ci satysfakcję z uprawy.

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Jak uprawiać zioła na balkonie? Praktyczne wskazówki

Uprawa ziół na balkonie nie jest skomplikowana, ale wymaga kilku podstawowych zasad. Wybierz doniczki lub skrzynki z otworami odpływowymi (minimum 20–30 cm głębokości dla większości gatunków). Użyj lekkiego, przepuszczalnego podłoża do ziół lub warzyw - ważne jest dobre drenażowanie, np. warstwa keramzytu na dnie.

Zioła sadź po połowie maja, gdy minie ryzyko przymrozków. Stanowisko powinno być słoneczne (co najmniej 5–6 godzin słońca dziennie) dla większości gatunków. Podlewaj regularnie, ale umiarkowanie - ziemia nie może być ciągle mokra, bo zioła szybko gniją. Nawoź co 2–3 tygodnie nawozem do ziół lub warzyw. Regularnie przycinaj wierzchołki (szczególnie bazylię i miętę), co pobudza rozkrzewianie i zapobiega kwitnieniu (które osłabia smak liści). Zioła wieloletnie (tymianek, rozmaryn, szałwia) na zimę przenieś do chłodnego, jasnego pomieszczenia lub osłoń.

Aktualne ceny ziół do uprawy na balkonie

Ceny sadzonek ziół są bardzo przystępne, szczególnie w sezonie wiosennym w marketach budowlanych i centrach ogrodniczych. Oto orientacyjne ceny na 2026 rok (doniczki C2–C5 lub podobne):

Bazylia - 9–15 zł za sadzonkę (w promocji nawet 8–12 zł).

Mięta (różne odmiany) - 10–18 zł.

Tymianek - 12–20 zł.

Rozmaryn - 12–22 zł (większe okazy droższe).

Szałwia - 13–20 zł.

Oregano - 11–18 zł.

Melisa - 10–17 zł.

Szczypiorek - 9–15 zł.

Kupując zestaw 4–6 różnych ziół, cały mini zielnik na balkonie zamkniesz w kwocie 80–180 zł. Ceny w marketach typu Castorama, OBI czy Leroy Merlin są zwykle najniższe w maju-czerwcu. W specjalistycznych szkółkach online sadzonki mogą być nieco droższe, ale często lepszej jakości.

Najtańsze oferty znajdziesz w marketach budowlanych oraz na targach i w lokalnych centrach ogrodniczych. Allegro i sklepy internetowe specjalizujące się w sadzonkach oferują dostawę do domu, co jest wygodne przy większych zamówieniach. Wybieraj zdrowe, zwarte sadzonki bez oznak szkodników. Pamiętaj, że zioła w doniczkach to nie tylko oszczędność na zakupach w sklepie, ale też frajda z własnej uprawy i świeży smak przez cały sezon.

*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.

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