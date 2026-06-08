Roztaczająca się w ogrodach woń jaśminowa wonnego nie ma sobie równych, dlatego roślina ta jest jednym z najchętniej uprawianych krzewów ozdobnych. Jego urodę i wspaniały zapach doceniały nawet nasze babcie, sadząc jaśminowca w pobliżu okien lub wejścia do domu.

Zanim jednak zdecydujemy się na posadzenie krzewu jaśminowca w ogrodzie, powinniśmy bliżej poznać jego wymagania, bo chociaż nie jest trudny w uprawie, musi mieć zapewnione odpowiednie warunki, aby mógł obficie kwitnąć.

Jak wygląda jaśminowiec wonny?

Jaśminowiec wonny (łac. Philadelphus coronarius) dorasta do 2-3 m wysokości. To gęsty, silnie rozgałęziony, wzniesiony krzew. Ma sztywne, wyprostowane pędy oraz przewieszające się starsze gałęzie. Kora jaśminowca jest kasztanowobrązowa, lekko lśniąca, nie łuszczy się. Pędy w sezonie pokryte są dużymi, jajowatymi, zielonymi, piłkowanymi na brzegach liśćmi, a wiosną (w maju i czerwcu) dodatkowo licznymi, dużymi, pojedynczymi, białymi kwiatami, zebranymi w niewielkie grona. Ich zapach jest bardzo intensywny i roztacza się w promieniu nawet na kilku metrów od krzewu.

Jak szybko rośnie jaśminowiec wonny?

Jaśminowiec wonny rośnie dość szybko, przyrastając około 30 cm rocznie.

Jaśminowiec wonny - odmiany

W ogrodach oprócz gatunku coraz częściej uprawiane są też odmiany jaśminowca wonnego. Niestety, mimo licznych walorów ozdobnych w postaci barwnych liści lub pełnych kwiatów, odmiany rzadko dorównują zapachem gatunkowi. Jeśli jednak zapach nie jest dla nas najważniejszy, będziemy mieli w czym wybierać. Do ciekawszych odmian należą:

jaśminowiec wonny 'Belle Etoile' - kwiaty białe z czerwoną nasadą, pachnące, wys. 1,5 m,

jaśminowiec wonny 'Dame Blanche' - kwiaty białe, półpełne, silnie pachnące, wys. 3 m,

jaśminowiec wonny 'Girandole' - kwiaty białe, pełne, słabo pachnące, wys. 1,5 m,

jaśminowiec wonny 'Innocence' - kwiaty białe, pojedyncze lub półpełne, silnie pachnące, liście pstre, zielono-żółte, wys. 2 m,

jaśminowiec wonny 'Karolinka' - kwiaty białe, pojedyncze lub półpełne, słabo pachnące, wys. 2 m,

jaśminowiec wonny 'Aureus' - kwiaty białe, słabo pachnące, liście żółte, wys. 1,3-1,5 m,

jaśminowiec wonny 'Variegatus' - kwiaty białe, pachnące, liście zielone z białym marginesem, wys. 2 m,

jaśminowiec wonny 'Yellow Hill' - kwiaty pełne, pachnące, liście żółtozielone, wys. 2 m,

jaśminowiec wonny 'Biały Karzeł' - kwiaty duże, białe, słabo pachnące, wys. 1-1,3 m,

jaśminowiec wonny 'Snowbelle' - kwiaty białe, pełne, słabo pachnące, wys. 1-1,5 m.

Kiedy sadzić jaśminowiec wonny?

Krzewy jaśminowca wonnego najlepiej sadzić w ogrodzie jesienią. Wyjęte z doniczek krzewy sadzimy do wcześniej odchwaszczonego i spulchnionego podłoża.

i Autor: apugach/ Getty Images Żywopłot z jaśminowca wonnego

Jak dbać o jaśminowiec wonny? Czy jaśminowiec lubi słońce?

Aby jaśminowiec wonny dobrze rósł i obficie kwitł, należy zapewnić mu odpowiednie warunki.

Krzewy jaśminowca wonnego nie są wymagające i tolerują większość gleb ogrodowych, ale najpiękniej kwitną na próchniczych, lekko wilgotnych podłożach.

Stanowisko dla jaśminowca wonnego powinno być słoneczne lub półcieniste.

Jaśminowiec wonny nie znosi długotrwałej suszy, szczególnie kiedy rosnie w słońcu, ale kilka bezdeszczowych dni nie zrobi im krzywdy.

Krzew jaśminowca nie oczekuje też specjalnego nawożenia, jeśli jednak ma lepiej kwitnąć, powinien być zasilany nawozami dla kwitnących krzewów.

Jaśminowiec wonny jest zwykle odporny na mróz i nie wymaga zimowego okrycia (z wyjątkiem delikatniejszych odmian). Jest też mało wrażliwy na zanieczyszczenia przemysłowe, wiec doskonale sprawdzi się w miastach.

Jedyną bolączką jaśminowca wonnego są mszyce, chętnie zjadające ich liście i pąki.

Kiedy przycinać jaśminowiec wonny?

Jeśli jaśminowiec wonny ma długo zachować ładny wygląd, co kilka lat powinien być odmłodzony i prześwietlony. W tym celu po kwitnieniu, należy usunąć tuż nad ziemią kilka najstarszych pędów, dopuszczając do wnętrza krzewu więcej światła i powietrza (roślina najładniej kwitnie na pędach 2-letnich). Ciecia lepiej nie przeprowadzać w połowie pędu, gdyż krzew zacznie brzydko się zagęszczać i rozkrzewiać. Przeczytaj więcej o cięciu krzewu jaśminowca wonnego.

Jak rozmnażać jaśminowiec wonny?

Równie łatwe co uprawa jest też rozmnażanie jaśminowca wonnego. Można to zrobić przez pobranie latem (w lipcu) i ukorzenienie sadzonek półzdrewniałych lub oddzielenie odrostów korzeniowych od dorosłego egzemplarza.

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i Autor: Katsiaryna Yeudakimava/ Getty Images Jaśminowiec omszony

Jaśminowiec wonny - zastosowanie w ogrodzie

Jaśminowiec wonny ma wiele zastosowań w ogrodzie. Znakomicie prezentuje się jako soliter na trawniku, ale sprawdza się też w kompozycji z innymi krzewami, w grupach lub jako roślina żywopłotowa. Pasuje do każdego ogrodu, ale najlepiej wygląda w ogrodach wiejskich, angielskich i naturalistycznych.

Murator Ogroduje #2: Rośliny do ogrodów w stylu romantycznym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.