Jeden krzew, a zapach czuć w całym ogrodzie. Poznaj sekret jaśminowca wonnego

Opracowanie: redakcja serwisu Murator.pl
Opracowanie: redakcja serwisu Murator.pl
2026-06-08 9:59

Jego intensywny, słodki zapach unosi się w całym ogrodzie, zwiastując początek lata. Jaśminowiec wonny to krzew, który za minimum troski odwdzięcza się chmurą białych kwiatów. Podpowiadamy, jak o niego dbać i jakie odmiany wybrać, by co roku cieszyć się tym niezwykłym spektaklem.

Roztaczająca się w ogrodach woń jaśminowa wonnego nie ma sobie równych, dlatego roślina ta jest jednym z najchętniej uprawianych krzewów ozdobnych. Jego urodę i wspaniały zapach doceniały nawet nasze babcie, sadząc jaśminowca w pobliżu okien lub wejścia do domu.

Zanim jednak zdecydujemy się na posadzenie krzewu jaśminowca w ogrodzie, powinniśmy bliżej poznać jego wymagania, bo chociaż nie jest trudny w uprawie, musi mieć zapewnione odpowiednie warunki, aby mógł obficie kwitnąć.

Jak wygląda jaśminowiec wonny?

Jaśminowiec wonny (łac. Philadelphus coronarius) dorasta do 2-3 m wysokości. To gęsty, silnie rozgałęziony, wzniesiony krzew. Ma sztywne, wyprostowane pędy oraz przewieszające się starsze gałęzie. Kora jaśminowca jest kasztanowobrązowa, lekko lśniąca, nie łuszczy się. Pędy w sezonie pokryte są dużymi, jajowatymi, zielonymi, piłkowanymi na brzegach liśćmi, a wiosną (w maju i czerwcu) dodatkowo licznymi, dużymi, pojedynczymi, białymi kwiatami, zebranymi w niewielkie grona. Ich zapach jest bardzo intensywny i roztacza się w promieniu nawet na kilku metrów od krzewu.

Jak szybko rośnie jaśminowiec wonny?

Jaśminowiec wonny rośnie dość szybko, przyrastając około 30 cm rocznie.

Jaśminowiec wonny - odmiany

W ogrodach oprócz gatunku coraz częściej uprawiane są też odmiany jaśminowca wonnego. Niestety, mimo licznych walorów ozdobnych w postaci barwnych liści lub pełnych kwiatów, odmiany rzadko dorównują zapachem gatunkowi. Jeśli jednak zapach nie jest dla nas najważniejszy, będziemy mieli w czym wybierać. Do ciekawszych odmian należą:

  • jaśminowiec wonny 'Belle Etoile' - kwiaty białe z czerwoną nasadą, pachnące, wys. 1,5 m,
  • jaśminowiec wonny 'Dame Blanche' - kwiaty białe, półpełne, silnie pachnące, wys. 3 m,
  • jaśminowiec wonny 'Girandole' - kwiaty białe, pełne, słabo pachnące, wys. 1,5 m,
  • jaśminowiec wonny 'Innocence' - kwiaty białe, pojedyncze lub półpełne, silnie pachnące, liście pstre, zielono-żółte, wys. 2 m,
  • jaśminowiec wonny 'Karolinka' - kwiaty białe, pojedyncze lub półpełne, słabo pachnące, wys. 2 m,
  • jaśminowiec wonny 'Aureus' - kwiaty białe, słabo pachnące, liście żółte, wys. 1,3-1,5 m,
  • jaśminowiec wonny 'Variegatus' - kwiaty białe, pachnące, liście zielone z białym marginesem, wys. 2 m,
  • jaśminowiec wonny 'Yellow Hill' - kwiaty pełne, pachnące, liście żółtozielone, wys. 2 m,
  • jaśminowiec wonny 'Biały Karzeł' - kwiaty duże, białe, słabo pachnące, wys. 1-1,3 m,
  • jaśminowiec wonny 'Snowbelle' - kwiaty białe, pełne, słabo pachnące, wys. 1-1,5 m.

Kiedy sadzić jaśminowiec wonny?

Krzewy jaśminowca wonnego najlepiej sadzić w ogrodzie jesienią. Wyjęte z doniczek krzewy sadzimy do wcześniej odchwaszczonego i spulchnionego podłoża.

Jaśminowiec wonny

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Autor: apugach/ Getty Images Żywopłot z jaśminowca wonnego

Jak dbać o jaśminowiec wonny? Czy jaśminowiec lubi słońce?

Aby jaśminowiec wonny dobrze rósł i obficie kwitł, należy zapewnić mu odpowiednie warunki.

  • Krzewy jaśminowca wonnego nie są wymagające i tolerują większość gleb ogrodowych, ale najpiękniej kwitną na próchniczych, lekko wilgotnych podłożach.
  • Stanowisko dla jaśminowca wonnego powinno być słoneczne lub półcieniste.
  • Jaśminowiec wonny nie znosi długotrwałej suszy, szczególnie kiedy rosnie w słońcu, ale kilka bezdeszczowych dni nie zrobi im krzywdy.
  • Krzew jaśminowca nie oczekuje też specjalnego nawożenia, jeśli jednak ma lepiej kwitnąć, powinien być zasilany nawozami dla kwitnących krzewów.
  • Jaśminowiec wonny jest zwykle odporny na mróz i nie wymaga zimowego okrycia (z wyjątkiem delikatniejszych odmian). Jest też mało wrażliwy na zanieczyszczenia przemysłowe, wiec doskonale sprawdzi się w miastach.
  • Jedyną bolączką jaśminowca wonnego są mszyce, chętnie zjadające ich liście i pąki.

Kiedy przycinać jaśminowiec wonny?

Jeśli jaśminowiec wonny ma długo zachować ładny wygląd, co kilka lat powinien być odmłodzony i prześwietlony. W tym celu po kwitnieniu, należy usunąć tuż nad ziemią kilka najstarszych pędów, dopuszczając do wnętrza krzewu więcej światła i powietrza (roślina najładniej kwitnie na pędach 2-letnich). Ciecia lepiej nie przeprowadzać w połowie pędu, gdyż krzew zacznie brzydko się zagęszczać i rozkrzewiać. Przeczytaj więcej o cięciu krzewu jaśminowca wonnego.

Jak rozmnażać jaśminowiec wonny?

Równie łatwe co uprawa jest też rozmnażanie jaśminowca wonnego. Można to zrobić przez pobranie latem (w lipcu) i ukorzenienie sadzonek półzdrewniałych lub oddzielenie odrostów korzeniowych od dorosłego egzemplarza.

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Jaśminowiec omszony

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Autor: Katsiaryna Yeudakimava/ Getty Images Jaśminowiec omszony

Jaśminowiec wonny - zastosowanie w ogrodzie

Jaśminowiec wonny ma wiele zastosowań w ogrodzie. Znakomicie prezentuje się jako soliter na trawniku, ale sprawdza się też w kompozycji z innymi krzewami, w grupach lub jako roślina żywopłotowa. Pasuje do każdego ogrodu, ale najlepiej wygląda w ogrodach wiejskich, angielskich i naturalistycznych.

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