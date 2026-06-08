Krzewuszka cudowna lub inaczej wajgela cudowna (łac. Weigela florida) to jeden z najpiękniejszych krzewów ozdobnych, zakwitających w ogrodach późną wiosną i wczesnym latem. Krzew ma zazwyczaj wzniesiony, lekko rozłożysty pokrój i – w zależności od odmiany – dorasta od 0,5 do 2–3 m wysokości.

Jak wygląda krzewuszka cudowna?

Późną wiosną (w maju i czerwcu) na sztywnych pędach krzewuszki rozwijają się liczne, dzwonkowate kwiaty, które niemal całkowicie pokrywają ubiegłoroczne gałązki. Krzewuszka kwitnie na pędach zeszłorocznych. Kwiaty krzewuszek - jej największa ozdoba - są najczęściej jasno- lub ciemnoróżowe, ale mogą być też czerwone, liliowe lub białe. Dodatkową ozdobą krzewuszki są jego liście, które u odmian mogą być nie tylko zielone, ale też zielone z białym obrzeżem, czerwonobrązowe, w kolorze cappuccino lub zielonożółte.

Jakie wymagania ma krzewuszka?

Krzewuszka cudowna to wspaniały i łatwy w uprawie krzew, ale jeśli ma bujnie kwitnąć każdego roku, musi mieć zapewnione odpowiednie warunki uprawy oraz właściwe cięcie.

W ogrodzie krzewuszkę należy posadzić na żyznej, próchniczej i lekko wilgotnej glebie oraz w miejscu słonecznym, ciepłym i osłoniętym od wiatru. Odczyn gleby powinien być obojętny i lekko kwaśny.

Dla krzewuszki odpowiednie stanowisko uprawy jest szczególnie ważne, gdyż wiele jej odmian nie jest dostatecznie odpornych na niskie temperatury. Roślina nie toleruje również cienia ani suszy, dlatego nie powinna być sadzona na glebach lekkich ani pod gęstymi koronami drzew.

Czy krzewuszkę trzeba okrywać na zimę?

Krzewuszka w mroźne zimy może przemarzać. Młode krzewuszki trzeba okrywać na zimę - starsze zimują bez okrycia, choć w bardzo mroźne zimy mogą przemarzać; wtedy wiosną trzeba usunąć wszystkie przemarznięte pędy

Z czym sadzić krzewuszkę?

Krzewuszkę można uprawiać w ozdobnych grupach razem z innymi krzewami, takimi jak: jaśminowiec, kalina, żylistek, kolkwicja. Krzewuszka dobrze wygląda również w sąsiedztwie roślin o barwnym ulistnieniu, a po przekwitnięciu może być tłem dla kwitnących latem bylin. Doskonale sprawdza się również jako soliter, posadzony na tle trawnika lub ściany budynku.

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Jak przycinać krzewuszkę?

Na właściwym stanowisku krzewuszka z reguły kwitnie niezawodnie każdego roku, ale jeśli zapewnimy jej odpowiednie cięcie, kwitnienie będzie bardziej obfite, a krzew uzyska ładny i gęsty pokrój.

Pierwsze cięcie krzewuszki wykonujemy zaraz po posadzeniu rośliny (na ogół wczesną wiosną). Zabieg ma na celu pobudzenie młodych pędów do rozkrzewiania się, dlatego powinien być dość radykalny (wszystkie gałązki skracamy o połowę).

W kolejnych latach cięcie należy wykonywać już po przekwitnieniu krzewu, przycinając pędy z przekwitłymi kwiatami tuż ponad niżej położonymi, młodymi pędami tegorocznymi, które zawiążą kwiaty w kolejnym roku.

Jeśli krzew jest nadmiernie zagęszczony, można również skrócić starsze gałęzie o połowę oraz wyciąć u podstawy wszystkie pędy zbyt słabe, zdeformowane, najstarsze lub nadmiernie rozrośnięte.

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i Autor: www.thinkstockphotos.com/ Archiwum prywatne Krzewuszka cudowna

Warto wiedzieć Krzewuszka cudowna jest mało podatna na choroby i ataki szkodników;

kwiaty pojawiają się na jej pędach jednorocznych;

aby kwitła obficie, należy co roku, tuż po przekwitnięciu, przycinać pędy, a te najstarsze (najsłabiej kwitnące) skracać lub usuwać;

młode krzewuszki trzeba okrywać na zimę - starsze zimują bez okrycia, choć w bardzo mroźne zimy mogą przemarzać; wtedy wiosną trzeba usunąć wszystkie przemarznięte pędy;

krzewuszkę można sadzić wraz z innymi, równie wcześnie kwitnącymi krzewami, takimi jak: jaśminowiec, kalina, żylistek, kolkwicja; kwitnąca krzewuszka dobrze wygląda również w sąsiedztwie roślin o barwnym ulistnieniu, a po przekwitnięciu może być tłem dla kwitnących latem bylin.

i Autor: Wirestock/ Getty Images Krzewuszka cudowna 'Nana Variegata'

Odmiany krzewuszki cudownej

Krzewuszka cudowna 'Purpurea' - odmiana niższa i słabiej rosnąca, liście małe, czerwonobrązowe, kwiaty ciemnoróżowe.

Krzewuszka cudowna 'Nana Purpurea' - kwiaty i liście jak u odmiany 'Purpurea', wzrost karłowy do 1,5 m.

Krzewuszka cudowna 'Variegata' - atrakcyjna odmiana o żółtoobrzeżonych liściach, kwiaty bladoróżowe.

Krzewuszka cudowna 'Versicolor' - barwa kwiatów zmienia się w miarę rozkwitania od ciemnoróżowych do kremowych.

Krzewuszka cudowna 'Rumba' - kwiaty bordowe, wzrost karłowy.

Dlaczego krzewuszka nie kwitnie?

Przyczyną braku kwitnienia może być zbyt zacienione stanowisko, nadmierne nawożenie, sposób w jaki została rozmnożona (te pozyskane z nasion rozpoczynają kwitnienie później niż te pozyskane z sadzonek pędowych). Jeśli krzewuszka rośnie w miejscu nieosłoniętym i nie była okryta na zimę, pąki kwiatowe mogły przemarznąć.

Krzewuszka w żywopłocie

Krzewuszka to doskonały wybór na żywopłoty, zarówno te nieformowane, o naturalnym charakterze, jak i te strzyżone w geometryczne kształty. Sposób przycinania zależy od efektu, jaki chcemy uzyskać. Żywopłot nieformowany tniemy dokładnie tak samo, jak krzewy rosnące pojedynczo – czyli raz w roku, tuż po zakończeniu kwitnienia.

Z kolei żywopłoty formowane, które mają utrzymywać precyzyjny kształt, można przycinać przez cały sezon. Trzeba jednak mieć świadomość, że takie podejście ma swoją cenę. Regularne skracanie pędów w trakcie sezonu wegetacyjnego spowoduje usunięcie zawiązujących się pąków kwiatowych, przez co kwitnienie w następnym roku będzie bardzo słabe lub nie wystąpi wcale. To kompromis między gęstą, zieloną ścianą a spektakularnym pokazem kwiatów.

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