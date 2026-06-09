Jak wygląda rogownica kutnerowata?

Rogownica kutnerowata (Cerastium tomentosum) należy do licznej botanicznej rodziny goździkowatych (Caryophyllaceae) i jest popularną rozłogową byliną, tworzącą, niskie i zwarte poduchowate kobierce, za sprawą ukorzeniających się rozłogów. Na naturalnych stanowiskach rośnie dziko w górzystych rejonach południowej części Półwyspu Apenińskiego i na Sycylii.

Dzięki kutnerowi (omszeniu), pokrywającemu liście i pędy, rogownica zyskuje oryginalne i dekoracyjne srebrzyste zabarwienie. Dorasta do około 20 cm, a od maja do lipca, na końcach lekko wznoszących się pędów pojawiają się białe, promieniste kwiaty z pięcioma płatkami, które opatrzone są widocznym, głębokim wcięciem na szczycie. Srebrzyste, aksamitne w dotyku, wąskie liście rogownicy mają lancetowaty kształt i osiągają do 3 cm długości i około 5 mm szerokości.

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Jakie wymagania ma rogownica kutnerowata?

Obok ciekawego zabarwienia, największą zaletą rogownicy są małe wymagania glebowe. Zadowala się przeciętną, średnio żyzną, przepuszczalną glebą i jest wytrzymała na suszę (nie lubi nadmiaru wilgoci w podłożu). Rogownice preferują gleby o odczynie wyraźnie zasadowym - pH powyżej 7,3 i bogate w wapń. Ważne jest natomiast wybranie odpowiedniego stanowiska, gdyż jest to gatunek wybitnie potrzebujący słońca do właściwego wzrostu i wybarwienia.

Rogownica rośnie dość silnie (to roślina ekspansywna) i z czasem może zbyt mocno się rozrastać (np. w ogrodzie skalnym) i zagłuszać inne rośliny. Z tego względu jednym z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych powinno być kontrolowanie jej wzrostu i w razie potrzeby nawet silne skracanie pędów (najlepiej zrobić to po przekwitnięciu kwiatów).

Zwykle rogownica sama się rozsiewa i rozrasta, ale można ją także rozmnażać przez podział bryły korzeniowej lub sadzonkowanie pędów albo przez nasiona.

Roślina jest odporna na mróz i nie potrzebuje specjalnego zabezpieczenia na zimę. Po okresie jesienno-zimowym lub w czasie mokrego lata (nadmiar wilgoci) liście mogą lekko pożółknąć, jednak jest to normalne i wystarczy otrząsnąć zaschłe lisie. Ponadto, po przekwitnięciu zaleca się usuwanie zasychających kwiatostanów.

i Autor: Getty Images Rogownica kutnerowata znakomicie nadaje się do obsadzania ogrodów skalnych, skarp i innych nasłonecznionych i suchych miejsc

Gdzie najlepiej sprawdzi się rogownica kutnerowata?

Rogownica kutnerowata to idealna roślina zadarniająca, do obsadzania mocno nasłonecznionych i suchych stanowisk, np. skalniaków, skarp, murków, obwódek rabat, w szczelinach kamiennych schodów - doskonale znosi silne słońce i suszę.

Można ją także zastosować jako wypełnienie między wyższymi roślinami i kontrastowe tło dla roślin o ciemnozielonym zabarwieniu, np. iglaków oraz w połączeniu z typowo skalnymi roślinami kwitnącymi, np. macierzankami, floksami szydlastymi, goździkami, żagwinami, zawciągiem oraz rojnikami i rozchodnikami. Z powodzeniem można stosować ją zarówno w ogrodach przydomowych, jak również w zielni publicznej do obsadzania rabat kwiatowych, a także do uprawy w pojemnikach.

Uprawa rogownicy w pojemnikach

Rogownica kutnerowata z powodzeniem może być uprawiana na balkonach i tarasach, jednak wymaga specyficznego podejścia. Ze względu na jej szybki wzrost i intensywne ukorzenianie się, najlepiej sadzić ją samodzielnie w donicach. W towarzystwie innych, mniej ekspansywnych gatunków, mogłaby je zdominować i zagłuszyć.

Kluczowe dla powodzenia uprawy pojemnikowej jest zapewnienie roślinie odpowiednich warunków. Podłoże musi być lekkie i przepuszczalne, a na dnie donicy niezbędna jest gruba warstwa drenażu, na przykład z keramzytu, która zapobiegnie zastojom wody. Co 2-3 lata roślinę należy odmłodzić poprzez podział i przesadzenie do świeżej ziemi, co zapewni jej zdrowy wygląd i witalność.

Jak kontrolować ekspansywność rogownicy?

Rogownica rośnie dość silnie (to roślina ekspansywna) i z czasem może zbyt mocno się rozrastać (np. w ogrodzie skalnym) i zagłuszać inne rośliny. Z tego względu jednym z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych powinno być kontrolowanie jej wzrostu i w razie potrzeby nawet silne skracanie pędów (najlepiej zrobić to po przekwitnięciu kwiatów).

Poza regularnym przycinaniem pędów, skutecznym sposobem na utrzymanie rośliny w ryzach jest zastosowanie barier korzeniowych. Wkopanie w ziemię specjalnych taśm lub obrzeży wokół przeznaczonego dla niej obszaru fizycznie zablokuje rozrastanie się podziemnych rozłogów. Dzięki temu można cieszyć się jej srebrzystym urokiem bez obaw, że zdominuje inne, delikatniejsze rośliny w ogrodzie.

Inne znane rogownice

W uprawie spotykana jest bardziej ozdobna odmiana rogownicy Cerastium tomentosum var. columnae 'Silberteppich', charakteryzująca się bardziej srebrzystym (lub srebrzystoniebieskim) wybarwieniem liści i słabszym wzrostem od formy typowej. W maju i czerwcu na wierzchołkach pędów kwiatostanowych osiągających do 15 cm wysokości pojawiają się białe, drobne kwiaty. Zanim roślina zakwitnie, kobierzec utworzony z odmiany 'Silberteppich' ścieli się nisko przy ziemi, osiągając 8-10 cm wysokości. Aby uzyskać efekt zwartego, szerokiego dywanu, najlepiej sadzić rogownice w większych grupach, na (na 1m² kwadratowy zaleca się sadzić 10-12 sztuk roślin).

Innym uprawnym i dekoracyjnym gatunkiem jest rogownica Biebersteina (Cerastium biebersteinii), której liście i pędy również są srebrzyście omszone. Od innych gatunków różni się nieco większymi i zaostrzonymi liśćmi, które sprawiają wrażenie oszronionych i osiągają do 5 cm długości i do 0,8 cm szerokości.

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i Autor: Getty Images Cerastium biebersteinii

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