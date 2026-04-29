Werbena ogrodowa (Verbena hybrida) jest ceniona za długotrwałe i obfite kwitnienie oraz niezwykłą lekkość, jaką wnosi do ogrodu. To roślina chętnie sadzona na rabatach ogrodowych, a także uprawiana w pojemnikach na balkonach i tarasach.

Jak wygląda werbena ogrodowa?

Werbena ogrodowa, będąca krzyżówką różnych gatunków werben, charakteryzuje się rozłożystym, często płożącym lub wzniesionym pokrojem, osiągając zazwyczaj od 20 do 60 cm wysokości, w zależności od odmiany. Jej łodygi są pokryte są włoskami, cienkie, ale dość sztywne, co sprawia, że tworzy efektowne, zwiewne kępy. Liście werbeny są podłużne, karbowane, zazwyczaj ciemnozielone, ząbkowane lub powcinane, często o lekko szorstkiej fakturze, dodające roślinie naturalnego uroku nawet poza okresem kwitnienia.

Werbena kwitnie od lipca do jesieni (do pierwszych przymrozków). Jej drobne, pięciopłatkowe, zebrane w gęste, płaskie lub kuliste baldachy kwiaty, w zależności od odmiany mogą być różowe, niebieskie, fioletowe, białe, czerwone - w różnych odcieniach, często z kontrastującym oczkiem w środku. Płatki mogą mieć też plamki lub kreski innej barwy.

Przeczytaj też: Kwiaty balkonowe: TOP 10 – kwiaty do skrzynek balkonowych

Kwiaty na taras - werbena

Uprawa i pielęgnacja werbeny ogrodowej

W naszym klimacie werbena uprawiana jest jako roślina jednoroczna. Rośliny sadzimy do ogrodu czy do skrzynek na balkonie dopiero, gdy minie niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków (czyli w drugiej połowie maja). Sadzimy samodzielnie przygotowaną rozsadę albo gotowe rośliny zakupione w sklepie ogrodniczym (zazwyczaj są to już egzemplarze kwitnące).

Werbena wymaga ciepłego, słonecznego stanowiska i gleby próchnicznej, żyznej, przepuszczalnej, o pH 6,0–8,0 (na podłożu piaszczystym werbena nie będzie rosła). Jeśli lato jest zimne i deszczowe, werbeny mogą zamierać.

Pielęgnacja werbeny ogrodowej nie jest trudna. Podstawowym zabiegiem, o którym należy pamiętać, jest regularne podlewanie rośliny. Nie wolno dopuścić z jednej strony do przesuszenia podłoża, z drugiej do zalania rośliny! Jest to szczególnie ważne w przypadku roślin uprawianych w pojemnikach - konieczna jest warstwa drenażu do odprowadzenia nadmiaru wody.

Podczas kwitnienia rośliny należy zasilać nawozem do roślin kwitnących. Warto także obrywać przekwitłe kwiatostany - przyczyni się to zawiązywania nowych kwiatów. Usuwamy też zasuszone pędy.

Werbena jest wrażliwa na wiosenne przymrozki, dlatego rośliny można sadzić do gruntu w ogrodzie lub do skrzynek bądź pojemników ustawianych potem na tarasie lub balkonie dopiero po 15. maja.

Wśród licznych odmian werbeny znajdą się również te o zwisającym pokroju, które doskonale prezentują się w wiszących pojemnikach i skrzynkach balkonowych. Odmiany rabatowe, o wzniesionych łodygach, najlepiej nadają się na kwietniki ogrodowe lub obwódki rabat. Można je także wykorzystać do obsadzania mis, donic lub innych pojemników ustawianych na balkonach bądź tarasach. Z werben o różnych kolorach kwiatów można tworzyć ciekawe kompozycje roślinne.

Jak przygotować rozsadę werbeny?

Aby werbeny zdobiły nasz ogród, taras lub balkon jak najdłużej, najlepiej zakupić już kwitnące egzemplarze. Można jednak samodzielnie przygotować rozsadę, wysiewając nasiona werbeny w lutym do skrzynek w domu, szklarni lub ciepłym inspekcie. Kiedy siewki podrosną, trzeba je przepikować do osobnych doniczek i ustawić na przykład na słonecznym parapecie. Aby rośliny lepiej się rozkrzewiły, warto przyciąć pędy główne.

Zwisające odmiany werbeny doskonale prezentują się w wiszących pojemnikach

Choroby i szkodniki zagrażające werbenie

Prawidłowa pielęgnacja werbeny pozwala uniknąć wielu problemów, jednak warto znać najczęstsze zagrożenia. Wśród chorób grzybowych największym niebezpieczeństwem jest mączniak prawdziwy. Objawia się on charakterystycznym białym, mączystym nalotem na liściach i pędach. Jego rozwojowi sprzyja duża wilgotność powietrza oraz gęste nasadzenia, które ograniczają cyrkulację powietrza. Młode siewki może natomiast zaatakować zgorzel siewek, prowadząca do ich zamierania. W obu przypadkach należy natychmiast usunąć porażone części rośliny i zastosować odpowiedni preparat grzybobójczy.

Werbeny, szczególnie te uprawiane w pojemnikach, bywają również celem ataku szkodników. Najczęściej pojawiają się na nich mszyce oraz przędziorki, które wysysając soki z rośliny, prowadzą do jej osłabienia, deformacji liści i zahamowania kwitnienia. Regularne przeglądanie roślin pozwala na wczesne wykrycie intruzów i szybką interwencję, na przykład przy użyciu specjalistycznych środków ochrony roślin.

Zimowanie werbeny – czy to możliwe w polskim klimacie?

Większość odmian werbeny ogrodowej uprawianych w Polsce traktuje się jako rośliny jednoroczne, ponieważ nie są one odporne na mróz. Istnieje jednak sposób na ich przezimowanie, zwłaszcza w przypadku egzemplarzy rosnących w donicach. Jesienią, przed nadejściem pierwszych przymrozków, należy mocno przyciąć pędy rośliny, a następnie przenieść ją do jasnego i chłodnego pomieszczenia, gdzie temperatura utrzymuje się na poziomie 5–10°C. W tym okresie podlewanie ograniczamy do minimum, dbając jedynie, by bryła korzeniowa całkowicie nie przeschła. Wiosną roślinę przesadzamy do świeżego podłoża.

Przeczytaj też: Zimowanie roślin balkonowych wrażliwych na mróz: sprawdzone sposoby na przetrwanie do wiosny

Murator Ogroduje: Jak zrobić donicę do ogrodu I Porada Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany