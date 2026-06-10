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Obiela (Exochorda) należy do licznej rodziny różowatych (Rosaceae), stąd podobieństwo jej kwiatów do kwiatów np. jabłoni. Wywodzi się z Azji (Chiny, Japonia, Korea), ale jako ozdobny gatunek uprawny sadzona jest niemal na całym świecie.
Jak wygląda obiela?
Krzewy obieli maja luźny pokrój i osiągają zazwyczaj docelową wysokość około 3 m i podobną szerokość. Głównym walorem ozdobnym obieli są pięciopłatkowe, duże i pachnące (podobne w kształcie do kwiatów jabłoni), śnieżnobiałe, dzwonkowate kwiaty, które zebrane są (po 6-10 sztuk) w wyprostowane grona.
Krzewy obieli są sadzone w ogrodach, ale także w parkach i ogrodach botanicznych ze względu na bardzo obfite kwitnienie, a także dużą odporność na mróz oraz niewielkie wymagania uprawowe. Ze względu na intensywny, czysto biały kolor kwiatów obiela nazywana jest często także „panną młodą”. Najbardziej efektownie krzew wygląda w okresie intensywnego kwitnienia, który nie jest zbyt długi i przypada głównie na maj i czerwiec.
Oryginalne i dekoracyjne są także gwiazdkowate, kanciaste owoce (zdrewniałe torebki) obieli, pojawiające się po przekwitnięciu kwiatów kanciaste i rozpadające się po dojrzeniu. Dodatkową ozdoba obieli są także jej oryginalnie ułożone (powyginane), zwieszające się gałęzie. Ponadto, jesienią liście obieli przebarwiają się ładną żółtą barwę, a zimą po opadnięciu liści, dekoracja pozostają purpurowo-brązowe pędy krzewu.
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Obiela - uprawa i pielęgnacja
- Podłoże dla obieli. Krzew preferuje gleby raczej żyzne, próchniczne i jednocześnie przepuszczalne, najlepiej o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym (nie toleruje gleb alkalicznych - zasadowych). Najlepiej sadzić w ogrodzie ukorzenione okazy, zakupione w doniczkach. Czasem spotkać można w sprzedaży także okazy tzw. kopane z gruntu, czyli sprzedawane z bryłą ziemi i wtedy najlepiej posadzić je wczesną wiosną lub na jesień.
- Stanowisko dla obieli. Optymalne dla obieli będzie w pełni nasłonecznione, ewentualnie półcieniste stanowisko (młode krzewy potrzebują jak największego dostępu światła słonecznego). Obiela dobrze znosi okresy suszy i jeśli posadzimy ją w miejscach osłoniętych od silnych, mroźnych wiatrów, dobrze znosi także niskie temperatury.
- Cięcie obieli. Warto przycinać krzew, aby ograniczać jego rozrastanie się i formować ładny pokrój i najlepiej robić to po kwitnieniu, co kilka sezonów.
- Nawożenie obieli. Zwykle obiela nie wymaga dodatkowego zasilania, ale na uboższych glebach, przed posadzeniem warto zasilić podłoże nawozem organicznym (np. kompostem) albo stosować w trakcie sezonu nawożenie nawozami mineralnymi dla krzewów kwitnących.
Dodatkowa zaletą i ułatwieniem w uprawie obieli jest także jej mała podatność na choroby i ataki szkodników.
Dekoracyjne gatunki i odmiany obieli
Spotkać można kilka gatunków obieli, ale w naszym kraju, w uprawie występuje przede wszystkim:
- obiela wielkokwiatowa (Exochorda racemosa) i jej ciekawe odmiany, jak np. 'Niagara', która w czasie kwitnienia wygląda jak wodospad białych kwiatów,
- obiela piłkowana (Exochorda serratifolia), której odmiana 'Snow White' kwitnie bardzo obficie, ma zwarty, wyprostowany pokrój i dorasta do wysokości nawet 4 m,
- obiela mieszańcowa (Exochorda ×macarantha) 'The Bride' ('Panna Młoda'), będąca krzyżówką dwóch gatunków - obieli wielkokwiatowej i obieli Korolkowa (Exochorda korolkowii). Osiąga ona 1,5-2 m wysokości oraz podobną szerokość i tworzy długie, łukowato wygięte ku dołowi pędy, czasem pokładające się na ziemi (w czasie kwitnienia pokrój krzewu kojarzony jest ze ślubnym welonem). Duże (3-4 cm średnicy), śnieżnobiałe kwiaty rozwijają się w maju i są zebrane w zwisające kwiatostany.
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Zastosowanie obieli w ogrodzie
Obiela może być sadzona zarówno w ogrodach, jak i w parkach, np. w nasadzeniach grupowych, także w zestawieniach z innymi krzewami ozdobnymi, np. z forsycją. W mniejszych ogrodach można także sadzić obielę pojedynczo, ale ze względu na skłonność do rozrastania się (ekspansywność), należy zapewnić jej odpowiednią ilość przestrzeni i regularnie przycinać.
Obiela nadaje się także do sadzenia na skarpach, przy ogrodzeniach, ścianach, a także w kwitnących, bardziej swobodnych żywopłotach.
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