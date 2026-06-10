Obiela (Exochorda) należy do licznej rodziny różowatych (Rosaceae), stąd podobieństwo jej kwiatów do kwiatów np. jabłoni. Wywodzi się z Azji (Chiny, Japonia, Korea), ale jako ozdobny gatunek uprawny sadzona jest niemal na całym świecie.

Jak wygląda obiela?

Krzewy obieli maja luźny pokrój i osiągają zazwyczaj docelową wysokość około 3 m i podobną szerokość. Głównym walorem ozdobnym obieli są pięciopłatkowe, duże i pachnące (podobne w kształcie do kwiatów jabłoni), śnieżnobiałe, dzwonkowate kwiaty, które zebrane są (po 6-10 sztuk) w wyprostowane grona.

Krzewy obieli są sadzone w ogrodach, ale także w parkach i ogrodach botanicznych ze względu na bardzo obfite kwitnienie, a także dużą odporność na mróz oraz niewielkie wymagania uprawowe. Ze względu na intensywny, czysto biały kolor kwiatów obiela nazywana jest często także „panną młodą”. Najbardziej efektownie krzew wygląda w okresie intensywnego kwitnienia, który nie jest zbyt długi i przypada głównie na maj i czerwiec.

Oryginalne i dekoracyjne są także gwiazdkowate, kanciaste owoce (zdrewniałe torebki) obieli, pojawiające się po przekwitnięciu kwiatów kanciaste i rozpadające się po dojrzeniu. Dodatkową ozdoba obieli są także jej oryginalnie ułożone (powyginane), zwieszające się gałęzie. Ponadto, jesienią liście obieli przebarwiają się ładną żółtą barwę, a zimą po opadnięciu liści, dekoracja pozostają purpurowo-brązowe pędy krzewu.

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Zobacz krzewy obieli w galerii zdjęć

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Obiela - uprawa i pielęgnacja

Podłoże dla obieli. Krzew preferuje gleby raczej żyzne, próchniczne i jednocześnie przepuszczalne, najlepiej o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym (nie toleruje gleb alkalicznych - zasadowych). Najlepiej sadzić w ogrodzie ukorzenione okazy, zakupione w doniczkach. Czasem spotkać można w sprzedaży także okazy tzw. kopane z gruntu, czyli sprzedawane z bryłą ziemi i wtedy najlepiej posadzić je wczesną wiosną lub na jesień.

Stanowisko dla obieli. Optymalne dla obieli będzie w pełni nasłonecznione, ewentualnie półcieniste stanowisko (młode krzewy potrzebują jak największego dostępu światła słonecznego). Obiela dobrze znosi okresy suszy i jeśli posadzimy ją w miejscach osłoniętych od silnych, mroźnych wiatrów, dobrze znosi także niskie temperatury.

Cięcie obieli. Warto przycinać krzew, aby ograniczać jego rozrastanie się i formować ładny pokrój i najlepiej robić to po kwitnieniu, co kilka sezonów.

Nawożenie obieli. Zwykle obiela nie wymaga dodatkowego zasilania, ale na uboższych glebach, przed posadzeniem warto zasilić podłoże nawozem organicznym (np. kompostem) albo stosować w trakcie sezonu nawożenie nawozami mineralnymi dla krzewów kwitnących.

Dodatkowa zaletą i ułatwieniem w uprawie obieli jest także jej mała podatność na choroby i ataki szkodników.

Dekoracyjne gatunki i odmiany obieli

Spotkać można kilka gatunków obieli, ale w naszym kraju, w uprawie występuje przede wszystkim:

obiela wielkokwiatowa (Exochorda racemosa) i jej ciekawe odmiany, jak np. 'Niagara', która w czasie kwitnienia wygląda jak wodospad białych kwiatów,

obiela piłkowana (Exochorda serratifolia), której odmiana 'Snow White' kwitnie bardzo obficie, ma zwarty, wyprostowany pokrój i dorasta do wysokości nawet 4 m,

obiela mieszańcowa (Exochorda ×macarantha) 'The Bride' ('Panna Młoda'), będąca krzyżówką dwóch gatunków - obieli wielkokwiatowej i obieli Korolkowa (Exochorda korolkowii). Osiąga ona 1,5-2 m wysokości oraz podobną szerokość i tworzy długie, łukowato wygięte ku dołowi pędy, czasem pokładające się na ziemi (w czasie kwitnienia pokrój krzewu kojarzony jest ze ślubnym welonem). Duże (3-4 cm średnicy), śnieżnobiałe kwiaty rozwijają się w maju i są zebrane w zwisające kwiatostany.

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i Autor: Getty Images Obiela Korolkowa (Exochorda korolkowii)

Zastosowanie obieli w ogrodzie

Obiela może być sadzona zarówno w ogrodach, jak i w parkach, np. w nasadzeniach grupowych, także w zestawieniach z innymi krzewami ozdobnymi, np. z forsycją. W mniejszych ogrodach można także sadzić obielę pojedynczo, ale ze względu na skłonność do rozrastania się (ekspansywność), należy zapewnić jej odpowiednią ilość przestrzeni i regularnie przycinać.

Obiela nadaje się także do sadzenia na skarpach, przy ogrodzeniach, ścianach, a także w kwitnących, bardziej swobodnych żywopłotach.

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