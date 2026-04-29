W maju w ogrodach kwitnie wiele roślin. Wśród nich królują rośliny cebulowe, ale nie brakuje też bylin i krzewów, a nawet drzew. Jakie kwiaty zdobią majowe ogrody?

Jakie rośliny kwitną w maju?

Maj w ogrodzie to miesiąc obfitujący w kwiaty. Obok roślin ozdobnych kwitnie też wiele roślin "dzikich", które traktowane są przez nas jako chwasty. Wśród nich na czoło wysuwa się mniszek lekarski, zachwycający intensywnie żółtymi kwiatami. Obok niego kwiaty rozwijają polne stokrotki, bluszczyk kurdybanek czy jasnota purpurowa. W lasach obok wciąż kwitnących zawilców gajowych, pojawiają się pachnące konwalie, a na łąkach widać kwitnące kaczeńce.

W maju kwitnie wiele roślin cebulowych

W maju cieszyć się możemy widokiem efektownie kwitnących wiosennych roślin cebulowych. Różnorodność gatunków i odmian pozwala stworzyć z nich wspaniałe kwiatowe kompozycje na ogrodowych rabatach. Trzeba tylko pamiętać, że te rośliny sadzimy w ogrodzie jesienią! Uroczo wyglądają również rośliny cebulowe uprawiane w pojemnikach na balkonach czy tarasach.

Majowe ogrody zdobią:

tulipany – najpopularniejsze rośliny cebulowe kwitnące wiosną. Liczne gatunki i odmiany podzielono na 15 grup, różniących się m.in. terminem kwitnienia,

narcyzy – najczęściej kojarzone z kolorem żółtym, choć są także odmiany kwitnące na biało, pomarańczowo czy różowo! Są dostępne w wielu odmianach, wśród nich bardzo popularne są narcyzy trąbkowe,

hiacynty – ich kwiaty o barwie czerwonej, różowej, pomarańczowej, łososiowej, żółtej, fioletowej, białej, niebieskiej charakteryzują się intensywnym zapachem,

szachownica cesarska – wysoka roślina cebulowa o ciekawych pomarańczowych lub żółtych kwiatach osadzonych na sztywnym pędzie,

szachownica kostkowata,

szafirki – ich drobne kwiaty, zebrane w urocze grona, mają zazwyczaj kolor niebieski, ale wśród licznych gatunków i odmian można znaleźć rośliny o kwiatach białych, różowych, purpurowych, granatowych czy fioletowych,

czosnki ozdobne, np czosnek karatawski i czosnek południowy,

śniedek baldaszkowaty o kwiatach w kształcie gwiazdek.

Jakie byliny kwitną w maju?

Wśród bylin, które rozwijają swoje kwiaty w maju wymienić warto: bergenię sercolistną, serduszka okazałe, barwinek pospolity, floks szydlasty, zawciąg nadmorski, dąbrówkę rozłogową, goryczkę wiosenną, rogownicę kutnerowatą, konwalię majową, kokorycz, goździk pierzasty i siny, smagliczkę skalną, żagwin ogrodowy, brunnerę wielkolistną, ułudkę wiosenną, kocimiętkę Faasena, omieg wschodni, sasankę zwyczajną, ubiorek wiecznie zielony, miodunkę pstrą, skalnicę Arendsa, chaber górski, kuklik szkarłatny, pełnik europejski.

Te rośliny jednoroczne i dwuletnie kwitną w maju

Majowe ogrody zdobią także kwiaty bratków, stokrotek, niezapominajek, niecierpków, stokrotek afrykańskich, werbeny ogrodowej, dzwonków czy fiołków ogrodowych.

Jakie krzewy kwitną w maju?

Na podium kwitnących w maju krzewów uplasowały się: bzy lilaki, różaneczniki i azalie.

Ale maj w ogrodzie to także czas kwitnienia wielu innych krzewów, wśród których na uwagę zasługują: tawuły (np. tawuła szara, tawuła van Houtte'a, tawuła wczesna), migdałek trójklapowy, tamaryszki, złotlin japoński, pigwowce, mahonie, bez czarny czy żarnowce. W maju kwiaty pojawiają się też na laurowiśni wschodniej, pięciorniku krzewiastym, skimmii japońskiej, jaśminowcu, kolkwicji chińskiej, ogniku szkarłatnym, karaganie syberyjskiej, porzeczce krwistej i złotej, krzewuszce cudownej, złotokapie pospolitym.

Drzewa kwitnące w maju

Maj to nadal czas kwitnienia wielu drzew owocowych, a wśród nich jabłoni - nie tylko tych uprawianych przez nas w celu pozyskania smacznych owoców, ale także jabłoni ozdobnych. Kwitną też wiśnie japońskie, głogi, kalina koralowa, czeremcha pospolita, robinia akacjowa, pigwa pospolita i kasztanowce.

Jakie pnącza kwitną w maju?

Majowe ogrody to nie tylko kolorowe rabaty, ale również pionowe akcenty, które wprowadzają do przestrzeni trzeci wymiar. W tym miesiącu swoje piękno ukazują liczne pnącza, które potrafią odmienić wygląd murów, pergoli czy altan. Do najefektowniejszych należą:

glicynia kwiecista (wisteria), obsypana długimi, pachnącymi gronami fioletowych, różowych lub białych kwiatów,

(wisteria), obsypana długimi, pachnącymi gronami fioletowych, różowych lub białych kwiatów, wiciokrzew przewiercień o intensywnie pachnących kwiatach,

o intensywnie pachnących kwiatach, liczne odmiany clematisów (powojników), które właśnie w maju rozpoczynają swój wielobarwny spektakl.

