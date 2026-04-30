Glicynia kwitnie na przełomie maja i czerwca. Długie grona pachnących liliowych kwiatów glicynii wyglądają oszałamiająco! Zdarza się jednak, że wisteria nie kwitnie albo kwitnie bardzo słabo. Zastanawiamy się wtedy, jakie mogą być tego przyczyny. Poznaj najważniejsze z nich.

Glicynia nie kwitnie, bo przemarzła

Jeśli zima jest surowa i bezśnieżna, to glicynia może przemarzać. I choć w następnym sezonie zregeneruje się wypuszczając nowe pędy, to niestety kwitnąć nie będzie. A to dlatego, że pąki kwiatowe glicynii tworzą się na ubiegłorocznych pędach. Jeśli zimą pąki przemarzną, nie rozwiną się z nich kwiaty.

Aby zapobiec przemarzaniu glicynii należy sadzić ją w miejscach ciepłych, nasłonecznionych i osłoniętych od wiatrów - doskonałe będą stanowiska przy południowej bądź zachodniej ścianie budynku. Warto też przez kilka pierwszych lat po posadzeniu okrywać pnącze na zimę agrowłókniną.

Brak kwiatów u glicynii to wynik złego cięcia rośliny

Nieprawidłowe cięcie glicynii może też być przyczyną tego, że wiosną pnącze nie będzie kwitło. Jak już wspomniano, glicynia kwitnie na ubiegłorocznych pędach (a dokładniej krótkopędach), które wyrosły na pędach dwuletnich i starszych. Pąki kwiatowe zawiązują się wczesną jesienią. Jeśli pędy glicynii przytniemy wiosną, przed okresem kwitnienia, to zetniemy tym samym pędy z zawiązanymi pąkami. Pamiętajmy więc, że wiosną przeprowadzamy jedynie cięcie sanitarne pnącza - usuwamy wyłącznie pędy chore, uszkodzone i przemarznięte.

Właściwe cięcie glicynii wykonywać należy latem: w lipcu-sierpniu. Wtedy trzeba skrócić jej młode, długie przyrosty ścinając je nad 4-5-tym oczkiem. Pobudzimy wtedy pnącze do wytworzenia licznych krótkopędów, na których zawiążą się pąki kwiatowe. Glicynię przycinamy po raz pierwszy po trzech latach, gdy roślina jest już dobrze ukorzeniona.

14

Rozmnażanie glicynii ma wpływ na wytwarzanie kwiatów

Glicynia nie kwitnie, bo egzemplarz, który mamy w ogrodzie był uprawiany z nasion - tak rozmnażane rośliny zakwitają dopiero po kilkunastu latach. Musimy więc uzbroić się w cierpliwość. Glicynie rozmnażane wegetatywnie, w okres kwitnienia wchodzą wcześniej - zwykle po 2-4 latach uprawy.

Źle nawożona glicynia nie będzie kwitła

Glicynia w optymalnych warunkach wzrostu tworzy dużą masę gęsto ulistnionych pędów oraz kwiatostanów, do czego potrzebuje zasilania w składniki pokarmowe. Roślina żyje w symbiozie z bakteriami brodawkowymi wiążącymi azot z atmosfery. Dzięki temu jest odpowiednio zaopatrzona w ten pierwiastek i w nawożeniu glicynii nie należy go dodatkowo stosować. Azot odpowiada za wzrost części nadziemnej i powiększenie masy liści. Dokarmiać pnącze należy natomiast nawozami zawierającymi fosfor i potas, które wspomagają kwitnienie.

Glicynia nie kwitnie, bo jej system korzeniowy zbytnio się rozrósł

Przyczyną braku kwitnienia glicynii może też być nadmiernie rozrośnięty system korzeniowy. Aby pobudzić pnącze do kwitnienia należy wczesną wiosną (w lutym lub marcu) przyciąć jej korzenie. Robimy to za pomocą szpadla, wbijając go pionowo jak najgłębiej w ziemię, wokół podstawy rośliny w promieniu 40-100 cm (im starsza roślina, tym promień większy). W ten sposób przecinamy boczne korzenie rośliny. Taki zabieg sprowokuje glicynię do kwitnienia w kolejnym roku.

Glicynia to pnącze bardzo ekspansywne. Jeśli nie zapewnimy jej mocnej podpory, jej pędy będą czepiać się wszystkich napotkanych po drodze przedmiotów

Kiedy i gdzie sadzić glicynię, by bujnie kwitła?

Kluczem do sukcesu w uprawie wisterii jest wybór odpowiedniego momentu na sadzenie oraz staranne przygotowanie stanowiska. Najlepszym terminem jest wiosna, od kwietnia do maja, co daje roślinie cały sezon na solidne ukorzenienie się przed zimą. Możliwe jest również sadzenie wczesną jesienią. Jeśli kupujemy sadzonkę w pojemniku, możemy ją sadzić przez cały sezon wegetacyjny, unikając jedynie okresów upałów i suszy.

Glicynia do obfitego kwitnienia potrzebuje minimum 6 godzin pełnego słońca dziennie. Idealne będą dla niej zaciszne, osłonięte od wiatru miejsca przy południowej lub zachodniej ścianie budynku, która będzie oddawać ciepło nocą. Gleba powinna być żyzna, przepuszczalna i bogata w próchnicę, o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego (pH 6,0-6,5). Przed posadzeniem warto wzbogacić dołek dojrzałym kompostem, a w przypadku ciężkiej, gliniastej ziemi zapewnić na dnie warstwę drenażu ze żwiru. Pamiętajmy także, że glicynia to potężne pnącze, dlatego od samego początku należy zapewnić jej dostęp do solidnej i trwałej podpory, np. mocnej pergoli lub trejażu.

