Rośliny cebulowe kwitnące wiosną

Bardzo lubimy rośliny cebulowe kwitnące wiosną, bo po szaro-burych zimowych klimatach zwiastują nam energię odradzającego się życia. Ile radości czujemy, gdy pierwsze kiełki przebijają się przez ziemię!

Niestety, wiosenne kwiaty cebulowe są piękne przez dwa-trzy tygodnie, ale potem - gdy przekwitną, a ich liście żółkną i stopniowo stopniowo zamierają – pojawia się problem. Nie są już ozdobą, a jeśli chcemy cieszyć się ich urodą w kolejnym sezonie to do czerwca-lipca powinny pozostać w ziemi (potem należy je wykopać, przesuszyć w przewiewnym suchym cienistym pomieszczeniu i we wrześniu-październiku posadzić ponownie w wybranym miejscu).

Ale co zrobić by ogród po przekwitnięciu krokusów, tulipanów, narcyzów, hiacyntów, cebulic nie wyglądał smutno i nie sprawiał wrażenia zaniedbanego? Co posadzić w miejscach, w których rośliny cebulowe będą przechodzić w stan spoczynku i gromadzić zapasy na następny sezon?

Sposobów jest kilka, ale wszystkie zmierzają do tego samego celu: ukrycia zamierających liści roślin cebulowych.

Rabata, na której posadzono same rośliny cebulowe po ich przekwitnięciu nie będzie zdobiła ogrodu

Sposoby zagospodarowania miejsca po roślinach cebulowych kwitnących wiosną

Jesienią, gdy sadzimy cebule zastanówmy się, które spośród roślin już rosnących w ogrodzie rozwijają się później, niż nasze cebulowe. Hiacynty, szafirki, cebulice zakwitają najwcześniej, więc doskonale poczują się pod krzewami i między bylinami, które dopiero zaczynają wyłaniać się z ziemi. Nieco później zakwitną tulipany i narcyzy, ale górujące nad nimi pędy krzewów i bylin przepuszczą niezbędną ilość promieni wiosennego słońca.

Dobrym rozwiązaniem jest posadzenie wielu roślin cebulowych na rabatach różanych. Róże zielenią się dość późno i często takie „nagie” połacie sprawiają smutne wrażenie. Warto uzupełnić je krzewinkami lawendy, której szarozielone kępy wyglądają ładnie nawet zimą. Gdy zakwitną między nimi grupy cebulowych, kompozycja będzie przyciągać wzrok. Później rozwiną się liście róż i rozrośnie lawenda, a w pełni kwitnienia zachwycą urodą i zapachem.

Można też posadzić gatunki cebulowe na trawniku - osiągniemy wspaniały efekt, ale należy pamiętać, że koszenie trawy trzeba odłożyć na później, najlepiej na koniec maja.

Gdy obok roślin cebulowych posadzimy także inne byliny, rabata będzie ozdobą nie tylko wiosną

Fantastycznym, ale wymagającym rozwiązaniem, które pozwoli po okresie kwitnienia cebulowych ukryć ich żółknące liście, jest stworzenie łąki kwietnej, a właściwie rodzaju rabaty, którą wypełnimy różnymi gatunkami bylin i wysokich traw, a między nimi posadzimy gatunki cebulowe. Rośliny będą się rozwijać swobodnie i kolejno kwitnąć. Kolejno też będą przekwitać i zamierać, a gdy jedne stracą urodę zastąpią je inne. Dzięki temu będzie pięknie przez cały sezon.

Dla tych, którzy cenią rozmaitość i zmienność dobrym rozwiązaniem jest stworzenie rabaty, na której wokół roślin cebulowych wysiejemy w marcu i kwietniu gatunki jednoroczne. Zazwyczaj dość szybko się rozrastają i już w czerwcu pięknie, obficie kwitną.

Gdy te rośliny cebulowe przekwitną, rabata nie będzie już wyglądała tak atrakcyjnie

Sadzenie roślin cebulowych w donicach

Doskonałym sposobem na zaproszenie wiosny do ogrodu jest sadzenie cebul w doniczkach, donicach, skrzynkach itp. i ustawianie ich w miejscach, z których najchętniej korzystamy wczesną wiosną: na balkonach i tarasach, w miejscach, które widać z okien mieszkania, nawet na parapetach. Po przekwitnięciu roślin donice można przenieść w miejsce mało widoczne, gdzie cebule doczekają pory wykopania i przygotowań do ponownego posadzenia.

Rośliny cebulowe kwitnące wiosną Rośliny cebulowe kwitnące wiosną nie potrzebują dużo miejsca, czy szczególnego siedliska,

wytrzymują też wiosenne wahania temperatury.,

sadzimy je jesienią i możemy o nich zapomnieć,

wiosną nie potrzebują żadnych zabiegów pielęgnacyjnych,

sadzimy je na głębokość równą trzykrotnej wysokości cebuli.

Rośliny towarzyszące: co sadzić obok tulipanów i narcyzów?

Dobór odpowiednich roślin towarzyszących to sprawdzony sposób na utrzymanie estetyki rabaty po przekwitnięciu wiosennych kwiatów cebulowych. Ich głównym zadaniem jest zasłonięcie niezbyt atrakcyjnych, żółknących liści tulipanów czy narcyzów. Doskonale w tej roli sprawdzają się byliny, które rozwijają się nieco później, takie jak funkie, jeżówki purpurowe czy lawenda. Ich bujne liście i pędy skutecznie wypełniają puste miejsca.

Świetnym uzupełnieniem będą również rośliny jednoroczne o długim okresie kwitnienia, na przykład aksamitki, bratki czy niezapominajki. Wysiane lub posadzone między cebulowymi, szybko się rozrosną, tworząc barwny dywan aż do jesieni. Warto także rozważyć nasadzenia z roślin okrywowych, takich jak macierzanka piaskowa, lub połączyć tulipany z innymi gatunkami cebulowymi, na przykład szafirkami i hiacyntami, aby stworzyć wielopoziomową i stale zmieniającą się kompozycję.

