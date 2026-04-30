Gaura Lindheimera (gaura biała, łac. Gaura lindheimeri) to bylina o dużych walorach dekoracyjnych. Pochodzi z północnoamerykańskich prerii. W ostatnich latach nabiera coraz większego znaczenia dekoracyjnego.

Czy gaura jest rośliną wieloletnią?

Gaura jest rośliną wieloletnią, która należy do rodziny wiesiołkowatych (Onagraceae).

Jak wygląda gaura?

Gaura charakteryzuje się smukłymi łodyżkami obsypanymi dużą ilością kwiatów kwitnących przez całe lato oraz zielonymi, wąskimi liśćmi. Roślina dorasta zazwyczaj do około 50 cm (niektóre odmiany nawet do 150 cm!), a rozrasta się na szerokość 25-30 cm. Gaura rozpoczyna kwitnienie pod koniec czerwca i ponawia je aż do samych przymrozków.

Najpopularniejsze odmiany gaury

Na rynku dostępnych jest wiele odmian gaury, które różnią się między sobą przede wszystkim kolorem kwiatów i docelową wysokością. Do najchętniej wybieranych należą:

, której białe kwiaty, zgodnie z nazwą, przypominają wirujące motyle. Dorasta ona do 60-90 cm, tworząc w ogrodzie zwiewne, jasne akcenty; ‘Siskiyou Pink’ o kwiatach w odcieniach intensywnego różu, osiągająca podobną wysokość.

Dla miłośników niższych form, idealnych do pojemników lub na przód rabaty, stworzono odmiany karłowe:

, która dorasta do 40-50 cm i wyróżnia się kwiatami o ceglastej, różowoczerwonej barwie; ‘Graceful White’ to kompaktowa odmiana o białych kwiatach, nieprzekraczająca 40 cm wysokości, doskonała do mniejszych kompozycji.

Jakie wymagania ma gaura?

Gaura preferuje podłoże przepuszczalne i umiarkowanie żyzne. Nie lubi gleb ciężkich, gliniastych, które zatrzymują wodę. Najlepsze dla niej jest słoneczne stanowisko, choć może także rosnąć w półcieniu. W słońcu kwitnienie będzie jednak dłuższe i bardziej obfite.

Jak pielęgnować gaurę?

Gaurę jest odporna na suszę i należy podlewać ją umiarkowanie, tylko w czasie upałów intensywniej. Roślina źle znosi zastój wody w podłożu (warto zadbać o drenaż podłoża, dodając piasek lub żwir do ziemi przed posadzeniem). Częstsze przesuszenie powoduje więdnięcie kwiatów i ich utratę.

Zasilanie kompostem lub nawozem mineralnym sprawi, że roślina będzie bardzo obficie kwitła. Rośliny uprawiane w pojemnikach należy nawozić przynajmniej raz w tygodniu nawozem do roślin kwitnących. Przycięcie roślin, gdy już kwiaty w większości przekwitną, oraz usuwanie przekwitłych kwiatostanów przyczynia się do tworzenia nowych pędów z kwiatami. W sezonie gaurę mogą atakować mszyce. Ważne jest regularne usuwanie chwastów rosnących wokół rośliny.

Gaura, niezbyt dobrze znosi przesadzanie, dlatego należy dobrze wybrać dla niej miejsce, ponieważ częste przesadzanie może uszkodzić system korzeniowy, co wpłynie na ogólny stan rośliny.

Jako że jest to bylina mrozoodporna, nie wymaga okrywania na zimę. Zabezpieczyć przed mrozem warto jedynie młode sadzonki posadzone jesienią.

Delikatne kwiaty gaury to piękna dekoracja ogrodu

Gaura w ogrodzie, na balkonie i tarasie - co posadzić obok gaury?

Gaura znakomicie sprawdza się na obrzeżach i rabatach kwiatowych, a także uprawiana w pojemnikach na balkonach i tarasach.

Gaury najlepiej wyglądają posadzone w kompozycjach z roślinami różniącymi się pokrojem i kolorem, ale równie dobrze prezentują się w pojedynkę. Ładnie wyglądają w zestawieniu z innymi bylinami, takimi jak lawenda, liliowce, irysy, a nawet róże rabatowe. Smukła budowa gaury dodaje lekkości wszelkim kompozycjom z innymi roślinami. Do donicy o średnicy 25 cm sadzimy maksymalnie 3 szt. roślin.

Zimowanie gaury uprawianej w pojemnikach

O ile gaura posadzona w gruncie wykazuje mrozoodporność (do ok. -18°C), o tyle egzemplarze uprawiane w donicach wymagają szczególnej ochrony. System korzeniowy w pojemniku jest znacznie bardziej narażony na przemarznięcie, dlatego takich roślin nie powinno się zostawiać na zimę na zewnątrz. Najlepszym rozwiązaniem jest przeniesienie donicy przed nadejściem silnych mrozów do chłodnego, ale jasnego pomieszczenia.

Idealnym miejscem do przezimowania gaury będzie widny garaż, nieogrzewana weranda lub piwnica z oknem, gdzie temperatura utrzymuje się w granicach 2–8°C. W tym okresie należy ograniczyć podlewanie do minimum, dbając jedynie o to, by podłoże całkowicie nie wyschło. Takie warunki pozwolą roślinie bezpiecznie przetrwać zimę i z nową energią rozpocząć wzrost na wiosnę.

