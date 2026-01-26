Kiedy przesadzać rośliny doniczkowe? Czy można przesadzić kwiaty doniczkowe zimą?

Wiosna to dobry czas na porządki w domowych kwiatach. Niektóre z nich na pewno trzeba będzie przesadzić do nowych pojemników, aby lepiej rosły i obficiej kwitły. Nie zaleca się przesadzania kwiatów doniczkowych zimą, bowiem w tym okresie wiele roślin przechodzi okres spoczynku, podczas którego ich tempo wzrostu znacznie spada, a czasem nawet całkowicie się zatrzymuje. Przesadzanie można rozpocząć najwcześniej pod koniec lutego, choć większość roślin doniczkowych przesadzamy na wiosnę – w marcu lub kwietniu.

Kiedy nie należy przesadzać kwiatów doniczkowych?

Lepiej nie przesadzać roślin doniczkowych w okresie ich kwitnienia, owocowania i intensywnej wegetacji.

Jak sprawdzić, czy roślina potrzebuje przesadzenia?

Rośliny doniczkowe przesadzamy tylko wtedy, kiedy tego potrzebują. Oznaką takiego stanu może być zahamowanie ich wzrostu (gdy wiosną nie wypuszczają już nowych pędów) lub widoczny brak miejsca w doniczce na rozrastanie się korzeni.

Aby się o tym przekonać, najlepiej jest obejrzeć bryłę korzeniową rośliny. Obracamy doniczkę do góry dnem i opukując o kant stołu, ostrożnie zdejmujemy ją z rośliny. Jeżeli korzenie tworzą zbitą masę i nie ma już między nimi ziemi, to znak, że czas na zmianę pojemnika na większy. Zanim się do tego zabierzemy, upewnijmy się jednak, że roślina jest w dobrej kondycji, nie ma oznak chorób ani żerowania szkodników. Przesadzenie osłabionej rośliny mogłoby być dla niej zbyt dużym szokiem.

Przeczytaj też: Przesadzanie prymuli - czy po zakupie trzeba roślinę przesadzić? Instrukcja przesadzania krok po kroku

Pamiętaj o drenażu w doniczce, gdy przesadzasz rośliny!

Rośliny doniczkowe najczęściej gniją z powodu nadmiaru wody. Bryła korzeniowa nigdy nie powinna stać w wodzie, bo bez dostępu tlenu korzenie zamierają i tracą zdolność do pobierania wody. Aby temu zapobiec, na dnie pojemnika powinniśmy układać dwucentymetrową warstwę drenażu z drobno potłuczonych skorup starych, niepotrzebnych doniczek ceramicznych, keramzytu lub grubego żwiru. Dzięki niemu woda nie będzie zalegać w strefie korzeniowej, tylko niżej – w warstwie drenażu, a korzenie będą dobrze napowietrzone.

Przesadzanie roślin do nowych doniczek - jaki pojemnik wybrać?

Są dwa rodzaje pojemników na rośliny: doniczki z otworami odpływowymi w dnie i osłonki, do których można wstawić mało ozdobne donice. Unikajmy jednak sadzenia roślin bezpośrednio do osłonek, z których nadmiar wody nie ma jak odpłynąć. Bardzo trudno jest wtedy kontrolować ilość zalegającej wody.

Do wyboru mamy różne pojemniki – ceramiczne (szkliwione lub bez powłoki), plastikowe, metalowe, wyplatane z wikliny bądź rattanu, a nawet szklane. Niektóre są sprzedawane z podstawkami, inne bez. Są i takie, które mają wbudowany system nawadniający. Zapewni on stały dopływ wody nawet wtedy, gdy wyjedziemy z domu na dłużej.

Jakie podłoże do przesadzania roślin doniczkowych?

Większość roślin doniczkowych dobrze rośnie w każdym podłożu i dla nich odpowiednia będzie uniwersalna ziemia do kwiatów i roślin doniczkowych. Niektóre jednak wymagają specjalnego podłoża: lekkiego torfowego (anturium, draceny, nefrolepis) lub ciężkiego gliniastego (kalanchoe, papirus, trzykrotka). Rośliny, które źle znoszą obecność węglanu wapnia w podłożu (echmea, gardenia), powinniśmy posadzić w ziemi lekko kwaśnej.

Uwaga! Nie używajmy do przesadzania ziemi z ogrodu. Istnieje duże ryzyko, że wraz z nią przyniesiemy do domu chwasty lub szkodniki. Poza tym jest ona zbyt ciężka dla delikatnych korzeni roślin doniczkowych. Gotowe podłoża są wcześniej odkażane i specjalnie przygotowywane z mieszanki różnorodnych komponentów, dzięki którym korzenie roślin mogą się swobodnie rozrastać.

Przeczytaj też: Rozmnażanie roślin doniczkowych przez podział - szybki sposób na uzyskanie kilku roślin z jednej

Jak przesadzać rośliny doniczkowe? Instrukcja krok po kroku

Przed przesadzeniem dobrze podlewamy roślinę. Czekamy (około 20 minut), aż nadmiar wody przesiąknie na podstawkę, a potem jej część zostanie ponownie wchłonięta przez bryłę korzeniową.

Przygotowujemy czystą i suchą doniczkę o numer-dwa większą niż ta, w której roślina rosła dotychczas. Na dno wsypujemy warstwę drenażu – keramzytu lub grubego żwiru. Na nim układamy świeżą, żyzną ziemię.

Trzymając doniczkę w jednej ręce, a roślinę w drugiej, opukujemy ją o brzeg stołu i ostrożnie zdejmujemy z bryły korzeniowej. Jeśli mimo to rośliny nie udaje się wyjąć z doniczki (a może się to zdarzyć przy przesadzaniu większych okazów), można wcześniej odspoić bryłę korzeniową od ścianek pojemnika, używając długiego noża

Ostrożnie rozluźniamy bryłę korzeniową, usuwamy z niej stary drenaż oraz wyjałowione podłoże – zarówno spośród korzeni, jak i z wierzchu.

Uszkodzone lub obumarłe korzenie odcinamy ostrym nożem.

Roślinę umieszczamy pośrodku nowej doniczki, delikatnie rozkładając korzenie na jej dnie. Nie powinny się one zawijać ku górze.

Następnie dosypujemy nowej ziemi, przykrywając dokładnie wszystkie widoczne korzenie.

Na koniec podłoże porządnie uciskamy wokół rośliny tuż przy ściankach pojemnika i uzupełniamy do pełna ziemią.

Ani tuż po przesadzeniu, ani przez kolejne dwa-trzy dni nie podlewajmy rośliny. Ustawmy ją w mało nasłonecznionym miejscu. Dzięki temu pobudzimy korzenie do poszukiwania

wody w świeżym podłożu i roślina szybciej się ukorzeni.

Jeśli jest bardzo gorąco, codziennie obficie zraszajmy jej liście wodą.

W starszych, rozrośniętych okazów, przesadzanie jest utrudnione. W takich wypadkach łatwiej jest wymienić wierzchnią starą i wyjałowioną warstwę podłoża na świeże i żyzne.

Galeria zdjęć: Przesadzanie rośliny doniczkowej - prace krok po kroku

Prawidłowe przesadzanie roślin doniczkowych Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ. Czy rozpoznasz rośliny doniczkowe po liściach? Pytanie 1 z 9 Liście tej rośliny są ciemnozielone, błyszczące, z wyraźnymi jasnymi nerwami. Jaka to roślina? Monstera Fikus Benjamina Kalatea Następne pytanie