Hortensja krzewiasta, znana też jako hortensja drzewiasta (Hydrangea arborescens) pochodzi ze wschodnich rejonów Ameryki Północnej, zaś w Europie pojawiła się na początku XX wieku. W ogrodach nie spotkamy gatunku, a jedynie odmiany wyselekcjonowane ze względu na szczególne cechy - zazwyczaj duże kuliste lub oryginalnie spłaszczone kwiatostany, składające się z drobnych kwiatów płodnych oraz większych i efektowniejszych płonnych – im jest więcej tych ostatnich tym kwiatostan wydaje się efektowniejszy.

Jak wygląda hortensja krzewiasta?

Hortensja krzewiasta może dorastać do wysokości 2,5 m przy 3 m średnicy. Jej duże, jajowate, piłkowane liście nie przebarwiają się na zimę. Roślina nie zawiązuje owoców. Krzew rozrasta się przez odrosty, tworząc gęste kępy pędów.

Odmiany hortensji krzewiastej zakwitają między czerwcem a sierpniem, ale po przekwitnięciu kwiatostany pozostają na pędach stopniowo zieleniejąc lub różowiejąc. W końcu stają się brunatne, ale nawet takie nadal mogą zdobić ogród. Trzeba jednak pilnować, by pod ich ciężarem (gdy zawilgotnieją) pędy nie pokładały się na ziemi, bo zaczną gnić. Lepiej wtedy przyciąć je nisko nad podłożem rezygnując z takiej dekoracji ogrodu.

Kiedy i jak ciąć hortensje krzewiaste?

Cięcie hortensji krzewiastej to jeden z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych, który wpływa na obfite kwitnienie i ładnym zwarty pokrój rośliny. Ten gatunek hortensji kwitnie na pędach tegorocznych, dlatego dobrze znosi nawet dość silne przycinanie. Zabieg najlepiej wykonać wczesną wiosną, zwykle w marcu lub na początku kwietnia, gdy minie ryzyko największych mrozów.

Podczas cięcia należy usunąć wszystkie pędy słabe, uszkodzone oraz przemarznięte. Pozostałe pędy przycinamy nisko nad ziemią, na przykład na 2-3 oczka czyli na około 20 cm, by powstało wiele nowych pędów, a na ich wierzchołkach kwiatostany. Tniemy zawsze nad pąkiem skierowanym na zewnątrz.

Jakie wymagania ma hortensja krzewiasta?

Hortensja krzewiasta jest rośliną stosunkowo mało wymagającą i niekłopotliwą w uprawie.

Podłoże dla hortensji krzewiastej. Roślina wymaga żyznej i przepuszczalnej gleby o dużej zawartości próchnicy i odczynie kwaśnym lub lekko kwaśnym (pH 4,5-6,0). Źle toleruje podłoże gliniaste, zimne.

Stanowisko dla hortensji krzewiastej. Krzew najlepiej rośnie w półcieniu, choć toleruje miejsca słoneczne, ale wtedy potrzebuje częstego podlewania – latem, w upały nawet dwukrotnego. Inaczej będzie więdła, a poparzone liście mogą zasychać. Trzeba też pamiętać, że po deszczu lub gdy wieje silny wiatr pędom obciążonym kwiatostanami grozi wyłamywanie, warto więc podwiązywać je do palików.

Jak dbać o hortensję krzewiastą?

Zimowa osłona hortensji krzewiastej. Jest dość odporna na niską temperaturę, ale jesienią warto podstawę krzewu okryć kopczykiem ziemi lub kory sosnowej. Jeśli miejsce, w którym rośnie, nie jest osłonięte od zimnych wiatrów, dobrze jest okryć cały krzew matą słomianą lub włókniną ogrodniczą.

Nawożenie hortensji krzewiastej. Ponieważ hortensja krzewiasta kwitnie długo i obficie, potrzebuje też systematycznego dokarmiania, najlepiej nawozami przeznaczonymi specjalnie dla hortensji.

Sadzenie i przesadzanie hortensji krzewiastej. Do gruntu krzew należy sadzić od marca do maja lub od września do października, na głębokość podobną jak rosła uprzednio, zazwyczaj 30-40 cm.

Poznaj 5 najpopularniejszych gatunków hortensji do ogrodu

i Autor: Greggory DiSalvo/ Getty Images Hortensję krzewiastą wykonuje się wczesną wiosną, zwykle w marcu lub na początku kwietnia

Jak rozmnażać hortensję krzewiastą?

W marcu lub kwietniu z krzewu można pobrać sadzonki. W tym celu należy odciąć młody pęd utworzony przez roślinę na końcu odrostu korzeniowego (młody pęd z korzeniem). Rozrośnięty, duży krzew można też podzielić na części.

Choroby atakujące hortensję krzewiastą

Zastosowanie hortensji krzewiastej w ogrodzie

Hortensja krzewiasta nadaje się na rabaty i skalniaki, zarówno do dużych jak i małych ogrodów. Pięknie prezentuje się jako soliter na tle ogrodzenia, domu lub trawnika. Czasami w małym ogrodzie wystarczy nawet pojedynczy krzew hortensji, ale można też sadzić ją w luźnych żywopłotach. Jej uroda sprawia, że polecana jest do zestawień wielogatunkowych i na rabaty jednogatunkowe. Ponieważ pochodzi ze zbiorowisk leśnych, można podsadzać nią wyższe krzewy i drzewa.

Hortensja krzewiasta w donicach

Odmiany hortensji krzewiastej osiągające mniejsze rozmiary nadają się do sadzenia w dużych donicach. Kwiatostany ścięte do wazonów nawet pojedynczo stanowią piękną dekorację. Zasuszone - stają się efektownym elementem suchych bukietów (warto ścinać je zanim zbrunatnieją, bo wtedy zachowają swe „jesienne” przebarwienie).

Polecane odmiany hortensji krzewiastej

Hortensja krzewiasta ‘Anabelle’ - odmiana o licznych, bardzo dużych, kulistych kwiatostanach, złożonych tylko z jasnozielonych, w miarę rozwoju bielejących kwiatach płonnych (VI-VIII). Jej wyprostowane, giętkie pędy dorastają do 1,5 m wysokości. Liście długości 8-15 cm są jasno zielone, eliptyczne, o ząbkowanych krawędziach. Nie przebarwiają się jesienią.Ta odmiana dobrze znosi temperaturę do – 25 st.C.

Hortensja krzewiasta 'Invincibelle Spirit' inaczej 'Pink Annebelle' - krzew o kulistym lub nieco rozwichrzonym pokroju dorasta do wysokości około 1,2 metra. Zachwyca ogromnymi kulistymi kwiatostanami złożonymi z różowych płonnych kwiatów. Najczęściej osiągają one 20-30 cm średnicy, ale w dobrych warunkach może to być nawet 40 cm. Liście są ciemno zielone, piłkowane.

Hortensja krzewiasta 'Incrediball' inaczej 'Strong Annabelle' - to kolejna odmiana podobna do popularnej 'Annabelle', ale udoskonalona. Kwitnie bardzo obficie, tworząc ogromne kuliste białe kwiatostany osiągające nawet do 40 cm średnicy. Jej pędy są sztywniejsze więc lepiej utrzymują ciężar ogromnych kwiatostanów. Dorasta do ok. 1,2 metra wysokości. Liście ma ciemno zielone co podkreśla śnieżną biel kwiatów. Równie pięknie wyglądają, gdy zaczynają przekwitać i stają się limonkowo zielone.

Hortensja krzewiasta ‘Ruby Annabelle’ - to piękna odmiana o ciemno różowych dużych kwiatostanach złożonych z kwiatów wyłącznie płonnych. Osiąga zazwyczaj wysokość 1,0 -1,2 m.

Hortensja krzewiasta ‘Pink Pincushion’ to odmiana o kwiatostanach złożonych głównie z drobnych różowych kwiatów płodnych (od jasnego pudrowego do ciemnego różu) otoczonych nielicznymi ale dużymi białoróżowymi kwiatami płonnymi. Baldachy kwiatostanów osiągają średnicę około 10 cm i przyjemnie pachną. Liście są zielone, spodem szarobiałe. Krzew ten osiąga 1,0 -1,5 m wysokości przy podobnej szerokości. Jest całkowicie mrozoodporny.

Hortensja krzewiasta ‘Bella Anna’ to krzew dorastający do wysokości 1 m, przy średnicy około 2 metrów. Kwitnie obficie tworząc olbrzymie kuliste kwiatostany złożone z różowych kwiatów płonnych. Liście są szeroko jajowate, delikatne, o lekko ząbkowanych brzegach.

Hortensja krzewiasta ‘Grandiflora’ - odmiana osiągająca 1,0 -1,5 m wysokości. Tworzy duże, lekko spłaszczone, kremowobiałe kwiatostany złożone z kwiatów płonnych.

Hortensja krzewiasta ‘Lime Rickey’ to odmiana o kwiatostanach kulistych, zielonkawych.

Hortensja krzewiasta ‘Candybelle Bubblegum’ to krzew dorastający do 0,5-1 m wysokości przy podobnej szerokości. Ma pędy sztywne i wyprostowane. Na ich wierzchołkach tworzą się kuliste kwiatostany złożone z jasno różowych, płonnych kwiatów. Liście są ciemnozielone, lekko brązowawe. Kwitnie od końca czerwca do sierpnia. Potrzebuje gleby o odczynie obojętnym.

Hortensja krzewiasta ‘Candybell Marshmallow’ to nowa odmiana hortensji drzewiastej o kwiatach łososioworóżowych, zebranych w kuliste kwiatostany. Krzew o zwartym pokroju i sztywnych, wyprostowanych pędach. Osiąga wysokość 0,5-1m przy podobnej szerokości. Ma duże ciemnozielone liście o piłkowanych brzegach. Kwitnie od końca czerwca do sierpnia. Lubi gleby o odczynie obojętnym. Jest mrozoodporna i odporna na działanie patogenów.

Hortensja krzewiasta ‘Hills of Snow’ odmiana o dużych, kulistych kwiatostanach (nawet do 30 cm średnicy) złożonych prawie wyłącznie z kwiatów płodnych, z których w okresie pełnego rozwoju wyrastają liczne białe pręciki co daje wrażenie puszystości. Na obrzeżach kwiatostanów rozwijają się nieliczne, czteropłatkowe kwiaty płonne. Początkowo kwiaty są jasnozielone, a w miarę rozkwitania stają się śnieżnobiałe, a na koniec delikatnie różowe. Przyjemnie pachną.Krzewy te dorastają do 1 m wysokości. Ich pędy są wyprostowane i sztywne.

Hortensja krzewiasta 'Bounty' to odmiana bardzo podobna do ‘Anabelle’, ale niższa i o bardziej zwartej strukturze. Dorasta do 1,2 m wysokości. Ma sztywne pędy, które nie przewieszają się pod ciężarem kwiatostanów. Liście jasnozielone, duże, jajowate o długości 6-15 cm, piłkowane. Kwiatostany o średnicy około 25 cm złożone są z czteropłatkowych, kremowych kwiatów płonnych, które przekwitając zielenieją.

Poznaj inne gatunki hortensji:

