Marchew to jedno z najpopularniejszych warzyw uprawianych w ogródkach warzywnych. Podpowiemy, jak i kiedy siać marchewkę, by doczekać się dobrych plonów.

Gdzie siać marchew?

Marchew uprawia się z siewu wprost do gruntu. Nasiona wysiewamy od razu na miejsce stałe, bowiem marchew nie znosi przesadzania. Marchew możemy siać na grządkach w warzywniku, w tunelach foliowych oraz nieogrzewanych szklarniach. Nie poleca się uprawy marchwi w doniczkach.

Jak głęboko siać nasiona marchwi?

Nasiona marchwi umieszcza się w glebie na głębokości 1–2 cm (w zależności od rodzaju gleby). W praktyce wygląda to tak, że na grządce na wyznaczonych uprzednio rzędach robimy rowek o głębokości 1-2 cm, umieszczamy w nim nasiona i przykrywamy ziemią. Pamiętajmy, że zbyt głęboki siew marchwi sprawia, że siewki dłużej wschodzą i są słabsze.

Kiedy siać marchew na wiosnę?

Marchew sieje się od marca do maja - termin wysiewu zależy od odmiany marchwi.

Odmiany wczesne marchwi wysiewamy w marcu i kwietniu (najpóźniej do końca kwietnia).

Odmiany średnio późne marchwi wysiewamy w pierwszej połowie maja.

Odmiany późne marchwi wysiewamy w drugiej połowie maja.

Wysiew nasion marchwi przed zimą

Marchew można też wysiewać przed zimą - w listopadzie albo w grudniu - jest to tzw. siew ozimy. Wysiana w tym terminie marchew wschodzi dopiero wiosną. Pamiętajmy tylko, że jeśli listopad jest ciepły, trzeba wstrzymać się z siewem do grudnia, aby nasiona nie wykiełkowały przed nastaniem zimy, bo wtedy siewki nie przetrwają do wiosny. Do siewu ozimego wybieramy odpowiednie odmiany marchwi (nie wszystkie odmiany się do tego nadają).

Jak gęsto wysiewać marchew?

Nasiona marchwi wysiewa się w rzędach oddalonych od siebie o 20-35 cm. Ponieważ nasiona są drobne, warto przed wysiewem wymieszać je z piaskiem - wtedy unikniemy zbytniego zagęszczenia roślin w rzędzie. Tym bardziej, że zwykle nie stosuje się przerywki wschodów marchwi.

Przeczytaj też: Współrzędna uprawa warzyw - jakie warzywa sadzić obok siebie

Jakie czynniki wpływają na wschody nasion marchwi?

Na wschody nasion marchwi wpływa kilka ważnych czynników, a sam proces kiełkowania trwa zwykle 10–21 dni. Kluczowe znaczenie ma stała wilgotność gleby, ponieważ nawet krótkie przesuszenie może znacznie ograniczyć liczbę wschodów. Istotna jest także temperatura gleby, najlepiej w zakresie 15–21°C, choć nasiona mogą kiełkować już przy kilku stopniach powyżej zera. Marchew należy siać płytko – na około 1–2 cm, w lekkiej i dobrze spulchnionej glebie, która zapewnia dostęp powietrza. Znaczenie ma również jakość nasion.

Przeczytaj też jak sprawdzić zdolność kiełkowania nasion

Zobacz galerię zdjęć: Marchew - uprawa w ogrodzie warzywnym

9

Te warzywa nie są bardzo popularne. rozpoznaj 10 mniej znanych warzyw Pytanie 1 z 10 To warzywo to: cieciorka fasola groch Następne pytanie

#MuratorOgroduje: Jak w łatwy sposób wysiać nasiona warzyw, kwiatów oraz ziół? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.