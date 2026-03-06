Kwiaty na Dzień Kobiet to prezent obowiązkowy! Panowie w tym dniu stoją w kolejkach w małych i dużych kwiaciarniach, kupują bukiety na ulicznych straganach. Każda Pani w tym dniu powinna dostać piękne kwiaty!

Kiedy obchodzimy Dzień Kobiet?

Międzynarodowy Dzień Kobiet jest obchodzony w wielu państwach całego świata. U nas to święto wypada co roku w dniu 8 marca. Tym, którzy pamiętają czasy PRL-u kojarzy się ono z czerwonymi goździkami wręczanymi kobietom w zakładach pracy. Dziś wygląda zupełnie inaczej - w tym dniu panowie obdarowują panie kwiatami, prezentami i życzeniami.

Jakie kwiaty na 8 marca?

Kwiaty na Dzień Kobiet to coś więcej niż prezent – to symbol pamięci, szacunku i wdzięczności. W kwiaciarniach wybór rozmaitego kwiecia w tym dniu jest olbrzymi. Można je również z łatwością kupić na licznych ulicznych stoiskach – tam najwięcej jest tulipanów w różnych kolorach.

Niektórzy panowie wybierają pojedyncze kwiaty, inni gustują w dużych bukietach. W kwiaciarniach floryści prześcigają się w pomysłach na ciekawe bukiety i kompozycje. One też znajdują licznych odbiorców.

Klasyczne bukiety na Dzień Kobiet

Bukiety na Dzień Kobiet można przygotować z różnych kwiatów. Kiedyś najpopularniejszymi kwiatami wręczanymi na Dzień Kobiet były goździki, rzadziej gerbery czy frezje. Ale też wybór kwiatów w kwiaciarniach i sklepach był bardzo ograniczony, a florystyka nie była w naszym kraju tak rozwinięta, jak jest obecnie.

Dziś jest inaczej. Mnogość dostępnych na rynku gatunków i odmian kwiatów oraz popularność sztuki układania kwiatów pozwalają na stworzenie oryginalnych i niepowtarzalnych kwiatowych kompozycji dla każdej pani.

Niekwestionowanym królem 8 marca są tulipany. Symbolizują nadejście wiosny i radość, a ich różnorodność kolorów pozwala stworzyć bukiet idealnie dopasowany do gustu obdarowywanej osoby. Klasycznym wyborem są róże, jednak warto pamiętać o symbolice – te w odcieniach różu czy kremowym będą bardziej uniwersalne niż płomiennie czerwone.

Szukasz czegoś oryginalnego? Postaw na pachnące frezje, eleganckie irysy, delikatne jaskry, alstremerie czy egzotyczne storczyki. Piękny bukiet to wyraz tego, że pamiętamy i doceniamy kobiety w naszym życiu.

Bukiet z tulipanów

Te kwiaty będą hitem 8 marca 2026!

Chcesz naprawdę zaskoczyć bukietem na 8 marca? Floryści są zgodni: w tym roku króluje oryginalność i świadomy wybór. Choć tulipany wciąż są w czołówce, profesjonaliści stawiają na mniej oczywiste gatunki, które robią ogromne wrażenie.

Absolutnym hitem są jaskry – ich wielowarstwowe, pełne kwiaty wyglądają niezwykle szlachetnie. Furorę robią też anemony o aksamitnych płatkach i wyrazistym środku oraz pachnące frezje, które wnoszą do domu powiew wiosny. Nowoczesne bukiety często łączą różne gatunki i tekstury, tworząc niepowtarzalne kompozycje.

A co z klasyką? Goździki przeżywają renesans! Zapomnij o ich dawnym wizerunku – dziś zachwycają trwałością i niezwykłą paletą barw. Kluczem do sukcesu jest pokazanie, że włożyłeś w wybór serce, a nie sięgnąłeś po pierwszy z brzegu bukiet. Taki gest z pewnością zostanie zapamiętany na dłużej.

