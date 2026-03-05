Sezon na młode ziemniaczki tuż-tuż. Posiej koperek teraz, by nie zabrakło najważniejszego dodatku

Koperek, czyli koper ogrodowy, to jedna z najchętniej uprawianych roślin przyprawowych. Jest łatwy w uprawie, a w kuchni ma bardzo szerokie zastosowanie. Sprawdź, kiedy i jak siać koperek oraz kiedy najlepiej go zbierać.

Siew kopru ogrodowego

Autor: Alexander Shapovalov/ Getty Images Kiedy siać koperek do gruntu?

Koper ogrodowy (łac. Anethum graveolens), nazywany po prostu koperkiem, to roślina, bez której trudno wyobrazić sobie polską kuchnię. Koperek jest wspaniałym dodatkiem do potraw, a ponadto łatwo się go uprawia – można uprawiać go w przydomowych ogródku, ale także w doniczce. np. na balkonie.

Po czym poznasz koperek?

Koperek dorasta do 90–120 cm wysokości, ma proste, nagie, rozgałęzione, puste w środku łodygi. Liście kopru są pierzaste, delikatne, zielone, o pochwiastych nasadach. Czasem większa ilość nalotu woskowego sprawia, że liście mają niebieskawy odcień.

W lipcu koper ogrodowy wykształca na szczytach łodyg baldachowate kwiatostany, złożone z licznych mniejszych baldaszków, w których znajdują się drobne, żółte gwiazdkowate kwiaty. Koper kwitnie od lipca do września, jest owadopylny. Po zapyleniu i zapłodnieniu zawiązują się soczewkowate owoce 3–5 mm długości, złożone z dwóch rozłupek. Poza tym koperek charakterystycznie pachnie, co sprawia, że nie można go pomylić z żadną inną rośliną.

Koperek - jak go uprawiać?

Koper ogrodowy jest łatwy w uprawie. Najlepiej rośnie na słonecznych, osłoniętych od wiatru, umiarkowanie wilgotnych stanowiskach. Nie ma większych wymagań glebowych, ale lubi podłoże dobrze spulchnione, żyzne i przepuszczalne. Koperek nie potrzebuje specjalnej pielęgnacji. Ważne jest tylko odchwaszczanie i podlewanie (nie jest odporny na suszę i źle znosi suche podłoże).

Kiedy siać koper do gruntu?

Koper ogrodowy uprawia się z nasion, które wysiewa się wprost do gruntu od wiosny co około dwa  tygodnie aż do jesieni (koper ma krótki okres wegetacyjny, wynoszący 45–50 dni). Jeżeli chcemy doczekać się kwiatów i nasion kopru, to należy go wysiać wiosną, bo inaczej roślina nie zdąży zakwitnąć.

Jak siać koper do gruntu?

Nasiona koperku wysiewamy w rzędach oddalonych od siebie o:

  • jeśli uprawiamy na „zielone” - co 15 cm,
  • jeśli uprawiamy na nasiona - co 20-30 cm.

Nasiona umieszczamy w dołkach po 2-3 sztuki. Koperek można też z powodzeniem wysiewać rzutowo, także między innymi warzywami w warzywniku. Po każdym wysiewie ziemię lekko przyklepuje się i obficie podlewa.

Jak głęboko siać koperek?

Koper ogrodowy najlepiej siać na głębokość około 1-2 cm.

Uprawa koperku na balkonie w doniczkach

Koperek nadaje się także do uprawy w donicach na balkonie. Wschodzi już po 10-14 dniach, a do zbioru nadaje się po miesiącu od siewu. Wysiewamy go w niedużych doniczkach lub skrzyneczkach, najlepiej w gotowe podłoże do wysiewu warzyw, na głębokość 1-2 cm.

Kiedy zbieramy koperek?

Świeże liście koperku można uszczykiwać z rośliny przez cały okres jej wzrostu, ale największy plon uzyskamy do momentu kwitnienia. Koper uprawiany na liście można zbierać już po około 4 tygodniach od wysiewu (przy chłodnej wiośnie okres ten może być nieco dłuższy). Ścięte świeże liście kopru przechowywane w temperaturze pokojowej szybko więdną, żółkną i zasychają. Warto więc liście drobno pokroić i zamrozić albo je ususzyć.

Dlaczego warto jeść koperek?

Koper uprawia się jako roślinę przyprawową na zbiór liści, które stosuje się jako dodatek do wielu różnych potraw (np. zup, dań z ziemniaków, sosów, ryb, sałatek). Gotowanie bądź smażenie liści kopru powoduje zanik jego aromatu, dlatego koper dodajemy na końcu przyrządzania potrawy. Do przygotowania kiszonek (m.in. z ogórków) wykorzystuje się całe rośliny kopru, łącznie z korzeniem i kwiatostanem. Uprawiając koper na taki zbiór pamiętajmy, by przy wcześniejszym uszczykiwaniu liści zawsze pozostawiać górną część pędu, gdzie znajduje się stożek wzrostu – jeśli go usuniemy, roślina nie wypuści pędu kwiatostanowego i zacznie zamierać.

Jakie właściwości lecznicze ma koperek?

Koper jest także cenioną rośliną leczniczą – surowcem są owoce kopru (Fructus Anethi), zbierane po całkowitym dojrzeniu (w sierpniu). Owoc kopru działa rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i moczowych. Pobudza też wydzielanie soku żołądkowego i poprawia przyswajalność składników pokarmowych oraz hamuje rozwój szkodliwych drobnoustrojów w jelitach. Dodatkowo pobudza czynność gruczołów mlekowych u matek karmiących, a przenikając do mleka matki, wywołuje słabe działanie wiatropędne u niemowląt.

Koperek to także roślina ozdobna

Koper można również wykorzystywać jako roślinę ozdobną o oryginalnym, dekoracyjnym pokroju. Doskonale nadaje się m.in. do wielogatunkowych zestawień w ogródkach ziołowych, ale może być z powodzeniem wykorzystywany jako tło lub dekoracyjne wypełnienie na rabatach, rosnąc między innymi roślinami jednorocznymi lub bylinami. Najlepiej prezentuje się w naturalistycznych założeniach ogrodowych oraz w ogrodach w stylu wiejskim i swobodnym.

